Глава Пентагона назвал дату опубликования военной стратегии США
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон опубликует национальную военную стратегию 19 января.
«Мы представим свою новую национальную военную стратегию в пятницу, 19 января», — приводит ТАСС слова Мэттиса.
Предыдущий документ был принят администрацией экс-президента США Барака Обамы.
Там были упомянуты пять основных угроз для США. Среди них экстремистские организации, а также Россия, Иран, КНДР и Китай.
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