Две корабельные группы ЧФ проводят учения в Средиземном море
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
«Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» в составе корабельной ударной группы условно атаковали сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый», которые, в свою очередь, отработали действия по совместному отражению атаки условного противника», — сказали в пресс-службе.
После завершения учения корабли продолжат выполнять задачи по плану командования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье.
Ранее ФАН сообщало, что российские комплексы «Бал» и «Берег» потопили суда условного противника в Чёрном море.