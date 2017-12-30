В Госдуме посоветовали украинским военным не интересоваться Крымским мостом

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал слова экс-заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игоря Романенко, по мнению которого Крымский мост уязвим для ударов ракет.

Депутат отметил, что подобные заявления «не красят в прошлом руководителя такого ранга военного ведомства», поскольку мост в первую очередь служит для улучшения качества жизни мирных граждан. При этом он добавил, что сам объект находится «в надёжных руках».

«У нас достаточно сил и средств, которые уже сейчас обеспечивают безопасность данного объекта. В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ», — сказал он.

Швыткин также добавил, что силовикам на Украине следует разобраться с внутренними проблемами, а не вести агрессивную политику в отношении других государств.

«Я бы посоветовал украинским военным не интересоваться Крымским мостом, а направить больше усилий на внутреннее положение в своей стране. Например, на борьбу с различными националистами, которые угрожают безопасности большей части населения Украины. Наверное, в этом направлении нужно действовать, а не вынашивать какие-то агрессивные планы по отношению к какой-либо стране, в частности, к нашему государству», — заключил депутат.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко заявил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования.