Бывший глава Пентагона выступил за создание плана на случай конфликта с Россией
«Я считаю, что Россия впервые за 25 лет после падения Берлинской стены выступает в качестве нашего военного противника. Нам с коллегами из НАТО необходимо разработать план военных действий против России», — сказал Картер на сессии по вопросам кибербезопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Он отметил, что два-три года назад Россия не рассматривалась в качестве военного соперника, однако ситуация изменилась.
По его словам, также нужна стратегия на случай вторжения «зелёных человечков» в страны Прибалтики, где Россия может воспользоваться национальными меньшинствами.
Ранее Пентагон опубликовал новую военную стратегию, в которой Россия и Китай названы стратегическими соперниками Соединённых Штатов.