«Не готовы отразить угрозы»: в США признали преимущество России по системам ПВО, высокоточному оружию и РЭБ

Вооружённые силы США не готовы отразить существующие угрозы, заявил на выступлении в конгрессе сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре. В частности, Соединённые Штаты уступают России в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ), по ракетам большой дальности и средствам ПВО. В ответ Шарре предложил вкладывать деньги в стратегические бомбардировщики, беспилотники-невидимки и защитные средства радиоэлектронной борьбы. Почему в Вашингтоне намерены переориентировать военные расходы — в материале RT.

«Не готовы к отражению угроз»

США не готовы к военному конфликту со своими противниками. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре, выступая в комитете по вооружённым силам палаты представителей США.

«С сожалением признаю, что отразить угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, Вооружённые силы США не готовы», — говорится в докладе Шарре.

Вызовами для Вашингтона, по мнению сотрудника аналитического центра, являются Россия и Китай. Пекин якобы угрожает американским военным базам «сотнями крылатых и свыше 1000 баллистических ракет». В Европе Россия обгоняет США сразу по нескольким видам вооружений.

«Способность Соединённых Штатов обеспечить своё военное присутствие в западной части Тихого океана неуклонно падает. В Европе ВС США сталкиваются с аналогичными проблемами. Здесь Соединённые Штаты уступают России, которая по сравнению с ними вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также в модернизацию комплексных систем ПВО, средств и методов радиоэлектронной борьбы», — сообщил Шарре.

Причина того, почему США не смогли своевременно отвечать на угрозы, по мнению докладчика, заключается в том, что Вашингтон не обладает достаточной «стратегической гибкостью» и не смог их спрогнозировать. В настоящее время из-за бюрократизации введение нового вида вооружений может занять десятки лет, подчеркнул Шарре.

«Вопреки сильному давлению со стороны членов конгресса, представители военно-морских сил США не планируют вкладывать средства в разработку самолёта с дальним радиусом поражения, что позволило бы увеличить потенциал авианосца. Сухопутные войска США столкнулись с ещё более злободневной проблемой — обеспечением военного присутствия за границей. Затруднения вызваны сокращением числа бригад передового базирования в Европе и отсутствием на протяжении последних 15 лет эффективной модернизации армии», — сообщил сотрудник Центра.

Чтобы подготовиться к противостоянию, Шарре предлагает изменить структуру расходов на вооружение армии.

Финансовый ответ

По мнению старшего научного сотрудника аналитического центра, Минобороны США стоит перейти на краткосрочные проекты, которые позволили бы Вашингтону ответить на существующие угрозы со стороны России и Китая. Шарре предлагает Пентагону отказаться от «амбициозных проектов», которые могут дать плоды только через несколько лет. Изменения структуры финансирования военных разработок могут коснуться тех направлений, где США проигрывают России.

«Путь к противодействию этим угрозам очевиден: необходимо направить дополнительные средства на усовершенствование способности нанесения ударов большой дальности, на разработку беспилотных самолётов-невидимок, способных отслеживать движущиеся цели, передовых боеприпасов, а также средств ведения радиоэлектронной борьбы и нанесения подводных ударов», — отмечается в докладе Шарре.

Для того чтобы нивелировать преимущество России в наступательных вооружениях дальнего действия, предлагается покупать как можно больше стратегических бомбардировщиков B-21. Также, по мнению эксперта, американским военным нужны самолёты-«стелсы» для обеспечения постоянного наблюдения и нанесения ударов по мобильным объектам — радарам и ракетным пусковым установкам.

Бомбардировщик B-21

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Шарре отмечает, что значительная часть флота ВВС США состоит из тактических истребителей ближнего радиуса действия. На начальном этапе вооружённого конфликта они будут малоэффективны. По его мнению, в первую очередь в бой пойдут баллистические ракеты, которые будут атаковать американские военные базы. В связи с этим Центр предлагает направить инвестиции на создание самолётов, которые могут летать и атаковать на дальние расстояния. Основным вариантом являются именно стратегические бомбардировщики.

