«Гарантии защиты нет»: почему беспилотная авиация представляет угрозу для всех мировых держав

Атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии вызвали в зарубежных СМИ дискуссию о возможностях, которыми обладает Москва в сфере противодействия дронам. Иностранные журналисты уверены, что у России нет эффективных средств защиты от подобного нападения. Однако, согласно данным Минобороны РФ, ни один из 13 БПЛА, которые выпустили исламисты 6 января, не долетел до цели. Семь беспилотников были уничтожены комплексами «Панцирь», ещё шесть — выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Тем не менее эксперты полагают, что ни одно государство не может быть полностью защищённым от БПЛА. Насколько велика угроза, исходящая от беспилотной авиации, разбирался RT.

Ряд зарубежных изданий на этой неделе опубликовали материалы с критикой российских военных в Сирии. СМИ полагают, что российский контингент не может обеспечить эффективную защиту от атак «примитивных» беспилотников, которые были запущены в сторону российских военных объектов в ночь на 6 января.

Между тем, согласно данным Минобороны России, 6 января террористы запустили 13 беспилотников для нанесения ударов по авиабазе Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» сбили семь дронов, шесть аппаратов нейтрализовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В российском военном ведомстве подчеркнули, что БПЛА боевиков были оснащены современной аппаратурой, а при кажущейся простоте конструкции дронов для их создания и программирования потребовались «значительное время и специальные знания».

«Беззаботность» России

Однако в зарубежных СМИ распространяется иная точка зрения: апеллируя к тому, что боевики получили достаточно технологичное оружие, Москва якобы демонстрирует слабость в сфере ПВО.

Ливанская онлайн-газета «Аль-Мудун» полагает, что «страна, которая не может защитить свою базу от беспилотных летательных аппаратов неизвестного происхождения, похоже, не может одержать победу в Сирии».

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что накануне празднования Нового года аэродром Хмеймим подвергся миномётному обстрелу «мобильной диверсионной группы». Жертвами атаки стали два человека. Техника и материальное имущество базы не пострадали. Также ведомство назвало фейком опубликованную «Коммерсантом» информацию о поражении минами семи самолётов.

PREDATOR Drone Strike

© Кадр: видео YouTube

Однако данные об «уничтоженных» бомбардировщиках и истребителях активно фигурируют в материалах зарубежных медиа. Так, польское интернет-издание Defence24 считает, что атака на Хмеймим якобы показала «беззаботность и излишнюю самоуверенность обороняющихся, а с другой — высокий уровень подготовки нападающих». А британская редакция панарабской газеты Al Hayat пришла к выводу, что нападение на «путинский форпост» (речь идёт о базе Хмеймим. — RT) продемонстрировало брешь, которая существует в обороне российских баз.

Комментируя критические материалы в зарубежных СМИ, директор проекта по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин отметил, что даже примитивные на первый взгляд дроны представляют огромную опасность для любой базы любого государства.

«На текущий момент ни одно государство не обладает эффективной технологией защиты от атаки беспилотников. Это головная боль для всех мировых держав. Естественно, Россия тоже не является исключением, несмотря на высокий уровень развития средств ПВО и РЭБ», — пояснил в беседе с RT Козюлин.

Дёшево и эффективно

На состоявшемся 11 декабря брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что масштаб угрозы, которую представляют собой дроны террористов, не ограничивается рубежами Сирии.

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«Аналогичные смертоносные дроны могут быть применены террористами и в других странах. И не только в отношении военных объектов. Для нейтрализации подобных угроз уже сегодня требуются серьёзное внимание и организация взаимодействия всех заинтересованных сторон на международном уровне», — отметил Конашенков.

Различные радикальные группировки в Сирии достаточно часто используют разведывательные и ударные беспилотники. По данным Минобороны РФ, комплектующие для кустарного производства БПЛА боевики закупают на открытом рынке, а инструкции сборки дронов легко найти в Интернете.

