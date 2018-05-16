Путин: корабли с «Калибрами» продолжат постоянное дежурство в Средиземном море

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Корабли ВМФ с ракетами «Калибр» продолжат нести постоянное дежурство в Средиземном море, заявил президент России Владимир Путин на военном совещании.
Путин: корабли с «Калибрами» продолжат постоянное дежурство в Средиземном море
  • © Денис Абрамов / РИА Новости

«В связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что практику дальних морских походов и учений необходимо продолжить. По его словам, в 2018 году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок.

В конце апреля две группы Черноморского флота начали учения в Средиземном море. В их состав вошли фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый».

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