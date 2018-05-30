Российские фрегаты провели учения с палубной авиацией в Средиземном море

В Средиземном море экипажи фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» провели учения с экипажами базирующихся на кораблях вертолётов. Об этом информирует пресс-служба Черноморского флота России.

«В соответствии с планом боевой подготовки, экипажи фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», которые выполняют задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море совместно с экипажами вертолётов, базирующихся на кораблях, провели ряд плановых тренировок», — цитирует сообщение ЧФ РИА Новости.

Участники учений отработали в море задачи по взлётам и посадкам на палубу кораблей, провели тренировки по поиску подводной лодки и слежению за ней, а также по поиску людей, оказавшихся за бортом.

Также были проведены тренировки корабельных расчётов, которые обеспечивают полёты вертолётов.

Ранее стало известно, что две корабельные группы ЧФ проводят учения в Средиземном море.