В радиоэлектронной борьбе, где Россия обладает преимуществом, предлагается вкладывать деньги в создание средств защиты и в целом в технологии радиоэлектронной борьбы, чтобы обеспечить возможность связи в случае создания помех.

«Мировой лидер по части радиоэлектронной борьбы»

В последние годы Россия действительно значительно улучшила свои возможности в сфере радиоэлектронной борьбы, сообщил в беседе с RT военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Когда мы в 1980-х годах впервые столкнулись с применением радиоэлектронной борьбы в арабских войнах, мы сделали из этого далеко идущие выводы, взяли под самое пристальное внимание и с тех пор очень далеко продвинулись. Действительно, Россия сейчас является безусловным мировым лидером по части радиоэлектронной борьбы — средств как активных, так и пассивных. Отставание США в сфере РЭБ от нас достаточно явное», — сообщил эксперт.

В то же время Шурыгин предположил, что новые предложения по изменению направления инвестиций связаны с борьбой за бюджетные деньги.

«Здесь, скорее всего, речь идёт об американском бюджете. Нынешний президент делает ставку на глобальное перевооружение, никаких спецназовцев. Соответственно, под эту цель всё подвёрстывается. Дело в том, что для США реальных угроз не существует. Россия не собирается нападать на США ни при каком раскладе. Возможна обратная вещь — нападение на Россию. Но я сомневаюсь, что это нужно американцам. Это часть переделки бюджета», — подчеркнул эксперт.

Станция радиоэлектронного подавления «Красуха-2»

© VITALY KUZMIN

Такого же мнения придерживается бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

«Идёт борьба за деньги. Бюджет огромный, но не резиновый. Программ много, и фирм много, поэтому и лоббистов много. Россия достигла определённого прогресса, особенно в сфере радиоэлектронной борьбы. В России последние 10 лет идёт интенсивная программа перевооружения армии, ВПК возродился в определённой степени. А там (в США. — RT) идёт банальная борьба за заказы и за деньги».

На связи с Пентагоном

RT выяснил, что Центр новой американской безопасности, который занимается исследованиями и аналитикой, финансируется правительственными агентствами США, в частности Пентагоном. Так, начиная с 2008 года Минобороны США перечисляло Центру сотни тысяч долларов на проведение исследований.

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Кроме того, Центр в 2016 году готовил для Администрации общих служб правительства США исследование почти за $1 млн по глобальным комплексным операциям, для чего организация должна была подготовить документ с рекомендациями для Вооружённых сил США по проведению подобных операций.

На сайте организации также указывается, что Центр сотрудничает с американскими чиновниками. Деятельность центра направлена на взаимодействие с правительством и законодательной властью США по стратегическим вопросам.

Директор программы технологий и национальной безопасности аналитического центра Пол Шарре, который выступал перед американскими парламентариями, работал в канцелярии министра обороны США с 2008 по 2013 год. Он занимался беспилотными и автономными системами и новыми военными разработками. До прихода в канцелярию главы внешнеполитического ведомства Шарре возглавлял группу специальных разведопераций армии США и неоднократно посещал Ирак и Афганистан.

«Прямая тропа к конфликту»

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу назвал Россию и Китай угрозами американским экономике и ценностям.

«В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками, вроде Китая и России, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — отметил глава Белого дома.

Американский лидер также сказал, что слабость при столкновении с угрозами для Вашингтона — это «прямая тропа к конфликту». Трамп выступил за модернизацию системы вооружений США, в частности ядерного арсенала, чтобы «он сдержал любые акты агрессии».

Он предложил конгрессу обеспечить полным финансированием американских военных. Ранее американские парламентарии одобрили военный бюджет на уровне $700 млрд, что является самым высоким показателем среди всех стран в мире. В 2019 году Трамп планирует увеличить военные расходы до $716 млрд.