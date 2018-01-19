Россия и Китай названы главными противниками США в новой военной стратегии Пентагона

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Министерство обороны США опубликовало новую военную стратегию, в которой Россия и Китай названы стратегическими соперниками Соединённых Штатов.

«Долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией — основной приоритет департамента. Оно потребует крупных и устойчивых инвестиций, потому что потенциально эти угрозы направлены сегодня на безопасность и благополучие США. И эти угрозы увеличатся в будущем», — говорится в стратегии.

Также отмечается, что угрозу для безопасности США представляют Северная Корея и Иран.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон опубликует национальную военную стратегию 19 января.

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