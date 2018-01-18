Беспилотная зона: почему американцы интересуются российским опытом борьбы с дронами террористов

Военные объекты США за рубежом могут подвергнуться атаке небольших ударных беспилотников, сообщает журнал The National Interest. Заокеанские эксперты опасаются, что для нанесения ущерба американским базам исламисты могут использовать сценарий нападения на авиабазу РФ в Хмеймиме и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Западные аналитики рекомендуют силовикам взять на вооружение российский опыт применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Почему Вашингтон заинтересовался новыми для себя методами защиты от террористических атак БПЛА, разбирался RT.

Коварное и дешёвое оружие

В ночь с 5 на 6 января 13 ударных БПЛА самолётного типа атаковали авиабазу Хмеймим, где дислоцирована группировка российских ВКС, и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Семь дронов были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», шесть аппаратов посажены с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По информации Минобороны РФ, ранее фиксировались лишь единичные случаи применения террористами беспилотников в ударном варианте. Джихадисты по-прежнему производят дроны кустарным способом. Однако БПЛА, которые атаковали российские объекты, были оснащены современным программным обеспечением и «доработанными» комплектующими.

«Используемые для производства подобных беспилотников комплектующие — двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи — можно приобрести по отдельности в свободной продаже. Однако сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу», — заявил 11 января начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

Беспилотный летательный аппарат, участвовавший в атаке на российские военные объекты в Сирии

globallookpress.com

© Russian Defence Ministry/Global Look Press

Опасения военных аналитиков США перекликаются с призывом Минобороны РФ к зарубежным партнёрам обратить внимание на то, что наличие у исламистов технологий в сфере БПЛА представляет угрозу, которая не ограничивается рубежами Сирии.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков полагает, что «аналогичные смертоносные дроны могут быть применены террористами и в других странах, и не только в отношении военных объектов».

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«Для нейтрализации подобных угроз уже сегодня требуется серьёзное внимание и организация взаимодействия всех заинтересованных сторон на международном уровне», — сказал Конашенков.

По словам члена Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (АЭРОНЕТ) Эдуарда Багдасаряна, дроны террористов, как правило, изготовлены из стеклопластика, летят со скоростью 100—150 км/ч и практически незаметны в радиодиапазоне.

«Это коварное и достаточно дешёвое оружие. Я не удивлён, что США, как и Россия, обеспокоены разработкой методов борьбы с дронами боевиков», — сказал в беседе с RT Багдасарян.

По словам эксперта, атаку дронов на российские военные объекты в Сирии удалось предотвратить благодаря созданной вокруг Хмеймима и Тартуса эшелонированной противовоздушной обороне, которая включает различное радиолокационное оборудование, средства РЭБ и зенитные комплексы.

«Создать помехи»

Аналитик некоммерческой организации «Морской аналитический центр» (Center for Naval Analyses — CNA) Самуэль Бендетт в комментарии для The National Interest отметил, что для борьбы с дронами террористов Соединённым Штатам будет полезен российский опыт применения средств РЭБ. По его мнению, отразить нападение 5 января удалось благодаря комплексу подавления GSM-связи РБ-341В «Леер-3», который устанавливается на многофункциональный беспилотник «Орлан-10».

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Во второй половине сентября 2017 года на страницах The National Interest была опубликована статья Бендетта о том, что российские системы РЭБ по своим характеристикам превосходят западные аналоги. В пример он привел как раз комплекс «Леер-3», который создаёт помехи абонентским терминалам сотовой связи стандарта GSM.

В середине октября 2017 года интернет-издание Breaking Defense сообщило, что российские дроны с комплексами радиоэлектронного подавления опасны для американской авиации. К такому выводу пришли участники заседания, ранее состоявшегося в Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic & International Studies).

Багдасарян отметил, что на текущий момент отечественные комплексы РЭБ действительно являются наиболее эффективными средствами борьбы с беспилотниками. По его оценке, в этой сфере Россия добилась значительных успехов.

