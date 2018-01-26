«Тысячи и тысячи жертв»: министр обороны Британии обвинил Россию в подготовке плана по уничтожению инфраструктуры страны

Москва разрабатывает план по уничтожению важнейшей инфраструктуры Соединённого Королевства. С таким обвинением выступил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, диверсионная деятельность, направленная на выведение из строя подводных энергетических кабелей и газопроводов, может привести ко многим тысячам жертв и хаосу. Ранее глава Генштаба Соединённого Королевства Николас Картер заявил, что Россия может начать «враждебные действия» раньше, чем кто-либо ожидает. При этом в стране началась подготовка обзорного доклада по вопросам военных нужд: ведомство, по оценке экспертов, будет бороться против возможного сокращения оборонного бюджета.

Глава британского Министерства обороны Гэвин Уильямсон обвинил Москву в разработке планов по уничтожению наиболее важных объектов инфраструктуры Соединённого Королевства. В интервью изданию The Daily Telegraph министр рассказал, что Россия якобы ведёт разведку в этом направлении. По его словам, враждебная деятельность Москвы может привести к многочисленным жертвам.

«Русские не собираются высаживать десант в Южной бухте в Скарборо или на пляже в Брайтоне. Они будут размышлять так: «Как нанести Британии наиболее болезненный удар? Нанести ущерб её экономике, уничтожить её инфраструктуру, лишить жизни тысячи, тысячи и тысячи людей и по сути попытаться создать полный хаос в стране», — заявил Уильямсон.

По его словам, внимание России привлекают подводные энергетические кабели и газопроводы, связывающие Великобританию с континентальной Европой. Издание отмечает, что в настоящий момент три миллиона домов в Британии обеспечивают энергией четыре энергетических кабеля и три газопровода. При этом после прокладки дополнительных магистралей эта цифру возрастёт — от поставок будут зависеть до восьми миллионов домов.

«Иначе зачем им фотографировать и изучать наши электростанции, зачем разведывать информацию о межгосударственных линиях электропередач и трансграничных газопроводах, через которые мы получаем большую долю электричества? Они изучают их, поскольку полагают, что таким образом могут нанести ущерб Британии», — заявил глава Минобороны.

«Можете представить, какой внутренний и промышленный хаос это вызовет? Вот что они сделают: вызовут хаос и затем отступят, — заявил Уильямсон. — Это реальная угроза, перед которой, уверен, сейчас стоит наша страна».

Предупреждения 41-летнего главы Минобороны, который недавно сменил на посту Майкла Фэллона, прозвучали на фоне подготовки обзорного доклада по вопросам военных нужд и национальной обороны. Этот документ должен быть составлен к лету 2018 года.

Военное ведомство намерено не допустить сокращения финансирования: в конце ноября 2017 года стало известно, что Лондон может в ближайшее время урезать оборонный бюджет. Сейчас он составляет £36 млрд ($51,33 млрд) или около 2% ВВП, однако Минобороны считает финансирование недостаточным, пишет The Guardian.

Гэвин Уильямсон

Reuters

© Hannah McKay

Уильямсон — не первый из высокопоставленных официальных лиц Великобритании, кто нагнетает обстановку вокруг якобы «агрессивных намерений» Москвы. Ранее на этой неделе глава Генштаба вооружённых сил Великобритании Николас Картер заявил, что Россия может начать «враждебные действия» раньше, чем кто-либо ожидает.

Более того, он выразил уверенность в том, что Россия воспользовалась боевым опытом, полученным в ходе операции в Сирии, для наращивания военного потенциала и создания новых угроз безопасности Европы.

«Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, находятся не за тысячи километров, а на пороге Европы», — заявил Картер.

В середине декабря начальник Штаба обороны Великобритании Стюарт Пич заявил, что российские подводные лодки и корабли могут представлять угрозу для безопасности трансатлантических подводных кабелей, проходящих по дну океана. По его словам, обрыв или уничтожение этих кабелей «немедленно и катастрофически» нарушит как работу интернета, так и международную торговлю.

«Риски для нашего альянса (НАТО. — RT) продолжают возрастать. В ответ на угрозу, которая исходит от модернизации российского Военно-морского флота — как ядерных, так и обычных подводных лодок и кораблей, Великобритания и другие атлантические союзники по НАТО должны уделить первоочередное внимание миссиям и задачам в целях защиты морских коммуникационных линий», — заявил он.

В конце ноября британский премьер Тереза Мэй в преддверии саммита «Восточное партнёрство» в Брюсселе призвала пристально следить за «российской угрозой».

«Мы должны внимательно следить за действиями враждебных государств, таких как Россия, которая угрожает потенциальному росту восточного региона и которая пытается уничтожить нашу коллективную силу», — сказала Мэй.

«Пределов фантазии нет»

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT отметил, что заявление Уильямсона напрямую связано с новой военной стратегией и оборонной политикой Британии.

«Пределов фантазии нет у таких людей как министр обороны Великобритании. Конечно, это делается, чтобы показать, что есть якобы агрессия со стороны России, поскольку тем самым они пытаются оправдать вырабатывающуюся у них стратегию, которая будет носить наступательный характер», — отметил Швыткин.

«Происходит лоббирование военно-промышленного комплекса. Среди граждан Великобритании пытаются посеять страх в отношении нашей страны, тем более что у них достаточно серьёзная ситуация с выходом из ЕС», — добавил собеседник RT.

В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин выразил мнение, что заявление главы Минобороны прежде всего направлено на манипуляцию общественным мнением в стране. По его словам, к подобной практике представители западных вооружённых сил прибегают не первое десятилетие.

«Все генералы всегда выступали от имени «советской военной угрозы». Всегда рассказывалось, что ещё один день и русские захватят Британию, высадятся во Франции, дойдут до Парижа. Это стандартная процедура накачки общественного мнения перед очередным принятием военного бюджета или какой-нибудь программы. Так что здесь нет ничего удивительного или нового», — сказал собеседник RT.

Говоря об эффективности такой практики, эксперт напомнил, что за последние 30 лет военные бюджеты большинства стран мира выросли примерно в 100 раз.