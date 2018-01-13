«Возмутительная и глупая идея»: как США планируют увеличить ядерный боезапас для сдерживания России

Соединённые Штаты должны обогатить свой ядерный арсенал новыми и разнообразными видами оружия для сдерживания преимуществ Москвы. Об этом говорится в проекте новой ядерной доктрины США, рассекреченную часть которой публикуют американские СМИ. В экспертном сообществе осудили документ, а его тезисы назвали «возмутительными и глупыми». В Пентагоне заявили, что это всего лишь черновик, который будет меняться перед тем, как поступит на одобрение министру обороны Джеймсу Мэттису и президенту Дональду Трампу. При этом ещё в 2017 году СМИ сообщали о желании Трампа увеличить ядерный арсенал страны, однако от этих слов он впоследствии отказался.

Администрация Дональда Трампа разрабатывает новую ядерную доктрину, в которой предлагает увеличить количество своих ядерных запасов, а также их разнообразие, в том числе для того, чтобы сдерживать Россию. В документе это обозначено как «стратегическая цель».

При этом в документе, который является рассекреченной черновой версией, отмечается, что Россия обладает большим количеством нестратегических ядерных запасов. Кроме того составители документа утверждают, что Москва настроена более решительно в вопросе их возможного применения.

Для решения этой проблемы в новой стратегии предлагается разработать новые ядерные боеприпасы с пониженной мощностью заряда, которые в документе называются «добавочными». Предполагается, что меньшая разрушительная мощь снимет проблему ядерного сдерживания, которое США обращают сами на себя — сила американских ядерных зарядов настолько высока, что другие государства сохраняют твёрдую уверенность в том, что Вашингтон их никогда не применит.

«Например, Россия полагает, что ограниченное применение ядерного оружия с маломощными зарядами даст преимущество над Соединёнными Штатами и их союзниками. Это предположение основано на убеждённости Москвы в том, что её большее количество и разнообразие нестратегических ядерных систем представляет собой убедительное преимущество в кризисной ситуации и на более низких уровнях конфликта», — говорится в документе, отрывки из которого опубликовало издание The Huffington Post.

Представители Пентагона, комментируя публикацию стратегии, подчеркнули, что данный документ является черновым и не единственным вариантом, а финальную версию должны будут дополнить глава Пентагона Джеймс Мэттис и президент Дональд Трамп.

Трамп и вице-президент Майк Пенс в Пентагоне

Reuters

Навязчивая идея

При этом в октябре 2017 года телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что Трамп якобы удивил американских военачальников и госсекретаря Тиллерсона, заявив о своих планах увеличить ядерный боезапас США в десятки раз.

Таким образом он якобы отреагировал на один из слайдов, на котором в форме графика показывалось снижение ядерных запасов США со времён пика холодной войны. Присутствовавшим на встрече военным пришлось пояснить Трампу, что нынешнее положение дел у армии и способность влиять на ситуацию гораздо лучше, чем во времена наращивания ядерного арсенала.

Впоследствии эксперты телеканала NBC предположили, что именно такая «дилетантская» реакция Трампа побудила Рекса Тиллерсона назвать президента «придурком» в одной из частных бесед, что широко обсуждалось в американских СМИ. Сам Тиллерсон это впоследствии отрицал — госсекретарь заявлял, что у него с главой Белого дома сложились хорошие отношения.

Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 октября 2017 г.

Трамп же заклеймил репортаж NBC о своём желании увеличить ядерный арсенал как фейковые новости.

«Производитель фейков NBC News выдумал историю, что я хочу увеличить американский ядерный арсенал в 10 раз. Абсолютная выдумка, распространяемая с целью меня опорочить», — написал он тогда в Twitter.

«Все думали, что Трамп будет чинить дороги»

Политолог и член организации «Справедливая внешняя политика» Роберт Найман в беседе с RT осудил данный документ и выразил надежду на то, что он будет отвергнут американскими парламентариями на стадии обсуждения.

«Конечно, этот документ вызывает обеспокоенность, но сама по себе администрация ничего не может сделать — всё это должно быть согласовано с конгрессом. Надеюсь, что это отвергнут, потому что очевидно, что это возмутительная и глупая идея — у США уже более чем достаточно ядерного оружия», — заявил он.

По словам Неймана, таким образом Трамп сам искажает свои предвыборные лозунги и обещания, подменяя понятия того, что требуется для возрождения величия Америки.

Американский эсминец USS Porter в ходе нанесения удара по сирийской базе Шайрат. 7 апреля 2017 года

© Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Reuters

«Трамп говорил о том, что восстановит Америку. Люди думали, что он имеет в виду, что мы починим мосты и дороги — но нет, он предлагает изготовить ещё больше ядерного оружия. Надеюсь, этому будут возражать, и такое решение не будет принято только потому, что администрация указало это в своём документе планирования», — пояснил политолог.

Комментируя документ, Найман подчеркнул, что у США уже есть достаточно ядерного оружия для проведения успешной политики сдерживания. Он считает, что подобные меры никак не повлияют на поведение России и Китая, а только подстегнут новую гонку вооружений.

«Конечно, Россия и Китай являются стратегическими соперниками США, все это знают. Но очень странно приходить из этого утверждения к выводу о том, что нам нужно больше ядерного оружия. Россия и Китай будут заниматься своими делами, независимо от того, удвоим мы наш арсенал», — сказал эксперт.

«Никто не думает, что душевно здоровый человек будет применять ядерное оружие в стратегическом соревновании. Ведь весь смысл заключается в сдерживании вашего противника от подобного шага. Количество здесь не имеет никакого значения — мы можем избавиться от всего ядерного оружия наземного базирования, и у нас всё равно останется его предостаточно на самолётах и подводных лодках», — говорит Роберт Найман.

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Политолог отмечает, что выиграют от принятия такой стратегии лишь подрядчики Пентагона, которые сделают состояния на производстве дорогостоящего и высокозатратного ядерного оружия.

«Самый главный мотиватор всего этого —это Пентагон и военно-промышленный комплекс. Подрядчики будут делать большие деньги на производстве этих новых видов ядерного оружия, будут строится новые базы и так далее. Тут образовываются специальные интересы, которые и продвигают эти программы, которые идут вразрез с интересами мирового сообщества и большинства населения Соединённых Штатов», — пояснил он.

Найман заключил, что подобные действия являются бессмысленным «разбазариванием» денег налогоплательщиков, которые федеральное правительство США собирает под предлогом обеспечения безопасности страны.

«Надеюсь, что никто на это не купится. Ведь в не зависимости от того, делает ли это Америка, Китай или Россия — каждый миллиард, потраченный на ядерное оружие, фактически украден у сферы образования, здравоохранения и дорог, того, что действительно нужно людям. Ядерное оружие нельзя съесть, и ума от него как от книг не наберёшься — это надувательство. Эйзенхауэр был прав — каждый миллиард, потраченный на военное оружие, которое нам не нужно, просто украден у налогоплательщиков. Это наши деньги, правительственные чиновники не взяли их из неоткуда, это деньги из наших карманов под предлогом защиты США, а мы и так уже тратим на это больше всех в мире», — подытожил эксперт.