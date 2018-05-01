СМИ: В Сирии при обстреле со стороны авиации коалиции погибли 25 человек
В Сирии в результате обстрела со стороны авиации международной коалиции во главе с США погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом информирует SANA со ссылкой на источники.
- Reuters
Инцидент произошёл в деревне Аль-Фадыль в пригороде Хасаке на севере Сирии.
По данным агентства, десятки мирных граждан получили ранения.
Отмечается, что также повреждены дома местных жителей.
Ранее стало известно, что в результате авиаударов коалиции в Дейр эз-Зоре погибли 29 человек.
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