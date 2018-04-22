Бросили якорь: авианосец «Гарри Трумэн» может остаться на боевом дежурстве в Средиземном море

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» вместо перехода в Персидский залив может остаться в Средиземном море. Источники издания Defense News отмечают, что таким образом Пентагон стремится сдерживать «растущие вызовы со стороны России и Китая». В оборонном ведомстве США отказались предоставить информацию о манёврах кораблей. Как полагают военные эксперты, Вашингтон планирует закрепиться в регионе, чтобы «силовым образом влиять на события».

Авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» вместо того, чтобы отправиться на Ближний Восток, в Персидский залив, может остаться в Средиземном море. Об этом пишет Defense News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Такой шаг американского военного командования, утверждают собеседники издания, должен стать ответом на активизацию России в европейском регионе и согласуется со Стратегией национальной обороны, подразумевающей, что ВС США будут менее предсказуемыми.

Решение якобы станет ответом на «растущие вызовы со стороны России и Китая».

По словам анонимного источника из оборонного ведомства США, окончательное решение ещё не принято, однако манёвр находится в стадии обсуждения.

Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн»

Reuters

© U.S. Navy

11 апреля авианосная ударная группа во главе с «Гарри Трумэном» покинула порт Норфолк в штате Вирджиния и спустя неделю прибыла в зону операций Шестого флота ВМС США в рамках регулярного развёртывания сил для поддержки союзников по НАТО и партнёров по американской коалиции, а также для защиты интересов Соединённых Штатов в Европе и Африке.

В состав группы входят ракетный крейсер «Нормандия», а также эсминцы «Балкели», «Форрест Шерман», «Фаррагут», «Арли Бёрк». В манёвре задействованы порядка 6,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, на борту «Гарри Трумэна» находятся 90 самолётов и вертолётов.

«Присутствие авианосной ударной группы в этом жизненно важном регионе является отражением приверженности Соединённых Штатов к безопасности, процветанию и свободе Европы и Африки», — заявила командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти.

При этом американское военное командование не уточняет, когда именно группа во главе с «Гарри Трумэном» направится в Персидский залив.

Отход от традиций

Решение оставить ударную группу в Средиземном море станет серьёзным отступлением от порядка ротации авианосцев на Ближнем Востоке. Действующая система была введена во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, подчёркивает издание.

Reuters

Если авианосец отклонится от выполнения изначальной миссии, это также станет своего рода напоминанием сирийскому лидеру Башару Асаду. Издание ссылается на заявление президента США Дональда Трампа, что Вашингтон не допустит применения химического оружия и готов нанести новые удары по объектам на территории арабской республики. Напомним, Соединённые Штаты и ряд их союзников бездоказательно обвиняют Дамаск в использовании запрещённых вооружений.

«Это намёк не только Асаду, но и России. Мы всё видим, всё знаем и незамедлительно можем реагировать, если наши интересы будут каким-то образом ущемляться», — подчеркнул военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко считает, что вероятный манёвр США может стать предвестником новой эскалации ситуации в Сирии.

«Показатель того, что Вашингтон не намерен мириться с разгромом международных террористов в Сирии и желает силовым образом влиять на события, чтобы не допустить создания единой, мирной и демократической САР. А также сорвать политическое урегулирование, сделать невозможным принятие новой конституции в Сирии и проведение свободных парламентских выборов. В этом плане политика Вашингтона достаточно последовательная», — пояснил он.

По словам эксперта, планы Соединённых Штатов коррелируют с целями по противодействию России.

Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн»

Reuters

© U.S. Navy

«Это ещё раз показывает, что планы военной операции против Дамаска по-прежнему сохраняют свою актуальность. И они могут быть материализованы в том числе с опорой на постоянную военно-морскую авианосную группировку ВМС США в Средиземноморье», — отметил Коротченко.

Россия в Средиземноморье

В то же время в акваторию Средиземного моря должны войти два сторожевых корабля Черноморского флота России. Фрегаты «Пытливый» и «Сметливый» пополнят состав сил постоянного соединения Военно-морского флота России в дальней морской зоне.

