«Адмиралы» на рейде: как новейшие российские корабли изменят баланс сил в Средиземноморье

В Калининграде в среду прошла торжественная церемония поднятия Андреевского флага на фрегате «Адмирал Макаров». Новый сторожевой корабль, как и его «близнецы» — «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», — вошёл в состав Черноморского флота. До 2022 года российская флотилия должна пополниться ещё тремя судами этой серии. По мнению экспертов, «адмиралы» существенно усилят позиции Москвы в Средиземноморье. О боевых возможностях современных фрегатов — в материале RT.

Фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356 официально вошёл в состав Черноморского флота России. В среду в Калининграде состоялась торжественная церемония поднятия на судне Андреевского флага. 25 декабря Минобороны и судостроительный завод «Янтарь» подписали приёмо-передаточный акт на новый сторожевой корабль.

«Фрегаты (проекта 11356. — RT) уже зарекомендовали себя на Средиземном море и на других морских театрах. Приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва «Адмирал Макаров» включён в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота с дислокацией в городе Севастополь», — заявил на церемонии начальник Управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Торжественная церемония подъёма военно-морского флага на сторожевом корабле «Адмирал Макаров»

РИА Новости

Испытательный период

«Адмирал Макаров» был заложен 29 февраля 2012 года на калининградском судостроительном заводе «Янтарь». 3 сентября 2015 года фрегат был спущен на воду, а с июля по октябрь 2016 года прошёл процедуру заводских испытаний.

30 октября 2016 года главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв заявил, что «Адмирал Макаров» войдёт в состав флота в декабре 2016 года. Однако государственные испытания затянулись более чем на год.

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В марте 2017 года замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов пояснил, что сроки передачи «Адмирала Макарова» сдвинулись по причине несвоевременного выполнения концерном «Алмаз-Антей» опытно-конструкторских работ по зенитному ракетному комплексу (ЗРК) «Штиль».

По информации СМИ, государственные испытания фрегата проекта 11356 затянулись из-за решения командования ВМФ провести на корабле испытания новой зенитной управляемой ракеты 9М317МФА с активной радиолокационной головкой самонаведения. Ракета должна расширить арсенал ЗРК корабельного базирования «Ураган-1».

С апреля по сентябрь 2017 года «Адмирал Макаров» прошёл завершающий этап государственных испытаний. Как сообщают открытые источники, проблемы с ЗРК «Штиль» были устранены. В апреле фрегат поразил крылатые ракеты — мишени, а в ноябре успешные испытания прошли все виды вооружения судна.

Наследники «Буревестника» и «Нерея»

Проект 11356 предполагает строительство шести фрегатов дальней морской зоны для Черноморского флота. Ранее «Янтарь» передал Минобороны два сторожевых корабля — «Адмирал Григорович» (11 марта 2016 года) и «Адмирал Эссен» (7 июня 2016 года). Оба фрегата неоднократно несли боевое дежурство у берегов Сирии и наносили удары по террористам.

Головной сторожевой корабль Черноморского флота ВМФ РФ «Адмирал Григорович» проекта 11356

© Василий Батанов / РИА Новости

В 2013 году на «Янтаре» были заложены ещё три корабля проекта 11356 — «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». В 2015 году калининградский завод был вынужден прекратить строительство фрегатов из-за отказа Украины продавать газотурбинные установки.

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Ситуацию спасли специалисты подмосковного ПАО «ОДК-Сатурн», которые разработали аналогичные по характеристикам установки М70ФРУ и М90ФР. Работы на «Адмирале Бутакове», «Адмирале Истомине» и «Адмирале Корнилове» должны возобновиться в 2018 году. В состав ЧФ корабли войдут в 2020—2021 годах.

Суда проекта 11356 являются усовершенствованными аналогами сторожевых кораблей проекта 1135 «Буревестник» и проекта 11351 «Нерей». В СМИ проект 11356 нередко называют «Буревестником» из-за внешнего сходства с советскими фрегатами.

Корабль проекта 11356 имеет водоизмещение около 4 тыс. тонн, дальность плавания — 4,8 тыс. миль, автономность — 30 суток, скорость хода — 30 узлов (55 км/ч). Длина фрегата — 124,4 м, ширина — 5,2 м, осадка — 4,2 м. Экипаж корабля составляет 180 человек.

На вооружении «адмиралов» стоят ракетные комплексы «Калибр-НК», 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190 «Универсал», два спаренных торпедных аппарата ДТА-53-11356-2, одна бомбомётная установка РБУ-6000. Средства ПВО представлены ЗРК «Штиль» и 30-миллиметровой артиллерийской установкой АК-630.

Пуск крылатой ракеты «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен» проекта 11356

© Пресс-служба Минобороны России

Оборудование и вооружение позволяют кораблям проекта 11356 поражать цели на расстоянии до 300 км, а также вести круговую оборону от авиационной техники, кораблей, подводных лодок и ракет противника.

На палубе «адмиралов» могут разместиться многоцелевой вертолёт Ка-27 или вертолёт радиолокационного дозора Ка-31. По информации СМИ, корабли проекта 11356 оснастят многофункциональными беспилотными комплексами «Орлан-10», которые будут использоваться для проведения разведки и целеуказания.

Усиление позиций

Новейшие сторожевые корабли должны усилить позиции России на Средиземном море. Подобная задача была прописана в принятой в июле 2015 году обновлённой Морской доктрине РФ.

В ближайшие годы Россия должна обрести постоянную военно-морскую базу в сирийском Тартусе. 26 декабря 2017 года Совет Федерации ратифицировал соглашение между Москвой и Дамаском, которое позволяет России вести строительные работы в акватории порта и на прибрежных территориях.

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Москва получила право единовременно держать в Тартусе до 11 боевых кораблей, то есть почти весь состав средиземноморского оперативного объединения ВМФ. Российско-сирийский договор будет действовать в течение 49 лет с возможностью автоматической пролонгации на 25-летние периоды.

Кроме того, «адмиралы» должны поддержать боеспособность ВМФ в сегменте кораблей второго ранга (водоизмещением менее 6 тыс. тонн) до реализации проекта 22350, который предполагает строительство 15 фрегатов. Перспективные сторожевые корабли проекта 22350, по планам Минобороны, станут основой присутствия надводного флота РФ в дальней морской зоне и в Мировом океане.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский полагает, что с окончанием строительства оставшихся трёх «адмиралов» Россия существенно усилит свои позиции в Чёрном и Средиземном морях. Боевые возможности ЧФ с учётом шести подлодок проекта 636.3 вырастут в несколько раз по сравнению с началом 2000-х годов.

«Однозначно можно сказать, что Россия потеснит НАТО в Чёрном и Средиземном морях. После завершения строительства базы в Тартусе и передачи ВМФ остальных фрегатов Российская Федерация получит возможность надёжно защищать интересы у своих берегов и постоянно присутствовать в Средиземном море. Значение этого факта невозможно переоценить», — сообщил Мураховский в беседе с RT.

По словам эксперта, фрегаты проекта 11356 — это корабли с самым современным радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет им действовать в едином контуре обороны. Ещё одна особенность «адмиралов» — универсальная пусковая установка для противолодочных и противоореольных ракет, а также для ракет «Калибр-НК», предназначенных в том числе для поражения наземных объектов.