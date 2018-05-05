«Попытка удержать ситуацию под контролем»: зачем авианосная группа ВМС США начала наносить удары по Сирии

Американская ударная группировка во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к обстрелу позиций боевиков «Исламского государства»* в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС США. Удары осуществляются в рамках операции «Непоколебимая решимость». Однако политологи отмечают, что разгром террористов не является приоритетной задачей американцев, главное для них — продемонстрировать свою силу. При этом, обстреливая территорию арабской республики, Штаты продолжают нарушать нормы международного права, подчёркивают в экспертном сообществе.

Ударная группа Военно-морских сил США приступила к выполнению воздушных операций против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Об этом говорится в заявлении американских ВМС.

«Авианосная ударная группа «Гарри Трумэн» 3 мая приступила к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции «Непоколебимая решимость», — отмечается в документе.

.@USSHARRYSTRUMAN Carrier Strike Group conducts aviation ops May 3 in support of Operation Inherent Resolve, which began Oct. 17, 2014, to defeat ISIS in designated areas in Iraq & Syria & increase regional stability #SteadyPresence#ReadyForces#OIR 🇺🇸 https://t.co/212vatPtqdpic.twitter.com/UF51A5kxxR — Naval Forces Europe (@USNavyEurope) May 4, 2018

Отмечается, что истребители-бомбардировщики «совершили ряд вылетов над Сирией».

Ударную группу возглавляет авианосец класса «Нимиц» «Гарри Трумэн». Она выдвинулась из США для размещения в Европе и на Ближнем Востоке в начале апреля. В её состав вошли крейсер «Нормандия», эсминцы с управляемым ракетным оружием «Балкелей», «Форест Шерман», «Фаррагут» и «Арли Берк» и корабли сопровождения.

«Наша воздушная операция в поддержку операции «Непоколебимая решимость» демонстрирует приверженность США и региональных партнёров уничтожению террористической организации ИГ и угрозы, которую она представляет международному сообществу. Нынешняя операция наглядно демонстрирует широкие возможности авианосной ударной группы», — заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк.

Как отмечается в Twitter самой операции за время с 27 апреля по 3 мая силы коалиции нанесли 27 ударов в Ираке и Сирии. Причём на САР пришлась их большая часть — 17 эпизодов обстрелов и бомбардировок.

Between April 27 and May 3 ,#Coalition military forces conducted 27 strikes consisting of 35 engagements in #Iraq and #Syriahttps://t.co/Z0OJf4mNDf — Inherent Resolve (@CJTFOIR) May 4, 2018

Однако эксперты видят в новой американской операции лишь попытки Вашингтона самоутвердиться. По их мнению, разгром террористов не является приоритетной задачей США. Главное для них — показать свою мощь.

«Соединённые Штаты себя позиционируют как страну, которая сама собой является нормой международного права. Сегодня США, несмотря на распад двухполюсного мира, продолжают считать себя исключительной нацией. Но это всё агония попыток Вашингтона удержать ситуацию на планете под своим контролем как жандарма мира. В связи с этим мы сталкиваемся с такими моментами, как агрессия против суверенной Сирии в виде ракетных ударов», — пояснил RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

При этом, подчеркнул он, все шаги американцами делаются на фоне противоречивых заявлений президента Дональда Трампа.

«То он говорит, что ИГ в Сирии побеждён и они уходят, то, что они продолжают бороться. Это всё разнузданная внешняя политика, которая абсолютно не форматируется под международные нормы права», — заметил эксперт.

По его мнению, сегодня США преследуют в Сирии только одну цель — использовать конфликт внутри страны, чтобы дестабилизировать регион.

«Сейчас для них главная задача — свергнуть Башара Асада, расчленить страну и поставить проамериканское правительство, чтобы получать свои политические и экономические бонусы. Ведь почти полтора года США бомбили псевдохалифат, который только укреплялся и расширялся, и лишь после появления группировки ВКС России ситуация начала меняться. А Соединённые Штаты видит в лице боевиков некую силу, которая решала бы их проблемы на Ближнем Востоке», — подытожил Кошкин.

«Очередное попрание международного права»

Примечательно, что изначально авианосная группировка направлялась в Персидский залив. Однако в конце апреля портал Defense News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что «Гарри Трумэн» может остаться в Средиземном море в ответ на «растущие вызовы со стороны России и Китая». В настоящее время авианосец находится в распоряжении 6-го Средиземноморского флота США.

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В Генштабе России по этому поводу заявляли, что отслеживают ситуацию в регионе.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию, складывающуюся вокруг Сирии и во всём регионе», — подчеркнул заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Как отмечают эксперты, решение оставить ударную группу в Средиземном море может нарушить порядок ротации авианосцев на Ближнем Востоке, который был установлен ещё в 1991 году во время операции «Буря в пустыне».

Однако, полагает Defense News, таким образом Вашингтон хочет в очередной раз указать главе Сирии Башару Асаду на свою мощь, а также успокоить союзников, которые высказывают опасения в связи с присутствием в регионе сил России.

Отметим, что «Гарри Трумэн» и ранее уже бывал в Средиземном море. В частности, из его акватории он наносил удары по группировкам ИГ в 2016 году.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, новая активность Соединённых Штатов в Сирии является лишь прикрытием для помощи, которую Вашингтон оказывает боевикам.

«Думаю, под флагом борьбы с терроризмом пришла группа поддержки тех боевиков, которые остались сейчас на территории Сирии. Ведь президент Трамп ранее говорил, что ИГ в Сирии уничтожено. К тому же на вмешательство в сирийские дела у США нет ни резолюции ООН, ничего вообще нет. То есть это очередное попрание международного права. Сами пришли, сами где-то там порядок наводят, не спрашивая законного правительства Сирии», — подчеркнул он в беседе с RT.

Почти победили

Между тем ранее в Госдепартаменте США отмечали, что силы коалиции и её партнёры начинают операцию по ликвидации последних оплотов «Исламского государства». Об этом, в частности, сообщала, официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

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«США, мировая коалиция и местные партнёры, включая Сирийские демократические силы, начинают операцию по освобождению последних оплотов ИГ в Сирии. Дни ИГ, контролирующего территорию и терроризирующего людей Сирии сочтены», — говорила она 1 мая.

По её словам, Вашингтон намерен возобновить женевский процесс по политическому урегулированию в САР, как то предписывает резолюция 2254 Совета Безопасности ООН.

Её заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что США намерены расширить свою борьбу с ИГ в Сирии. Об этом говорил 26 апреля глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Прямо сейчас мы не выводим войска. Мы продолжаем борьбу, мы будем расширять её и привлекать больше региональной поддержки», — сказал Мэттис в ходе выступления в комитете сената по вооружённым делам.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.