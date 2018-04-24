Две корабельные группы ЧФ проводят учения в Средиземном море

Две группы Черноморского флота (ЧФ) в составе фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также сторожевых кораблей «Пытливый» и «Сметливый» проводят учения в Средиземном море.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» в составе корабельной ударной группы условно атаковали сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый», которые, в свою очередь, отработали действия по совместному отражению атаки условного противника», — сказали в пресс-службе.

После завершения учения корабли продолжат выполнять задачи по плану командования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье.

Ранее ФАН сообщало, что российские комплексы «Бал» и «Берег» потопили суда условного противника в Чёрном море.