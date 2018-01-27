Метод Картера: в США призвали НАТО разработать план военных действий против России

Североатлантический альянс должен разработать план возможных военных действий в связи с «агрессией России». Об этом на форуме в Давосе заявил экс-глава Пентагона Эштон Картер. По его мнению, такие меры должны предотвратить вторжение «маленьких зелёных человечков» в Прибалтику. За несколько дней до этого в Генштабе и Минобороны Великобритании заявили о «планах России» уничтожить инфраструктуру Соединённого Королевства, а на острове Анст в Шотландии началось возведение радаров, которые будут отслеживать воздушное пространство в районе Норвежского моря в условиях «повышенной военной активности Москвы».

Бывший глава Пентагона Эштон Картер считает, что США и НАТО требуется разработать план на случай военных действий в отношении России, которые могут стать ответом на некие «возможные действия Москвы в Прибалтике». Об этом он заявил в ходе участия в панельной дискуссии «Шок будущего: кибервойна без правил», которая прошла в рамках форума в Давосе.

Картер отметил, что Вашингтон не рассматривал Москву как противника со времени падения Берлинской стены, однако теперь ситуация изменилась.

«Около трёх лет назад я сказал, что нам нужен военный план и НАТО нужен военный план. Он понадобился впервые за несколько десятилетий, потому что теперь у нас есть самоназванный военный противник в лице России. Нужен план на случай вторжения «маленьких зелёных человечков». Мы должны сделать так, чтобы ответ на такие действия был болезненным», — заявил Картер.

Как подчеркнул в беседе с RT вице-президент Академии геополитических проблем Владимир Анохин, высшее руководство стран НАТО уже давно вынашивает такие планы, и экс-министр обороны США лукавит, делая подобные заявления.

«Он лукавит, потому что им не надо ничего разрабатывать — совместные планы США и НАТО всегда существовали. Говорить о том, что надо выработать некие действия при вторжении России в Прибалтику, тоже полная глупость, потому что Северо-Западное направление у них тоже разработано и с применением военно-воздушных сил и военно-морских сил», — отмечает эксперт.

«Здесь нет ничего нового и удивительного, тем более что он просто отрабатывает свой пенсионный хлеб на фоне новой наступательной ядерной доктрины США. Здесь есть над чем подумать, так как временная и ситуационная зона между началом боевых действий и необходимостью применения ядерного оружия уменьшилась до критической точки, и мы можем получить локальную ядерную войну в любом месте мира», — подчёркивает политолог.

Эштон Картер

Reuters

«Русские так и не пришли»

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя высказывание Картера, напомнил, что с аналогичными заявлениями недавно выступили и британские военачальники. По его словам, это демонстрирует тенденцию, когда антироссийская пропаганда переходит в «практическую область».

«Это не первое заявление военачальников США и НАТО о том, что нужно разработать план боевых действий. Это заявляли и военачальники и в Европе и Великобритании. Основная цель таких заявлений — оправдание тех бюджетов, которые выделяются на оборону тех или иных стран. Кроме того, это аргумент, чтобы эти бюджеты были увеличены. Тот градус русофобии, который раньше воспринимался как пропаганда, сейчас входит в практическую область. Каждое слово монетизируется, чтобы оправдать определённые траты, но эти заявления не имеют под собой ничего, кроме голословных утверждений», — пояснил он.

По словам Леонкова, объектом заявлений неслучайно была выбрана Прибалтика, которая уже несколько лет делала заявления о возможном «вторжении», которое так и не произошло.

«Эти заявления сделаны на публику, а именно — на людей, который принимают решения в конгрессе США. Они имеют определённое воздействие. Берётся информация о перевооружении, которое проводит Россия, и выдаётся за реальную угрозу, что мы это всё делаем не просто так. Неслучайно здесь упоминается Прибалтика, так как она громче всех кричала, что русские идут — но они так и не пришли. BBC снимало по этому поводу фильм, что в Даувгавпилсе мы используем местное население и купировали весь регион, а в штабе Великобритании решали, наносить или не наносить ядерный удар. В этой же плоскости лежит и изменение ядерной доктрины США», — заключил Леонков.

Ранее глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон и глава британского Генштаба Николас Картер заявили, что Россия якобы готова нанести удар по жизненно важной инфраструктуре и объектам электроснабжения страны. Уильямсон отметил, что Россия может совершить действия, который другая страна посчитала бы неприемлемыми.

«План россиян не будет заключаться в том, чтобы высадиться с десантного корабля в Южной бухте в Скарборо или на пляже в Брайтоне. Они будут думать так: «Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб её экономике, разнести в клочья её инфраструктуру, на самом деле спровоцировать тысячи, тысячи, тысячи смертей и фактически попытаться создать полный хаос в стране. Это реальная угроза, перед которой, я уверен, сейчас стоит наша страна», — заявил он в интервью газете The Telegraph.

По мнению Уильямсона, Россия якобы изучает соединительные линии электропередачи и газопроводы и электростанции, чтобы потом нанести Великобритании значительный ущерб. При этом в самой газете отмечалось, что такие сенсационные заявления со стороны главы британского оборонного ведомства могут быть вызваны началом подготовки доклада по обороне страны, который, возможно, будет использован для увеличения военного бюджета.

«Антироссийские» радары

Тем временем Великобритания в ответ на «российскую угрозу» начала возведение радиолокационной установки на острове Анст на севере Шотландии. В сообщении, опубликованном на официальном сайте британского Минобороны, говорится, что новый радар позволит Королевским ВВС контролировать воздушное пространство в районе Норвежского моря в условиях «повышенной военной активности России».

Британская радарная система

© gov.uk

Таким образом, заявляют британские военные, остров вернётся к роли радара раннего предупреждения НАТО, которую он выполнял в 1960—1970-е годы.

«Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар станет жизненно важной частью обороны Великобритании в условиях глобальных угроз и усилит нашу возможность отвечать на них. Действия России не ограничены границами Восточной Европы — угроза британскому образу жизни реальна и велика», — приводятся в сообщении слова Гэвина Уильямсона.

Подобные действия, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, призваны продемонстрировать единство с Европой перед лицом «российской угрозы», даже несмотря на брексит.

«Возможно, это обязательства по блоку НАТО. А может быть, какая-то попытка показать, что Великобритания, несмотря на брексит, является тоже не последней страной в борьбе с так называемой российской угрозой. Пусть строят, если есть деньги у людей», — отметил депутат в беседе с RT.