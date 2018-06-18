«Град Свияжск» и «Великий Устюг» у берегов Сирии: зачем ракетные корабли ВМФ России вошли в Средиземное море

Малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» пополнят состав Средиземноморской группировки ВМФ РФ. 17 июня вооружённые ракетами «Калибр» корветы прошли через Босфор и Дарданеллы, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота. Как ожидается, в скором времени они приступят к боевому дежурству. По мнению экспертов, на фоне информации о возможном ударе авианосной группировки США по объектам ИГ* в Сирии подобное усиление морских сил России вполне оправданно.

В ближайшее время к Средиземноморской группировке ВМФ России присоединятся малые ракетные корабли (МРК) «Град Свияжск» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии. Как уточняет отдел информационного обеспечения Черноморского флота, 17 июня российские корветы прошли через проливы Босфор и Дарданеллы.

В первой половине июня «Град Свияжск» и «Великий Устюг» совершили переход в Азовское, а потом в Чёрное море по внутренним водным путям (Волга и Дон). 16 июня корабли покинули Севастополь и направились к берегам Сирии.

«Град Свияжск» и «Великий Устюг» — корветы проекта 21631 «Буян-М». Корабли вооружены ракетным комплексом «Калибр-НК». Мореходные качества российских МРК позволяют выполнять задачи в дальней морской зоне.

7 октября 2015 года «Град Свияжск» и «Великий Устюг» нанесли удар по объектам «Исламского государства»* из акватории Каспийского моря. Корветы выпустили 26 крылатых ракет 3М14 по 11 объектам террористов в Сирии.

«Град Свияжск» и «Великий Устюг» совершают переход через Босфор и Дарданеллы

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«Мощный сигнал»

Переброска «Града Свияжска» и «Великого Устюга» в Средиземное море осуществляется на фоне сообщений о грядущем старте военной операции авианосной группировки ВМС США против ИГ.

10 июня атомный авианосец «Гарри Трумэн» и сопровождающие его корабли (крейсер и четыре эсминца) вновь вошли в восточный район Средиземного моря.

«С целью обеспечения поддержки авиаударов авианосная ударная группа во главе с «Гарри Трумэном» вернулась для борьбы с ИГ. Это мощный сигнал нашим партнёрам, что мы привержены поддержанию мира и безопасности в регионе и повсюду, где есть угроза терроризма», — заявил ранее командующий группировкой ВМС контр-адмирал Юджин Блэк.

Комментируя намерения американской группировки, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что нельзя исключать вероятность очередного удара США по объектам сирийских войск. По его словам, «наращивание мускулов в этом районе приведёт только к нагнетанию обстановки».

18 июня SANA сообщило, что авиация коалиции во главе с Соединёнными Штатами нанесла удар по сирийской армии к юго-востоку от города Абу-Камаль. Однако в Минобороны США эту информацию опровергли.

«Мы не осуществляли авиаудар в Абу-Камале», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы Министерства обороны США майор Корпуса морской пехоты Адриана Рэнкина-Гэллоуэя.

Непредсказуемое поведение

Группировка ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» находится в Средиземном море с 21 апреля 2018 года. Корабли вышли из Норфолка (штат Вирджиния) 11 апреля в период обострения ситуации вокруг Сирии.

Западные СМИ связали отправку группировки с заявлениями президента США Дональда Трампа о готовности устроить «акцию возмездия» за использование химоружия в городе Думе 7 апреля, которое так и не было доказано.

В итоге ракетный удар был нанесён раньше, чем ожидалось (14 апреля). В атаке участвовали корабли ВМС США, Великобритании и Франции. 70% запущенных ракет были сбиты сирийскими зенитными комплексами, в том числе новейшим «Панцирем-С».

4 мая в Twitter ВМС США в Европе появилось сообщение, что палубные истребители авианосца нанесли удары по террористам.

Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн»

© Reuters / US NAVY

По информации греческих СМИ, в конце мая «Гарри Трумэн», один ракетный крейсер и один эсминец США остановились на американской военно-морской базе Суда-бэй на острове Крит для отдыха экипажа и пополнения запасов.

21 апреля источники Defense News рассказали, что главная задача авианосной группировки Соединённых Штатов заключается в сдерживании «растущих вызовов со стороны России и Китая». В первоначальные планы командования ВМС входил переход кораблей в Персидский залив, но миссия у берегов Ирана был отложена.

Постоянная вахта

С началом сирийской операции (сентябрь 2015 года) Россия уделяет повышенное внимание Средиземноморской группировке. Усиление позиций у берегов Сирии прописано в Морской доктрине до 2030 года и других доктринальных документах.

16 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что в Средиземном море на постоянном боевом дежурстве будут находиться корабли, вооружённые комплексом «Калибр».

Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, усиление Средиземноморской группировки России происходит в плановом режиме. В то же время манёвры крупных кораблей военно-морских сил США вызывают оправданное беспокойство Москвы, отметил аналитик.

«От американцев можно ожидать чего угодно. Под предлогом операции против ИГ они могут попытаться получить дополнительные данные о нашем контингенте в Сирии или военной технике. Подготовка авианосной группировки США к ударам вынуждает Россию держать морские и сухопутные силы в боевой готовности», — подчеркнул Кнутов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.