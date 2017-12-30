Экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко заявил, что Крымский мост уязвим для ударов ракет. Об этом сообщает издание «Главред».

«Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма», — сказал он.

При этом Романенко добавил, что мост достаточно уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования.

Ранее сообщалось, что в результате голосования, проводившегося на сайте назовимост.рф, стало известно, какое название получит мост через Керченский пролив.