Путин: корабли с «Калибрами» продолжат постоянное дежурство в Средиземном море

Корабли ВМФ с ракетами «Калибр» продолжат нести постоянное дежурство в Средиземном море, заявил президент России Владимир Путин на военном совещании.

«В связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что практику дальних морских походов и учений необходимо продолжить. По его словам, в 2018 году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок.

В конце апреля две группы Черноморского флота начали учения в Средиземном море. В их состав вошли фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый».