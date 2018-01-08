Незваные гости: самолёт и беспилотник ВМС США провели разведывательные полёты вблизи Крыма

Самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon и стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk ВМС США были замечены в воздушном пространстве над акваторией Чёрного моря. Они несколько часов независимо друг от друга летали вдоль побережья Крыма. Примечательно, что БПЛА до этого находился в небе над востоком Украины. Зачем американские летательные аппараты проводили разведку в регионе — в материале RT.

Американский самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon и стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk были замечены в воздушном пространстве у побережья Крыма. Такие данные приводят порталы CivMilAir, Aircraft Spots и Mil Radar, специализирующиеся на отслеживании перемещений военной и гражданской авиации.

Согласно имеющейся информации, патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным PS076 в 07:46 GMT (10:46 мск) 7 января вылетел в район Чёрного моря с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

US Navy P-8A 168432 PS076 departed Sigonella at 0746z - Black Sea mission pic.twitter.com/aC3wFDmPt3 — Mil Radar (@MIL_Radar) 7 января 2018 г.

Разведывательная операция проходила на высотах 25—27,5 тыс. футов (7600—8400 метров) и продолжалась несколько часов. По данным Aircraft Spots, в 13:33 GMT (16:33 мск) самолёт всё ещё находился над акваторией Чёрного моря недалеко от западного побережья Крыма.

2 Hours later: Still on task over the Black Sea at 25,000 feet



🇺🇸 US Navy

P-8A Poseidon

168432 PS076 pic.twitter.com/W3lm60E9bt — Aircraft Spots (@AircraftSpots) 7 января 2018 г.

Маршрут «Посейдона» пролегал в международном воздушном пространстве вдоль южного побережья Крыма — к Новороссийску и обратно. Затем самолёт-разведчик сделал несколько кругов в зонах к западу от Севастополя и в районе посёлка Черноморское.

В тот же день стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk совершил длительный полёт над территорией Украины и вблизи воздушного пространства самопровозглашённых республик Донбасса. По данным трекеров, которые приводит CivMilAir, БПЛА с регистрационным номером 12-2050 и позывным FORTE10 четыре часа находился в небе над востоком Украины на высоте более 53 тыс. футов (16 км).

После этого беспилотник совершил пролёт вдоль побережья Крымского полуострова в сторону Анапы, Новороссийска и Сочи, а затем вернулся в зону к югу от Ялты и покинул акваторию Чёрного моря.

🇺🇸 USAF RQ4 Global Hawk #UAV back in coverage - 53,000ft along the coastline towards Sochi & around Crimea pic.twitter.com/z2RtRo6pN5 — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 7 января 2018 г.

Преодолев несколько тысяч километров, в том числе в воздушном пространстве Болгарии, Греции и Италии, стратегический БПЛА также приземлился на сицилийской авиабазе Сигонелла.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с RT предположил, какими могут быть цели разведывательных полётов воздушных судов ВМС США вблизи побережья Крымского полуострова.

«Цель очевидна — разведка современной военной инфраструктуры Крыма. А что она мощная — тоже очевидно, российское руководство этого не скрывает... Крым укреплён и превращён в крепость», — заявил эксперт.

«Там развёрнута мощная межвидовая группировка, в которую входят все компоненты: сухопутный, противовоздушный, противоракетный, авиационный. Там находится целая смешанная авиадивизия... Понятны их интересы, в общем. Они летают для того, чтобы всё выяснить», — добавил собеседник RT.

В Минобороны на момент публикации материала не прокомментировали действия самолёта и беспилотника в акватории Чёрного моря.

Reuters

На минувшей неделе в Крыму прошла тренировка боевых расчётов дивизиона зенитно-ракетных систем С-400 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

По сообщению Минобороны, в соответствии с планом тренировки пусковые установки совершили самостоятельный марш в назначенный позиционный район. Там технику перевели из походного в боевое положение, а расчёт выполнил топологическую привязку и ориентирование средств ЗРК на местности.

«В целях проверки точности топопривязки расчёты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат. В ходе следующих этапов тренировок будут проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям», — говорится в пресс-релизе ведомства.

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Число разведывательных полётов летательных аппаратов стран НАТО, прежде всего Соединённых Штатов, вблизи российской границы в последние два-три года существенно выросло. Нередко подобная деятельность приводит к возникновению воздушных инцидентов, сопровождению или даже перехвату целей.

Последний резонансный случай с участием Boeing P-8A Poseidon произошёл в конце ноября — также над акваторией Чёрного моря. Тогда системы слежения засекли неустановленное воздушное судно, на большой скорости приближавшееся к российской границе. На перехват цели был поднят истребитель Су-30, который после сближения с объектом визуально идентифицировал его как американский самолёт-разведчик Р-8А Poseidon.

После установления визуального контакта «Посейдон» изменил курс и начал удаляться от воздушного пространства России, а Су-30 вернулся на аэродром базирования.

Зачастую российская сторона вынуждена поднимать в воздух истребители из-за того, что транспондеры на американских самолётах-разведчиках выключены, а потому дистанционно идентифицировать их не представляется возможным.

Согласно докладу «Оборонные приобретения. Оценка отдельных оружейных программ», представленному в конгрессе США в марте 2013 года, общая группировка P-8A Poseidon должна в ближайшие годы достичь 122 самолётов.