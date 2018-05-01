Коалиция США и партнёры начинают операцию по освобождению последних оплотов ИГ в Сирии

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Возглавляемая США коалиция и местные партнёры в Сирии начинают операцию по освобождению последних оплотов «Исламского государства»*. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«США, мировая коалиция и местные партнеры, включая Сирийские демократические силы, начинают операцию по освобождению последних оплотов ИГ в Сирии», — говорится в заявлении Науэрт.

Он отметила, что борьба будет сложной, однако Соединённые Штаты и партнёры «одержат победу».

Ранее СМИ сообщили, что в Сирии в результате обстрела со стороны авиации международной коалиции во главе с США погибли по меньшей мере 25 человек

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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