Расширение горизонтов: как новая военно-морская база откроет возможность для усиления Каспийской флотилии

До конца 2018 года Краснознамённая Каспийская флотилия (КФл) получит обновлённый пункт базирования в Махачкале, а в Каспийске будет расквартирован батальон морской пехоты, сообщает Минобороны РФ. Сейчас в Дагестане строятся причалы, пирсы, гидротехнические сооружения и жильё для военнослужащих. В ближайшие годы в северокавказской республике появится полноценная военно-морская база. Большая часть кораблей КФл передислоцируется из Астрахани в Каспийск. По мнению экспертов, смена прописки усилит оперативные возможности Каспийской флотилии.

В ходе инспекционной поездки заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов ознакомился с ходом строительства будущей базы Краснознамённой Каспийской флотилии в Дагестане. По его словам, до конца текущего года планируется завершить обустройство причала для боевых кораблей и судов обеспечения в сухогрузной гавани Махачкалы.

Также к 2019 году военные закончат создание инфраструктуры для размещения личного состава КФл. Это позволит разместить в Каспийске батальон морской пехоты. Сейчас завершается реконструкция общежития, казармы и столовой. В ближайшее время для военнослужащих и их семей откроется культурно-досуговый центр.

15 августа министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в Каспийске появится современная военно-морская база (ВМБ) «с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения». С этой целью в начале 2018 года было развёрнуто строительство пирсов, причалов, гидротехнических сооружений, пунктов обслуживания и ремонта кораблей.

Парад кораблей Каспийской флотилии

© Министерство обороны Российской Федерации

«Сейчас в рамках совершенствования системы базирования флотилии ведутся изыскательские работы по развитию Каспийской бухты, а также строительство объектов в порту Махачкала. Завершается капитальный ремонт зданий и сооружений для размещения формируемого в этом году 177-го полка морской пехоты. Обустраивается учебно-материальная база для отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами», — сказал Шойгу.

Замерзающая Астрахань

До распада СССР основной пункт базирования Каспийской флотилии дислоцировался в Баку. В столице Азербайджанской ССР была построена удобная защищённая от волн и штормов гавань. Расположение базы позволяло КФл выдвигаться в оперативный район в кратчайшие сроки.

Согласно заключённому между РФ и Азербайджаном соглашению о разделе советской КФл, Москва получила 75% корабельного состава, Баку — 25%. 28 июня 1992 года правительство РСФСР приняло постановление №436 о создании пункта базирования Каспийского флота в Астраханской области.

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В 1992 году в Астрахань были передислоцированы два торпедных катера Т-75 и Т-118, один артиллерийский катер АК-232, два малых десантных корабля МДК-108 и МДК-5, рейдовый тральщик РТ-59, 24 вспомогательных и гидрографических судна службы, 23 катера, сотни единиц автомобильной техники и тысячи тонн запасов материальных средств.

«В Баку были созданы все необходимые условия для базирования Каспийской флотилии. Когда развалился Советский Союз, корабли выводили в обстановке суеты и неразберихи. Флотилию было решено перебросить в Астрахань, но она, честно говоря, является не самым удобным пунктом базирования», — заявил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

Отметим, что главным недостатком Астрахани как военно-морской базы является её географическое расположение. Северная часть Каспийского моря замерзает в холодное время, и обеспечение навигации зимой требует использования ледоколов. По словам вице-адмирала, экс-командующего КФл Бориса Зинина, выход в море из Астрахани — в принципе весьма непростой процесс. Из устья Волги корабли вынуждены преодолевать около 200 км, причём на малых глубинах.

Министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Владимир Королёв осматривают базу Каспийской флотилии

© Министерство обороны Российской Федерации

В 2009 году корабли охраны водного района (ОВР) были передислоцированы в Махачкалинский морской торговый порт (ММТП). В 2012—2014 годах состав КФл пополнили малые ракетные корабли (МРК), вооружённые высокоточным комплексом «Калибр-НК». Именно эти корветы нанесли удар по террористам в Сирии 7 октября 2015 года.

Однако причальная инфраструктура КФл в Дагестане оказалась слабо подготовлена для размещения увеличившегося числа новейших МРК. Например, Зинин отмечает, что протяжённость причальной полосы в Каспийске составляет всего 150 м, и потому кораблям приходится швартоваться бок о бок, а не бортом к берегу. Это менее безопасный способ стоянки. При сильном волнении суда могут получить серьёзные повреждения, столкнувшись друг с другом.

Оперативно-стратегические возможности

В 2017 году Минобороны РФ приняло окончательное решение о размещении новой ВМБ КФл в Каспийске. В настоящее время город является базой ударных сил флотилии. Здесь дислоцированы 106-я бригада ОВР, 250-й гвардейский дивизион надводных кораблей, 242-й дивизион десантных кораблей, 414-й отдельный батальон морской пехоты и отдельный радиотехнический центр.

В Махачкале расположены 137-й отряд специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) и подразделение гидрографической службы.

В различных локациях Астраханской области сейчас находятся 198-й дивизион тральщиков, 727-й отдельный батальон морской пехоты, 73-я бригада кораблей охраны водного района, дивизион ракетных катеров, 293-й аварийно-спасательный отряд, группа гидрографических судов, база материально-технического обеспечения и группа гидрографических судов.

В общей сложности КФл включает 17 подразделений. В боевой состав этого оперативного объединения ВМФ входят 28 кораблей и катеров. За последние три года флотилия пополнилась 18 новыми судами. Основу ударной мощи составляют корветы проекта 11661 «Татарстан» и «Дагестан» и МРК проекта 21630/21631 «Углич», «Астрахань», «Волгодонск», «Махачкала».

Корабль Каспийской флотилии

© Министерство обороны Российской Федерации

«Каспийская флотилия имеет большое значение для обеспечения безопасности нашей страны. Для понимания этого достаточно сказать, что она приравнивается к общевойсковой армии Сухопутных войск. А с поступлением на вооружение кораблей КФл комплекса «Калибр-НК» флотилия обрела оперативно-стратегические возможности», — отметил Михаил Ходарёнок.

Как полагает собеседник RT, с развёртыванием ВМБ в Дагестане КФл получит дополнительный стимул для развития. По его мнению, в северокавказской республике есть территория для создания разветвлённой транспортной системы и инфраструктуры обслуживания корабельного состава.

«С переводом в Каспийск КФл получит массу преимуществ. Помимо южного расположения, это должен быть защищённый от волнения причальный фронт, сухие доки, места для ремонта, базы с материальными средствами. Размещение Каспийской флотилии однозначно повысит боеготовность, вывести корабли в районы боевой службы станет гораздо проще», — резюмировал Ходарёнок.