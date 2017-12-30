«Детский лепет»: в России ответили на заявления украинского генерала об уязвимости Крымского моста для ракетных ударов

Крымский мост достаточно уязвим для ударов авиации, а также ракет наземного и морского базирования. Такое заявление сделал генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВС Украины Игорь Романенко. В Госдуме напомнили, что строящаяся переправа не рассматривается Россией как военный объект — она предназначена для улучшения жизни населения. В Совфеде и крымском Госсовете считают, что подобные несерьёзные высказывания Киева свидетельствуют о неспособности смириться с успешным строительством. Как в России ответили на провокационное заявление украинского генерала — в материале RT.

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооружённых Сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что строящийся Крымский мост с военной точки зрения является уязвимым для ракетных ударов.

По его словам, мост представляет собой «стратегическую артерию», которая может обеспечивать соответствующую «крымскую группировку противника», а также способствовать экономическому росту Крыма.

«Хотя с военной точки зрения он является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования», — сказал украинский военный в интервью изданию «Главред».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин напомнил, что Крымский мост в первую очередь служит для улучшения качества жизни мирных граждан и призван обеспечить социально-экономическую составляющую одного из субъектов РФ.

«Мы рассматриваем данный объект как объект не военно-стратегического назначения, а прежде всего социально-экономического. Но в случае возникновения угрозы или опасности последует адекватный ответ», — сказал он в беседе с RT, напомнив, что у России достаточно сил, которые уже сейчас обеспечивают безопасность моста через Керченский пролив.

Между тем депутат призвал украинское руководство обратить внимание на реальные угрозы безопасности.

«Я бы посоветовал украинским военным не интересоваться Крымским мостом, а направить больше усилий на внутреннее положение в своей стране. Например, на борьбу с различными националистами, которые угрожают безопасности большей части населения Украины», — заключил он.

«Контрпродуктивно и крайне опасно»

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подтвердил, что Крымский мост, как и любой гражданский объект, уязвим с военной точки зрения. В то же время он считает, что к заявлениям экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ не стоит относиться серьёзно.

«Это всё детский лепет, разговор не совсем адекватного генерала, не до конца понимающего последствия таких возможных действий», — сказал сенатор.

В то же время он предупредил о реакции Москвы на подобные акции.

«Надо понимать, что сумасшедших, которые ходят в погонах, на территории Украины не так много. А что касается нормальных людей, то они понимают, что это контрпродуктивно и крайне опасно. Как только взлетит какая-то ракета или самолёт с желанием нанести удар по Крымскому мосту... Мы церемониться не будем, потому что это посягательство на нашу территориальную целостность и реальная угроза жизни граждан РФ», — отметил Клинцевич.

В Киеве вновь возвращаются к вопросу Крымского моста, так как понимают, что для крымчан с появлением переправы открываются новые возможности.

«Мост, которому давным-давно предрекли, что он не построится, что он не достроится, что им (России. — RT) нечем это делать, он не только достраивается, но уже на 80% практически построен... На Украине понимают, что как только построят мост, некому будет ездить в Крым через Украину, не нужна для этого будет ни их территория, ни их инфраструктура. С появлением моста совсем по-другому забьётся сердце Крыма», — считает политик.

Клинцевич добавил, что попытки спекулировать на крымском вопросе уже вызывают раздражение.

«Клоунада вокруг Крыма с разговорами об «аннексии» у любого грамотного человека вызывает не только улыбку, а порой раздражение и омерзение от того, как ведут себя люди, которые ещё недавно говорили о дружбе народов», — заключил сенатор.

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«Сущность украинского режима»

О том, что заявления украинской стороны несерьёзны и абсурдны, говорит и депутат Госсовета республики Владислав Ганжара.

«Считаю заявление украинского генерала враждебным и в то же время абсурдным и демонстрирующим сущность украинского режима, который на протяжении нескольких лет ведёт войну против собственного народа. Враждебные заявления в отношении нашей республики тоже звучат не впервые. Но ничем большим, нежели заявление, это являться не может», — уверен он.

Депутат напомнил, что украинские власти и раньше не раз угрожали ракетными стрельбами рядом с Крымом, однако «Киев может сегодня лишь делать враждебные заявления, демонстрируя лицо собственного режима».

Он также подчеркнул, что мост через Керченский пролив будет достроен — вопреки надеждам украинских властей.

«Наш мост действительно не даёт покоя украинским властям. Их риторика относительно того, что мост не будет построен, что будут проблемы, была абсолютно пустой. Мост строится, в следующем году уже будет построена первая часть. А Киев просто продолжает захлёбываться в собственной жёлчи, потому что у нас получается строить и развивать новый Крым, несмотря на всё противодействие, которое Киев пытался оказывать на протяжении последних лет», — резюмировал Ганжара.

Ранее стало известно о планах Киева в феврале 2018 года подать в международный трибунал ООН меморандум о якобы нарушении Москвой конвенции по морскому праву. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Также по теме «Захлёбывается в истерии»: в Крыму ответили на планы Киева по возвращению полуострова посредством санкций Крым вернётся в состав Украины, когда Россия поймёт, что содержать его невыгодно. Об этом заявил украинский замминистра по делам...

По мнению украинской стороны, Москва незаконно ведёт хозяйственную деятельность в прибрежных водах Крыма и на его шельфе. В частности, возмущение Киева вызвало «хищение со стороны РФ морских ресурсов, загрязнение воды и негативное влияние на экологию Чёрного моря, в том числе из-за строительства Керченского моста».

«Антироссийская истерия»

Кроме того, ранее в Киеве выразили мнение, что Москва добровольно отдаст Крым Украине, когда поймёт, что содержать его невыгодно.

«(Механизм возврата Крыма. — RT) — это давление. Экономическое, финансовое и другое. Я думаю, в какой-то момент содержание оккупированного Крыма станет настолько токсичным для РФ, что фактически отказ от него будет спасением для самой России как для государства», — сказал замминистра Украины по делам беженцев Юрий Грымчак.

В ответ депутат Госсовета республики Владислав Ганжара заявил, что на решение крымчан быть в составе России не повлияют никакие неблагоприятные внешние факторы, а заявления из Киева являются лишь проявлением антироссийской истерии.

«Сегодня Украина захлёбывается в антироссийской истерии, она делает много пустых заявлений, связанных, например, с нашим Крымским мостом. Ряд украинских деятелей создают видимость работы, которую они якобы проводят в отношении республики, а на самом деле какие там бюджеты они осваивают, прикрываясь крымской тематикой, является серьёзным вопросом для украинского народа», — отметил Ганжара в разговоре с RT.

Тем временем уже завершена сборка пролётных строений автодорожной части Крымского моста, то есть полностью сформировано мостовое полотно от таманского берега до керченского.

Крымский мост станет самым протяжённым в России (его длина — 19 км). Переправа состоит из автомобильной и железной дорог. Трасса начинается в Тамани, проходит по косе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.

Ожидается, что автомобильное движение по мосту будет запущено к декабрю 2018 года, а железнодорожное — 1 декабря 2019 года.