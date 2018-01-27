Бывший глава Пентагона выступил за создание плана на случай конфликта с Россией

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Бывший министр обороны США Эштон Картер считает, что странам Запада и НАТО необходимо создать план действий на случай военного конфликта с Россией.

«Я считаю, что Россия впервые за 25 лет после падения Берлинской стены выступает в качестве нашего военного противника. Нам с коллегами из НАТО необходимо разработать план военных действий против России», — сказал Картер на сессии по вопросам кибербезопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Он отметил, что два-три года назад Россия не рассматривалась в качестве военного соперника, однако ситуация изменилась.

По его словам, также нужна стратегия на случай вторжения «зелёных человечков» в страны Прибалтики, где Россия может воспользоваться национальными меньшинствами.

Ранее Пентагон опубликовал новую военную стратегию, в которой Россия и Китай названы стратегическими соперниками Соединённых Штатов.

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