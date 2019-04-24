«Значительный рост оборонного потенциала»: как продвигается строительство новой базы Каспийской флотилии

В ближайшее время в полную мощность заработает учебно-тренировочный комплекс 137-го отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсантами на территории военно-морской базы Каспийской флотилии. Об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа. Уникальный бассейн, расположенный на одном из уровней здания, является единственным в России центром подготовки боевых пловцов, который оснащён подводным тиром. Одновременно с этим в Дагестане возводятся пирсы, причалы, социальные объекты, различные инженерные сооружения. Как проходит строительство новой базы — в материале RT.

В городе Каспийск (Дагестан) завершается строительство нового четырёхэтажного учебно-тренировочного комплекса 137-го отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Главная особенность комплекса — уникальный бассейн, предназначенный для подготовки боевых пловцов к выполнению самых сложных заданий. Он уже используется для тренировок, а к концу мая 2019 года начнёт работать на полную мощность. Планируется, что в ближайшие месяцы в бассейне пройдёт отборочный этап международного конкурса водолазного мастерства «Глубина».

Как заявил журналистам командир группы боевых пловцов КФл капитан-лейтенант Даниил Лучин, этот комплекс является единственным в России центром подготовки боевых пловцов, который оснащён подводным тиром. Он позволяет военнослужащим до совершенства оттачивать навыки стрельбы из автомата АПС и пистолета СПП-1.

Водолазы выбираются на берег во время конкурса водолазных специалистов "Глубина-2019" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2019" в Севастополе.

РИА Новости

© Василий Батанов

«Ещё одна уникальность комплекса заключается в размерах бассейна, где проводятся практические занятия. Его длина составляет 25 метров, ширина — 9 метров, глубина — 6 метров. Впоследствии появится специальная площадка для имитации воздушного десантирования водолазов», — сообщил Лучин.

Капитан-лейтенант отметил, что комплекс имеет огромное значение для подготовки специалистов 137-го отряда, так как видимость в Каспийском море из-за загрязнённости очень слабая. Это обстоятельство не позволяет проводить эффективные тренировки в естественной среде.

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Вода в бассейне пресная. Как поясняют офицеры КФл, перекачивать морскую воду не имеет смысла. Во-первых, это дорого, во-вторых, передвигаться в пресноводной среде тяжелее. По этой причине в реальных боевых условиях пловцу будет проще выполнить поставленную задачу.

Возможности комплекса позволяют одновременно обучать до 90 специалистов. Кроме водолазного дела военнослужащие осваивают знания в сфере военно-медицинской подготовки. Отбор в группу боевых пловцов, как отмечает Лучин, достаточно жёсткий. От претендента требуются железное здоровье, закалка и устойчивость к стрессовым ситуациям.

Бойцы 137-го отряда специального назначения КФл способны проводить минирование кораблей противника и его военно-морских баз (ВМБ), уничтожать объекты оперативного управления, поддерживать высадку морского десанта, проводить диверсионные акции в прибережной зоне, а также отражать атаки вражеских пловцов.

Вооружение отряда специального назначения КФл, помимо АПС и СПП-1, включает различное водолазное снаряжение (костюм с дыхательным аппаратом «Амфора», универсальное снаряжение СВУ-5 и СВУ-3 с аппаратом АВМ-12К), индивидуальный буксировщик водолазов «Нептун» и телеуправляемый подводный аппарат «Обзор-150».

Переезд из Астрахани

Учебно-тренировочный комплекс Каспийской флотилии— один из нескольких объектов строящейся военно-морской базы в Дагестане. Северокавказская республика считается наиболее оптимальным районом для развёртывания главных сил КФл из-за своей южной географии.

После распада СССР главной гаванью Каспийской флотилии стала Астрахань. Соответствующее постановление правительство РСФСР приняло 28 июня 1992 года. Однако перевод большинства военных кораблей и катеров в устье Волги был во многом вынужденным решением из-за нестабильной обстановки на Северном Кавказе.

Бойцы батальона морской пехоты Каспийской флотилии на учебных стрельбах

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Астрахань, как признают эксперты, — не самый удобный регион для размещения пунктов базирования. Северное расположение значительно увеличивает время на боевое развёртывание КФл — чтобы выйти в море кораблям приходится преодолевать около 200 км. К тому же зимой Волга и Каспий нередко замерзают, что затрудняет навигацию в это время года. Ещё одним недостатком Астрахани является отсутствие полноценной береговой инфраструктуры.

