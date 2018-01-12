«Всеми силами разведки»: в Минобороны России заявили о ликвидации склада ударных беспилотников в Сирии

Российский спецназ и артиллерия обнаружили и уничтожили в Сирии группировку боевиков, напавших 31 декабря на авиабазу Хмеймим. Помимо этого был ликвидирован пункт сборки и хранения ударных беспилотников, применённых исламистами 6 января. Об этом в пятницу, 12 января, заявили в Минобороны РФ. Отмечается, что для проведения операции были задействованы все силы и средства системы военной разведки России в САР. Артиллерийский удар по террористам нанесли высокоточным боеприпасом «Краснополь».

Российский спецназ и артиллерия зачистили пункт базирования террористов в сирийской провинции Идлиб и склад с беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уничтожена диверсионная группировка, напавшая на авиабазу Хмеймим 31 декабря, а также место сборки БПЛА, применённых против российских военнослужащих 6 января.

«В провинции Идлиб было вскрыто место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолётного типа. Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь» склад беспилотников уничтожен», — говорится в заявлении.

Отмечается, что боевики в момент проведения операции пытались покинуть пункт своего расположения.

«На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб. По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена», — уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что в операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы военной разведки России в Сирии. В частности, за базой экстремистов велось постоянное наблюдение, которое обеспечивали российские беспилотники.

Атака под Новый год

Напомним, что диверсию на авиабазе Хмеймим исламисты устроили 31 декабря 2016 года. Они открыли ночью миномётный огонь, после чего скрылись. В результате обстрела погибли двое российских военнослужащих.

Как сообщали в Минобороны, сирийские и российские военные сразу же организовали мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также по усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории.

«Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объёме», — отметили тогда в ведомстве.

Российские лётчики на авиабазе Хмеймим

РИА Новости

Сорванное нападение

Спустя практически неделю после диверсии террористов авиабаза Хмеймим снова подверглась нападению, которое в итоге было сорвано. В ночь на 6 января боевики попытались атаковать пункт дислокации российской авиации и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны заявили, что семь из 13 беспилотников были сбиты зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С». Ещё шесть — перехвачены подразделениями радиоэлектронной борьбы. Три из них удалось посадить для дальнейшего изучения, ещё три сдетонировали при столкновении с землёй.

Впоследствии техническая экспертиза показала, что БПЛА были изготовлены с использованием современных технологий наведения по GPS, они способны преодолевать расстояние порядка 100 км. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве сообщила, что расшифровка данных захваченных дронов показала, что атаку на авиабазу осуществили боевики террористической группировки «Ахрар аш-Шам». Однако официального подтверждения эта информация не получила.

Через несколько дней после атаки в Минобороны России также напомнили, что до недавнего времени в арсенале террористов не было ни подобных технологий, ни стратегии массового применения БПЛА.

Попытка отвести подозрения

В ответ на последовавшее заявление представителя Пентагона о доступности подобных беспилотников на открытом рынке в Минобороны поинтересовались, «где находится данный «рынок» и какая спецслужба там торгует данными космической разведки». При этом российские военные отметили, что появление ранее недоступных террористам технологий может прояснить одно из странных совпадений, имевших место в день атаки.

«Это заставляет по-новому взглянуть на странное совпадение: в момент атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более 4 часов на высоте 7 тыс. метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом разведывательный самолёт ВМС США Poseidon», — заявили в Минобороны.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что инженерные решения, использованные боевиками, могли быть предоставлены им только одним из государств, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением.

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«При кажущейся простоте для их (беспилотников. — RT) создания необходимо значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники. Кустарное производство таких дронов возможно только при наличии схем сборки и необходимых комплектующих, ранее опробованных в ходе многочисленных испытаний», — отмечал начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что ему известно, какие силы стояли за атакой на базы. Он также подчеркнул, что считает это нападение провокацией против России и её союзников — Турции и Ирана.

«Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договорённостей», — сказал глава РФ.