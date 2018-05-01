СМИ: В Сирии при обстреле со стороны авиации коалиции погибли 25 человек

В Сирии в результате обстрела со стороны авиации международной коалиции во главе с США погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом информирует SANA со ссылкой на источники.

Reuters

Инцидент произошёл в деревне Аль-Фадыль в пригороде Хасаке на севере Сирии. По данным агентства, десятки мирных граждан получили ранения. Отмечается, что также повреждены дома местных жителей. Ранее стало известно, что в результате авиаударов коалиции в Дейр эз-Зоре погибли 29 человек.