Однако беспилотники, атаковавшие российские объекты, далеко ушли от простых образцов, которые использовались боевиками в предыдущие годы. Террористы впервые применили беспилотники самолётного типа. Причём атаку на Хмеймим и Тартус единовременно совершила «стая дронов».

В Минобороны РФ подозревают, что групповая атака БПЛА стала возможной благодаря технологической помощи извне. Теперь сирийские террористы обладают дешёвым и достаточно эффективным оружием.

Преимущества БПЛА заключаются в малозаметности для радаров радиолокационных станций (в силу скромных габаритов и способности лететь близко к земле). Беспилотники (за исключением квадрокоптеров) практически бесшумны, и в неясную погоду их тяжело разглядеть. Для ближневосточных террористов, у которых отсутствует авиация, БПЛА превратились в единственное средство воздушной разведки и нанесения ударов с воздуха.

Запуск беспилотного летательного аппарата «Орлан-10»

© Евгений Биятов / РИА Новости

Существует несколько основных способов наводки ударных дронов. На цель устанавливается радиомаячок, сигнал от которого улавливает аппаратура барражирующего БПЛА. Также беспилотник можно запрограммировать, введя координаты поражаемого объекта. Третий способ — дистанционное управление оператором. Это наиболее сложный процесс, требующий установки соответствующего оборудования.

Из информации Минобороны об атаке на Хмеймим и Тартус следует, что сирийские боевики использовали второй способ поражения. Ведомство полагает, что террористы получили данные космической разведки от одной из развитых стран, а программирование и сборку дронов осуществляли специально подготовленные кадры.

Роевая тактика

Вадим Козюлин отмечает, что наиболее перспективным способом применения дронов является так называемая роевая тактика. Её суть заключается в том, что на объект нападает целая группа дронов. Если некоторые аппараты из «стаи» по различным причинам не долетают до цели, то поражение цели осуществляют уцелевшие БПЛА.

Поэтому, пояснил Козюлин, ведущие державы сосредоточились на совершенствовании характеристик ударных БПЛА и системы их управления. Параллельно с этим идёт разработка средств нейтрализации отдельных дронов и систем противодействия роевой тактике противника.

Беспилотный летательный аппарат «Форпост»

© Пресс-служба Центрального военного округа

В настоящее время для уничтожения БПЛА в зависимости от типа используется достаточно широкий арсенал. Для поражения дронов на высоте свыше 2—3 тыс. метров применяются зенитные комплексы среднего радиуса действия. Низколетящие аппараты, находящиеся в зоне видимости, сбиваются более простым оружием: зенитной установкой (например, ЗУ-23-2), переносными зенитными комплексами или пулемётами.

«Не существует какого-либо специального и универсального средства защиты от атаки дронов. А использование зенитных ракет — слишком дорогое удовольствие. Это неразумно, когда самодельный дрон уничтожает боеприпас в десятки тысяч долларов. Надежды возлагаются на лазерное и электромагнитное оружие, но когда оно появится, пока неясно», — констатировал эксперт.

В сентябре 2017 года аналитик американской некоммерческой организации CNA (Center for Naval Analyses) Самуэль Бендетт заявил на страницах The National Interest о том, что российские средства РЭБ превосходят западные аналоги. По его мнению, Москва работает над созданием систем, «способных осуществлять быстрые и эффективные действия против западных беспилотных систем, которые постоянно совершенствуются».

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Именно использование аппаратуры РЭБ позволило 6 января перехватить шесть дронов боевиков. Три БПЛА были посажены на землю, а ещё три аппарата разлетелись на обломки при детонации боеприпасов.

Однако, по мнению Вадима Козюлина, распространённая в России точка зрения о всесильности средств радиоэлектронной борьбы не вполне соответствует действительности.

«Я бы не был столь категоричен. С одной стороны, средства РЭБ действительно перехватили БПЛА террористов, но это не панацея. Полагаться на одни только средства РЭБ, создающие дронам помехи в навигации и связи, нельзя, — подчеркнул эксперт. — На данный момент необходима эшелонированная ПВО, но и она не может быть гарантией защиты от удара небольшого беспилотника».