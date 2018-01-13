«Триумф» в Севастополе: как Россия усиливает систему ПВО в Крыму

В Севастополе на боевое дежурство заступил второй дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Третье подразделение российской системы ПВО разместят на полуострове в ближайшие месяцы, а первое охраняет крымское небо с января 2017 года. По мнению экспертов, Россия вынуждена усиливать оборону полуострова в ответ на агрессивное поведение Украины и рост разведывательной активности США. Как обеспечивается воздушная безопасность Крыма — в материале RT.

В Севастополе на боевое дежурство поставлен второй дивизион зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». Система пополнила арсенал 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

В ближайшее время на боевое дежурство в Крыму заступит и третий дивизион «Триумфа». Его место дислокации не сообщается, но о том, что оба дивизиона были переброшены на полуостров, стало известно в декабре 2017 года. Как уточняют в Минобороны России, усиление крымской системы ПВО происходит в плановом порядке.

С-400 относится к классу комплексов ПВО большой и средней дальности. Согласно известным тактико-техническим характеристикам (данные разработчика концерна «Алмаз-Антей»), С-400 может уничтожать широкий спектр динамических (самолёты, беспилотники) и баллистических целей (AGM-69 SRAM), а также крылатые ракеты «Томагавк» (BGM-109 Tomahawk), летящие со скоростью до 4,8 км/с.

Дивизион «Триумфа» состоит из 12 транспортно-пусковых установок, пункта боевого управления, радиолокационного комплекса, многофункциональной радиолокационной системы, всевысотной радиолокационной станции и передвижной вышки для антенного поста, которая относится к радиолокационному комплексу.

Воздушная безопасность

Первый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство 14 января 2017 года, разместившись под Феодосией. Система вошла в состав 18-го гвардейского Севастопольско-Феодосийского полка 4-ой армии ВВС и ПВО.

В 2016 году личный состав 18-го гвардейского полка прошёл необходимое обучение, а в августе в ходе учений «Кавказ-2016» провёл пуски ракет-перехватчиков.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» в Крыму

РИА Новости

© Сергей Мальгавко

Помимо С-400 основу Крымской системы ПВО составляют ЗРК С-300ПМУ, зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса «Панцирь» и другие комплексы войсковой ПВО (точная номенклатура неизвестна). Авиационный компонент составляет 27-я смешанная авиационная дивизия на аэродроме Бельбек, на вооружении которой находятся Су-27СМ и Су-30СМ.

Также за воздушную безопасность Крыма отвечают различные виды наземных радиолокационных станций (РЛС) и ЗРК морского базирования, которые установлены на крупных кораблях Черноморского флота.

Пресечь провокации

По информации Минобороны РФ, опасность для Крыма сейчас представляет непредсказуемое поведение Украины. С 2015 года ВСУ усилили активность в Херсонской, Одесской и Николаевской областях, проводя военные учения и испытания ракетного вооружения. Также официальный Киев и радикальные группировки периодически выступают с угрозами «вернуть» полуостров.

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Кроме того, Москву беспокоит усиление присутствия НАТО в Чёрном море и вблизи рубежей Крыма. Так, 25 июля 2017 года части ВМС США начали строить центр оперативного управления в Очакове (Херсонская область). Формально база должна стать площадкой по планированию и проведению военных учений. Но в России полагают, что в реальности США наращивают свои разведывательные возможности.

С 2014 года американская морская авиация в несколько раз увеличила количество полётов у южных границ России. 25 ноября 2017 года истребитель Су-30 перехватил американский самолёт P-8A Poseidon в небе над Чёрным морем. В начале января 2017 года, по сообщениям СМИ, Крым облетел стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk.

Под предлогом учений и «дружественных визитов» в украинские порты регулярно заходят американские эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк». Эсминцы оснащены системой ПРО Aegis, которая наряду с ракетами-перехватчиками способна запускать обычные крылатые ракеты. 8 января 2018 года в порту Одессы пришвартовался миноносец «Карни» (USS Carney DDG-64).

Эсминец ВМС США «Карни» (Carney DDG64) в порту Одессы

РИА Новости

В Минобороны Украины, в свою очередь, не видят никакой опасности для РФ в военной активности ВСУ и постоянном присутствии ВМС США. 10 января официальный представитель военного ведомства страны Алексей Чернобай заявил, что размещением дивизионов С-400 Россия «несёт угрозу Крыму и государствам Черноморского бассейна». Чиновник назвал действия РФ «очередной попыткой манипулирования информацией и сознанием».

Председатель Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко обвинила Москву в стремлении «милитаризировать полуостров». По её мнению, военная политика России «с момента вторжения в Крым» является «глобальной проблемой».

«От Феодосии до Севастополя»

Военный аналитик Юрий Кнутов считает, что Россия сосредоточивает в Крыму три дивизиона С-400, чтобы обеспечить максимальную защиту республики от любых провокаций и угроз со стороны Украины и США. По его словам, в настоящее время слишком велика вероятность случайного или преднамеренного вторжения в воздушное пространство Крыма.

«Для меня совершено очевидно, что Украина готовится к диверсионным акциям против Крымской группировки войск, осознавая невозможность навредить России иначе. Из заявлений радикалов следует, что они, как и сирийские террористы, могут атаковать объекты на полуострове стаей ударных дронов или иным способом», — отметил в беседе с RT Кнутов.

Эксперт опроверг заявление представителя Минобороны Украины об угрозе, которая якобы исходит от российских «Триумфов». Кнутов напомнил, что С-400 является исключительно оборонительным оружием.

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Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев полагает, что постановка на боевое дежурство дивизионов С-400 в Крыму позволит гарантированно перекрыть территорию и прилежащую акваторию полуострова. Поэтому Минобороны РФ решило разместить «Триумфы» на востоке и западе Крыма.

«От Феодосии до Севастополя около 200 км. Радиус действия С-400 в обычном варианте составляет примерно столько же. Судя по всему, на Фрунзенской набережной подстраховались, решив гарантированно перекрыть не только саму территорию Крыма, но и акваторию, причём на очень приличном расстоянии», — пояснил в беседе с RT Корнев.

Эксперт считает, что размещением С-400 в Крыму Россия обеспечивает в том числе защиту военно-морской базы на «дальних и средних подступах». По его словам, возможности этого ЗРК позволяют уничтожать практически все типы воздушных целей.

«С-400 предназначен для отражения массированной атаки с воздуха. Но наш зенитный комплекс может уничтожать и крупные беспилотные аппараты. Например, БПЛА типа Global Hawk, который недавно пролетел у берегов Крыма», — сказал Корнев.

Собеседник RT убеждён, что система ПВО в Крыму значительно окрепла по сравнению с периодом 2014—2015 годов. Главная задача ЗРК — защита объектов военной и гражданской инфраструктуры, включая будущий Крымский мост.