«Упомянутый «Леер-3» создаёт помехи в GPS-навигации, и беспилотник теряет ориентацию в пространстве. В результате он либо падает, либо садится на землю. Видимо, именно это произошло с дронами террористов в Сирии. При этом, как я понимаю, не менее активно Россия использует наземные мобильные станции для вывода из строя оборудования летательных аппаратов противника», — пояснил Багдасарян.

Дроны, атаковавшие российские базы в Сирии

globallookpress.com

© Russian Defence Ministry/Global Look Press

Главный редактор UAV.RU, эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов сообщил в беседе с RT, что комплекс «Леер-3» на базе «Орлан-10» действительно применяется российскими военными для подавления сотовой связи стандарта GSM в радиусе до 5—6 км. По его словам, «Леер-3» незаменим для проведения антитеррористических операций и противопартизанских действий в районах с функционирующей инфраструктурой сотовой связи.

Пулемёты против дронов

The National Interest указывает на недостаточную эффективность применения против группы беспилотников традиционных средств огневого поражения. В частности, речь идёт об авиационных ракетах класса «воздух — воздух».

Указывается, что цена одной управляемой ракеты AIM-120 AMRAAM, которую несут истребители F-22 Raptor и F-15C Eagle, — $1,8 млн. При этом себестоимость БПЛА террористов может не превышать $1 тыс. Применять против группы дешёвых самодельных беспилотников новейшее дорогостоящее высокоточное оружие нерационально, считают эксперты.

Вице-президент компании Sierra Nevada Тако Гилберт полагает, что американские ВВС вполне могут использовать против группы дронов пулемёты, установленные на лёгких штурмовиках А-29 Super Tucano и T-6 Texan. По его мнению, пулемётная очередь позволит поразить подавляющее большинство атакующих дронов.

Однако опрошенные RT эксперты раскритиковали предложенный Гилбертом способ поражения небольших БПЛА. По их мнению, малоразмерные беспилотники практически не отражают радиоволн, и поэтому их очень трудно заметить. В связи с этим самолёты могут не успеть подняться на перехват.

«Конечно, нерентабельно использовать зенитные ракеты или ракеты воздушного базирования против кустарных дешёвых дронов. Однако авиационные пулемёты также неэффективны: лёгкие штурмовики просто не успеют подняться в воздух после обнаружения дронов. Единственный вариант — если штурмовики будут барражировать в заданном квадрате, получив информацию о скором пуске БПЛА», — пояснил Багдасарян.

Федутинов в целом придерживается аналогичной точки зрения. Он полагает, что авиацию имеет смысл применять только против тяжёлых беспилотников, «сравнимых по размерам с пилотируемыми самолётами». Против лёгких тактических дронов такой метод малоэффективен.

Закрыть брешь в обороне

По мнению специалистов, в настоящее время не существует универсальных средств борьбы с атакой дронов, которую предприняли террористы на российские объекты. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции БПЛА, с их помощью боевики способны нанести серьёзный ущерб зарубежным базам ведущих стран мира.

«В борьбе с малоразмерными БПЛА наиболее перспективный подход — комбинирование различных средств, включая ПВО и РЭБ. Кроме того, можно говорить о необходимости создания специализированных противобеспилотниковых систем. На данный момент их нет ни у одной страны мира», — сказал Федутинов.

Багдасарян констатировал, что сегодня уровень развития комплексов защиты от атаки дронов заметно отстаёт от их боевых возможностей. Над тем, чтобы «ликвидировать эту брешь в противовоздушной обороне», активно работают все развитые военные державы.

«Я думаю, что боевики не смогут овладеть так называемой роевой тактикой, которая предполагает высокий уровень автоматизации взаимодействия дронов на поле боя. Однако единовременный удар, который боевики пытались нанести по Хмеймим и Тартусу, очень опасен. Опыт России, создавшей эшелонированную оборону из средств РЭБ и зенитных комплексов, полезен для других государств. Пока это единственно возможный вариант защиты», — подчеркнул Багдасарян.