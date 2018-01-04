Политолог объяснил слова Трампа о его причастности к переговорам Пхеньяна и Сеула
«Трамп желает выглядеть победителем. Не секрет, что он хочет быть вторым Рональдом Рейганом. Вспомнить недавно опубликованную стратегию нацбезопасности США, где указано, что Трамп будет придерживаться принципа «мир посредством силы» — это позиция Рейгана. И сейчас он, скорее всего, хочет связать (своё влияние на возобновление межкорейского диалога. — RT) с этим принципом, что он заставил КНДР сесть за стол переговоров под угрозой удара и они испугались», — считает он.
Однако, по мнению эксперта, несмотря на заявления США о важности недопущения войны на Корейском полуострове, Соединённые Штаты осознанно провоцируют конфликт в этом регионе.
«США сегодня катастрофически утрачивают своё влияние и им нужно как-то переформатировать систему международных отношений. Главный тренд в рамках глобальной стратегии американцев — это сдерживание Китая, а КНДР является рычагом влияния на Китай», — заключил Блохин.
Ранее Трамп назвал переговоры между Сеулом и Пхеньяном «хорошей новостью», приписав себе заслугу в налаживании диалога между двумя странами.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН заявила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога, иначе она может обернуться катастрофой.