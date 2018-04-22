СМИ сообщили о планах США оставить авианосную группу в Средиземноморье
Об этом сообщает Defense News со ссылкой на чиновников в министерстве обороны.
Уточняется, что пока окончательного решения по данному вопросу нет и эти планы всё ещё рассматриваются военным командованием на самых высоких уровнях.
Если всё же будет принято решение оставить ударную группу в Средиземноморье, то она также станет напоминанием президенту Сирии Башару Асаду, что при использовании химического оружия американские военные нанесут ракетные удары по стране.
Ранее в США был введён в строй готовящийся принять на вооружение лазер корабль.