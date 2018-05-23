Американский авианосец «Гарри Трумэн» зашёл на Крит

Американский авианосец «Гарри Трумэн» зашёл на военно-морскую базу Суда на Крите, передаёт греческое агентство AMNA.

Сообщается, что он останется на базе до 28 мая для пополнения запасов и отдыха экипажа.

В начале мая авианосная группировка ВМС США во главе с «Гарри Трумэном» участвовала в нанесении ударов по террористической группировке «Исламское государство»* в Сирии.

По данным СМИ, в Пентагоне изучают возможность оставить ударную группу в Средиземноморье.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.