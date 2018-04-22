В США был введён в строй готовящийся принять на вооружение лазер корабль

Американский десантный корабль USS Portland (LPD-27) , на котором скоро установят лазерное оружие, был введён в эксплуатацию.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что видео со соответствующей церемонии было опубликовано на странице Военно-морских сил США в Twitter.

Торжественное мероприятие в честь этого события прошло в городе Портленд.

В июле 2017 года ВМС США отчитались об испытании лазерного оружия в Персидском заливе. Десантный корабль USS Ponce с его помощью сбил небольшой беспилотник.