«Корабли совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время они проходят черноморские проливы Босфор и Дарданеллы», — сообщила пресс-служба Минобороны России 21 апреля.

Отмечается, что экипажи кораблей отрабатывали комплекс упражнений на полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.

Согласно принятой в июле 2015 года обновлённой Морской доктрине, Россия должна усилить свои позиции в Средиземном море. В рамках программы в состав Черноморского флота входят новые сторожевые корабли.

Также по теме «Адмиралы» на рейде: как новейшие российские корабли изменят баланс сил в Средиземноморье В Калининграде в среду прошла торжественная церемония поднятия Андреевского флага на фрегате «Адмирал Макаров». Новый сторожевой...

За последние два года состав флотилии пополнился «Адмиралом Григоровичем» (11 марта 2016 года), «Адмиралом Эссеном» (7 июня 2016 года) и «Адмиралом Макаровым» (25 декабря 2017 года).

До 2022 года в состав Военно-морского флота войдут ещё три судна из этой серии, что, по мнению экспертов, сделает Россию лидером в Чёрном и Средиземном морях.

Пентагон не комментирует

Официальные лица Пентагона отказываются от комментариев по вопросам, затрагивающим действия оборонного ведомства.

«Мы не обсуждаем будущие военные операции или внутренние дискуссии», — приводит ТАСС ответ представителя Министерства обороны США на просьбу подтвердить данные СМИ о намерениях по дислокации авианосной группы во главе с «Гарри Трумэном».

В свою очередь, военный политолог Александр Перенджиев отметил важное географическое положение Средиземного моря.

«По сути, положение этого моря даёт преимущество в контроле Северной Африки, Ближнего Востока и южной части Европы. Наивно полагать, что США оставили бы эту акваторию и отдали её под контроль России и Китая. Тем более что страны проводят совместные морские учения, которые иногда проходят в Средиземном море», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, Средиземное море даёт Соединённым Штатам возможность контролировать обстановку в Сирии и оперативно реагировать на неё.

Член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко назвал возможные действия США усилением военно-политического давления на Москву и Дамаск.

«Мы рассматриваем данное событие как крайне опасную тенденцию, поскольку наличие достаточно мощного авианосца в Средиземноморье позволяет США при какой-то новой провокации против Башара Асада задействовать уже более сильный ударный компонент для проведения ещё более агрессивных и масштабных ударов с использованием авиации и высокоточного оружия по сирийской промышленной и военной инфраструктуре», — пояснил он.

По словам Коротченко, авианосная группировка США в Средиземном море может делать «всё что заблагорассудится» в связи с отсутствием каких-либо международных соглашений.

Ситуация в Сирии

В ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли свыше 100 ударов по объектам на территории Сирии. По утверждению Пентагона, все ракеты достигли поставленных целей.

При этом Минобороны России заявляет, что средствами ПВО Сирии была перехвачена 71 крылатая ракета. Российское оборонное ведомство в скором времени представит доказательства своей позиции.

Москва расценивает эту атаку как нарушение стабильности и процесса урегулирования в Сирии. Такое мнение изложили министр обороны России Сергей Шойгу и глава российского МИД Сергей Лавров во время своих встреч со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Особо хотел бы подчеркнуть те удары, которые были нанесены по Сирии в самый неудобный и самый неподходящий момент, — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте. Да, собственно, её и завершили через два дня после нанесения этих ударов», — сказал Шойгу.

Лавров также отметил, что удар США и их союзников осложнил работу спецпосланника ООН.

«Мы с нашими друзьями из ООН едины в том, что военного решения сирийской проблемы не существует. Очевидно, что любые попытки реализовать подобный сценарий чреваты самыми негативными последствиями как для самой Сирии, так и для региональной международной стабильности», — пояснил глава МИД России.

В субботу, 21 апреля, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что эксперты Организации по запрещению химического оружия выехали к месту предполагаемого применения химических веществ в сирийской Думе.