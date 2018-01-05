«США катастрофически утрачивают своё влияние»: зачем Трамп приписывает себе международные успехи

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно благодаря ему Северная и Южная Корея наконец-то возобновили диалог. Американский лидер считает, что поспособствовали этому продвижению его твёрдость и решительность, а также готовность применить «мощь» против КНДР. Ранее Трамп приписывал США победы в Сирии, Ираке и двух мировых войнах. RT разбирался, чем вызваны такие громкие заявления.

Дональд Трамп приписал себе возобновление диалога между Южной Кореей и КНДР. По его мнению, только благодаря его твёрдой позиции Пхеньян и Сеул сегодня снова собираются вести переговоры.

«Все эти неудавшиеся «эксперты» могут высказывать своё мнение, но неужели кто-то и правда считает, что переговоры и диалог между Северной и Южной Кореей были бы возможны, если бы не моя твёрдая и сильная позиция и готовность использовать против Севера всю нашу «мощь». Глупцы! Но переговоры — это хорошо!», — написал американский президент в своём Twitter.

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2018

Это заявление Трамп сделал на фоне новостей о том, что представители Сеула и Пхеньяна провели 3 января телефонный разговор, а глава КНДР Ким Чен Ын дал согласие возобновить диалог на высоком уровне, что положительно оценили его соседи. Ранее в своём новогоднем обращении северокорейский лидер, с одной стороны, в очередной раз пригрозил Соединённым Штатам нанести ядерный удар в случае агрессии против Пхеньяна, а с другой — призвал к диалогу с Югом.

Не все рады

Однако этот сдвиг с мёртвой точки обрадовал не всех. В частности, крайне скептическую позицию заняли представители США. Ещё до «победного» твита Дональда Трампа звучали опасения, что этот шаг не является серьёзным.

«Мы не примем всерьёз никакие переговоры, если они ничего не сделают для запрета всего ядерного оружия в Северной Корее. Мы считаем этот режим безрассудным», — заявила 3 января постпред США в ООН Никки Хейли.

Никки Хейли

Reuters

А в Госдепартаменте и вовсе высказали предположение, что таким образом КНДР хочет «вбить клин» отношения между США и Южной Кореей.

«Но я могу вас заверить, что этого не случится, это не произойдёт. Мы очень скептично относимся к искренности Ким Чен Ына в том, что он сядет и будет вести переговоры», — отметила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Относительная победа

Эксперты отмечают, что в заявлениях Дональда Трампа о его заслуге в урегулировании конфликта есть доля правды. Так, по словам директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, южнокорейцы стали опасаться, что США не смогут их защитить в случае военного конфликта.

«Глядя на безумие, которое происходит в США, это понимают корейцы и на юге, и на севере», — пояснил RT эксперт

Помимо этого, уверен он, власти и в Сеуле, и в Пхеньяне понимают, что их страны связывает не только политика, но и кровные связи.

Reuters

По стопам Рейгана

В свою очередь, политолог-американист, эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заметил, что Трамп делает громкие заявления, чтобы казаться постоянным победителем.

«Трамп желает выглядеть победителем. Не секрет, что он хочет быть вторым Рональдом Рейганом. Вспомнить недавно опубликованную стратегию нацбезопасности США, где указано, что Трамп будет придерживаться принципа «мир посредством силы» — это позиция Рейгана. И сейчас он, скорее всего, хочет связать (своё влияние на возобновление межкорейского диалога. — RT) с этим принципом, что он заставил КНДР сесть за стол переговоров под угрозой удара и они испугались», — считает он.

Однако, по мнению эксперта, несмотря на заявления США о важности недопущения войны на Корейском полуострове, Соединённые Штаты осознанно провоцируют конфликт в этом регионе.

«США сегодня катастрофически утрачивают своё влияние, и им нужно как-то переформатировать систему международных отношений. Главный тренд в рамках глобальной стратегии американцев — это сдерживание Китая, а КНДР является рычагом влияния на Китай», — заключил Блохин.

Разгром ИГ

Между тем Дональда Трамп постарался присвоить себе не только подвижки на Корейском полуострове, но и победу над «Исламским государством»* в Сирии и Ираке.

«Как вы знаете, мы одержали победу в Сирии и Ираке. Но они (боевики ИГ. — RT) перебрались в другие места, и мы намерены уничтожать их там так же быстро, как они перемещаются», — объявил президент 13 декабря 2017 года.

При этом его не смутило, что о разгроме ИГ в Сирии Россия заявила ещё 6 декабря. А в Ираке премьер-министр Хайдер аль-Абади даже успел принять военный парад по аналогичному поводу.

В Москве слова американского лидера восприняли с удивлением, назвав их «нескромными».

«Поражают такие высказывания наших партнёров, которые отсиделись в грозу на своих базах, а когда победа достигнута и ИГ разгромлено, вышли и стали праздновать. Мягко говоря, это нескромно. Такие заявления рассчитаны на необразованность и некомпетентность многих людей в этом вопросе», — прокомментировал тогда RT ситуацию первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Замахнулся на историю

Незадолго до объявления о победе над ИГ Дональд Трамп отметился ещё и другим громким высказыванием. Выступая перед своими сторонниками во Флориде, он приписал победу в двух мировых войнах исключительно США.

«Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени», — безапелляционно заявил Трамп.

Его слова также были встречены в России упрёками в эгоизме и попытке переписать объективные исторические факты. «Хватит приписывать себе чужие победы. Главную роль в победе над Гитлером сыграл СССР. А США 3 года выжидали, прежде чем открыть 2-й фронт», — отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Хватит приписывать себе чужие победы. Главную роль в победе над Гитлером сыграл СССР. А США 3 года выжидали, прежде чем открыть 2-й фронт. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 12, 2017

«Трамп постоянно себя рекламирует через свой Twitter. И это понятно, потому что все СМИ его ругают, за исключением некоторых. Остается единственное СМИ, которое его хвалит — Twitter Дональда Трампа», — объяснил RT политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.