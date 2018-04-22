В США был введён в строй готовящийся принять на вооружение лазер корабль
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что видео со соответствующей церемонии было опубликовано на странице Военно-морских сил США в Twitter.
LIVE NOW: #USSPortland#LPD27 commissioning ceremony https://t.co/hQy489Ealg— U.S. Navy (@USNavy) 21 апреля 2018 г.
Торжественное мероприятие в честь этого события прошло в городе Портленд.
В июле 2017 года ВМС США отчитались об испытании лазерного оружия в Персидском заливе. Десантный корабль USS Ponce с его помощью сбил небольшой беспилотник.