«Ещё удивим американцев»: как доставленные из Сирии «Томагавки» усилят российские комплексы РЭБ

Новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут создаваться с учётом характеристик крылатых ракет «Томагавк», которые доставлены из Сирии. Об этом сообщил представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев. Отечественные специалисты изучают корпус и обломки американских ракет, выпущенных по арабской республике 14 апреля.

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут разрабатываться с учётом результатов анализа упавших в Сирии американских крылатых ракет «Томагавк». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева.

«Сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учётом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны… Зная все эти параметры, мы сможем ещё более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения», — сказал Михеев.

По словам топ-менеджера, инженеры получают бесценный опыт, анализируя реальное применение в арабской республике иностранной боевой техники. Доставленные в Москву ракеты позволят специалистам детально изучить «каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации»» западных ракет.

Зарубежные СМИ и ряд высокопоставленных военных США полагают, что Россия опередила Соединённые Штаты в вопросах развития технологий радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления. В обозримой перспективе Вооружённые силы РФ будут получать средства РЭБ на иных физических принципах. Причём Сирия останется «важнейшим испытательным полигоном» для новейших комплексов.

«РЭБ является частью противовоздушной обороны. Эффективные зенитные комплексы, мощные радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы позволяют России охлаждать агрессивный пыл Запада, который превосходит нас по наступательным вооружениям», — пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Боевая вахта

В конце апреля в Москву доставили фрагменты ракет, которые были выпущены по Сирии в ночь на 14 апреля. В распоряжении Минобороны РФ оказались элементы Tomahawk Block IV и англо-французских авиационных ракет Storm Shadow/SCALP.

Фрагменты сбитых в Сирии ракет

РИА Новости

По информации Генштаба России, западные ракеты были перехвачены зенитными комплексами сирийской армии. Тем не менее пораженные боеприпасы оказались в достаточно хорошем состоянии. Москве достались «трофеи» в виде фрагментов корпуса, двигателей и навигационной аппаратуры.

Около 70 из 105 ракет, выпущенных западной коалицией были сбиты сирийскими комплексами «Панцирь», «Бук», «Квадрат», «Оса», С-125 и С-75. Остальные «умные» ракеты не насели ущерба военной инфраструктуре САР. США, Великобритания и Франция отрицают провальный результат атаки.

Западные государства не первый раз наносят удары по Сирии. 7 апреля 2017 года по приказу президента США Дональда Трампа американские эсминцы выпустили 59 «Томагавков» по авиабазе Шайрат. По информации Минобороны РФ, до цели долетели 23 ракеты.

Шайрату был нанесен незначительный ущерб. «Томагавки» повредили взлётно-посадочную полосу, разрушили склад, радиолокационную станцию, учебный корпус, столовую и уничтожили шесть находившихся в ангарах самолётов Миг-23. Боевые вылеты с аэродрома возобновились уже через несколько дней.

«Я сторонник версии о том, что в обоих апрельских инцидентах в Сирии использовались комплексы РЭБ, которые дезориентировали «Томагавки». У США не самые совершенные ракеты, но их точность не может вызывать сомнений. Без радиоэлектронного противодействия многие из них попали бы в цель», — заявил Кнутов.

Минобороны РФ не раскрывает номенклатуру действующих в Сирии средств РЭБ. Из открытой информации следует, что на боевом дежурстве в САР находятся несколько типов комплексов РЭБ, которые используются для защиты авиабазы Хмеймим и пункта обеспечения ВМФ в Тартусе.

Развёртывание наземного многофункционального модуля помех «Красуха-4»

РИА Новости

С начала операции в арабской республике (сентябрь 2015) комплексы российской радиоэлектронной борьбы несколько раз «сажали» на землю ударные беспилотники террористов, выводя из строя их навигационную аппаратуру.

В частности, боевую вахту в САР несёт комплекс «Красуха-4» разработки Всероссийского Научно-исследовательского института «Градиент». Система предназначена для прикрытия зенитных установок, крупных объектов и группировок войск. Дальность действия «Красухи» — 150—300 км.

Нет предела совершенству

На прошлой неделе портал Defense One сообщил о планах Пентагона отказаться от закупок ракет семейства «Томагавк», которые не могут эффективно преодолевать современные системы ПРО/ПВО и РЭБ.

В планах Пентагона — модернизация малозаметных крылатых ракет LRASM и NGLAW. Новые боеприпасы, которые, предположительно, появятся в 2030 году, должны быть надёжно защищены от «глушения» каналов связи и вывода из строя электронной начинки.

Однако в зарубежных СМИ не первый раз появляется информация о намерении Вашингтона отказаться от семейства «Томагавк». В 2014 году администрация Белого дома в период президентства Барака Обамы намеревалась приостановить в 2016 году закупку «Томагавков», направив деньги на разработку ракет нового поколения.

Как пояснил Кнутов, «Томагавки» постоянно совершенствовались, однако Россия всегда успешно находила способы противодействия этому оружию, осознавая опасность, которую оно представляет.

«С начала 1980-х годов семейство «Томагавк» прошло три основных этапа модернизации. Усилия наших специалистов были направлены на дезориентацию ракет. Мы научились выводить из строя высотомер и «глушить» сигналы GPS. Добиваться таких результатов удавалось, в том числе путём сбора фрагментов упавших американских ракет», — отметил эксперт.

По его словам, на последних модификациях «Томагавков» установлена оптико-электронная система распознавания целей, которая сопоставляет изображения местности благодаря инфракрасной и телевизионной аппаратуре. Именно эта система позволяет называть американские ракеты «умными».

Запуск крылатых ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат в Сирии 7 апреля 2017

globallookpress.com

«Подавляющее большинство этих ракет не справились с поставленными задачами. Тем не менее, некоторая часть всё же поразила цели. Не сомневаюсь, что американцы схватились за голову, но и нам есть, о чем подумать. На мой взгляд, нашим специалистам следует заняться изучением оптико-электронной системы на Tomahawk Block IV», — предположил Кнутов.

Кроме того, эксперт считает, что доставленные в Москву фрагменты «Томагавков» помогут исследовать другие малоизвестные системы. По мнению собеседника RT, анализ элементов оружия противника — это обычная практика среди всех армий мира.

«Я уверен, что мы ещё не раз удивим американцев. Мы уже заставили их пересмотреть планы по «Томагавкам». Опыт в Сирии даёт возможность применять новейшую технику и совершенствовать оборонительные и наступательные вооружения. В этом контексте средства РЭБ станут недорогим, но весомым инструментом сдерживания США», — подытожил Кнутов.