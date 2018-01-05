Глава Пентагона назвал дату опубликования военной стратегии США

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон опубликует национальную военную стратегию 19 января.

«Мы представим свою новую национальную военную стратегию в пятницу, 19 января», — приводит ТАСС слова Мэттиса.

Предыдущий документ был принят администрацией экс-президента США Барака Обамы.

Там были упомянуты пять основных угроз для США. Среди них экстремистские организации, а также Россия, Иран, КНДР и Китай.