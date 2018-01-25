Киссинджер считает проблемой для США рост обороноспособности России и Китая

Генри Киссинджер, занимавший пост американского госсекретаря в 1973 — 1977 годах, назвал проблемой для национальной безопасности Соединённых Штатов неуклонный рост обороноспособности Китая и России.

«Не возникает сомнений, что военные и экономические возможности Китая растут. Усиливается Россия, мы можем видеть это по истории в Крыму, на Украине, в Сирии. И это ставит перед нами серьёзный вопрос: какие стратегические отношения между этими двумя странами», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Пентагон опубликовал новую военную стратегию, в которой Россия и Китай названы стратегическими соперниками Соединённых Штатов.