В советские годы Каспийская флотилия базировалась в Баку и Красноводске (сейчас — Туркменбашы). Южное расположение позволяло мгновенно выводить корабли в море на боевое дежурство.

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О «переезде» базы КФл из Астрахани в Каспийск и Махачкалу (расположены в 15 км друг от друга) министр обороны Сергей Шойгу объявил 2 апреля 2018 года. Глава военного ведомства пообещал, что для размещения флотилии будут созданы все необходимые условия. Ответственным за строительство новой гавани был назначен замминистра обороны Тимур Иванов.

Сейчас в Дагестане дислоцированы 106-я бригада охраны водного района (ОВР), 250-й гвардейский дивизион надводных кораблей, 242-й дивизион десантных кораблей, 177-й полк морской пехоты (бывший 414-й отдельный батальон морской пехоты) и отдельный радиотехнический центр.

В Астраханской области, помимо штаба, находятся 198-й дивизион тральщиков, 727-й отдельный батальон морской пехоты, 73-я бригада кораблей охраны водного района, дивизион ракетных катеров, 293-й аварийно-спасательный отряд, группа гидрографических судов и база материально-технического обеспечения.

Вдохнуть новую жизнь

До начала строительных работ пункт базирования в Каспийске представлял собой небольшой участок прибрежной полосы длиной 150 м. После увеличения корабельного состава в 2012—2014 годах (ввод в строй новых ракетных кораблей, вооружённых комплексом «Калибр-НК») флотилии стало тесно, морякам приходилось швартовать судна бок о бок, а не бортом к берегу.

В недостроенном виде на территории Каспийска находились клуб для военнослужащих, медицинский корпус и упоминавшийся выше учебно-тренировочный комплекс 137-го отряда спецназначения. В настоящее время проводится модернизация всех этих объектов.

Большое внимание уделяется комфорту военнослужащих. На сегодняшний день построены современные общежития для офицеров и матросов. В будущем в Дагестане появится жильё для семей военнослужащих, которые сегодня проживают в Астрахани. В общей сложности планируется расселить 2,5 тыс. человек.

С декабря 2018 года в Дагестане дислоцированы более 20 кораблей КФл. Для их безопасного размещения строятся пирсы, причальные стенки, пункты технического обслуживания, инженерные сети. В бухтах Каспийска и Махачкалы возводятся защитные гидротехнические сооружения — северный и южный оградительные молы с причалами. После завершения их строительства будут проведены дноуглубительные работы.

Минобороны рассчитывает вдохнуть новую жизнь в «Дагдизель», который являлся одним из крупнейших дизелестроительных и торпедостроительных предприятий СССР. В 1990-е годы завод утратил статус ведущего производителя морского вооружения. Расположенный в акватории Каспийского моря восьмой цех завода, где осуществлялась сборка торпед, пришёл в запустение.

В реконструкцию «Дагдизеля» будет вложено около 2 млрд рублей. Предприятие продолжит производить торпеды и станет ремонтной базой для кораблей Каспийской флотилии. Модернизация должна завершиться к концу 2019 года. Сейчас завод выполняет заказ Минобороны на поставку 73 универсальных электрических торпед УЭТ-1 для ВМФ. Общая стоимость контракта — 7,2 млрд рублей.

«Дагдизель» расположен в непосредственной близости от полигона «Скорпион», который принадлежит сформированному в прошлом году 177-му полку морской пехоты КФл. Объект оснащён новыми модулями, где размещены командный пункт и кабинет для проведения совещаний под председательством министра обороны РФ.

Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил RT, что в Дагестане создаётся вся необходимая инфраструктура для эксплуатации кораблей Каспийской флотилии и тренировок различных подразделений ВМФ.

«Выбор в пользу Дагестана был очевиден в силу множества причин — южное расположение, скорость оперативного развёртывания, отсутствие крупного потока гражданских судов. В случае объявления внезапных проверок или учебно-боевых тренировок боевые корабли могут беспрепятственно выходить в акваторию Каспия. Большая часть работ по обустройству базы ещё не завершена, однако уже сейчас можно говорить о значительном росте боевого потенциала Каспийской флотилии», — резюмировал Леонков.