Ударная группа ВМС США приступила к воздушным операциям против ИГ в Сирии

Ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к выполнению воздушных операций против террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии. Об этом говорится в заявлении американских ВМС.

«Авианосная ударная группа «Гарри Трумэн» 3 мая приступила к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции «Непоколебимая решимость», — сообщается в документе.

В ВМС отметили, что эскадрильи истребителей-бомбардировщиков «совершили ряд вылетов над Сирией».

В начале апреля ударная группа во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась из Соединённых Штатов для размещения в Европе и на Ближнем Востоке. В её состав вошли ракетный крейсер «Нормандия», а также эсминцы «Балкелей», «Форест Шерман», «Фаррагут» и «Арли Берк».

СМИ сообщили, что в Пентагоне рассматривают возможность оставить ударную группу в Средиземноморье для противостояния «растущим вызовам со стороны России и Китая».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.