Российские фрегаты провели учения с палубной авиацией в Средиземном море

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В Средиземном море экипажи фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» провели учения с экипажами базирующихся на кораблях вертолётов. Об этом информирует пресс-служба Черноморского флота России.
Российские фрегаты провели учения с палубной авиацией в Средиземном море
  • © Russian Defence Ministry
  • globallookpress.com

«В соответствии с планом боевой подготовки, экипажи фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», которые выполняют задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море совместно с экипажами вертолётов, базирующихся на кораблях, провели ряд плановых тренировок», — цитирует сообщение ЧФ РИА Новости.

Участники учений отработали в море задачи по взлётам и посадкам на палубу кораблей, провели тренировки по поиску подводной лодки и слежению за ней, а также по поиску людей, оказавшихся за бортом.

Также были проведены тренировки корабельных расчётов, которые обеспечивают полёты вертолётов.

Ранее стало известно, что две корабельные группы ЧФ проводят учения в Средиземном море.

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