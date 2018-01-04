Политолог объяснил слова Трампа о его причастности к переговорам Пхеньяна и Сеула

Политолог-американист, эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что переговоры между КНДР и Южной Кореей не могли бы состояться, если бы не его «твёрдая и жёсткая позиция».

«Трамп желает выглядеть победителем. Не секрет, что он хочет быть вторым Рональдом Рейганом. Вспомнить недавно опубликованную стратегию нацбезопасности США, где указано, что Трамп будет придерживаться принципа «мир посредством силы» — это позиция Рейгана. И сейчас он, скорее всего, хочет связать (своё влияние на возобновление межкорейского диалога. — RT) с этим принципом, что он заставил КНДР сесть за стол переговоров под угрозой удара и они испугались», — считает он.

Однако, по мнению эксперта, несмотря на заявления США о важности недопущения войны на Корейском полуострове, Соединённые Штаты осознанно провоцируют конфликт в этом регионе.

«США сегодня катастрофически утрачивают своё влияние и им нужно как-то переформатировать систему международных отношений. Главный тренд в рамках глобальной стратегии американцев — это сдерживание Китая, а КНДР является рычагом влияния на Китай», — заключил Блохин.

Ранее Трамп назвал переговоры между Сеулом и Пхеньяном «хорошей новостью», приписав себе заслугу в налаживании диалога между двумя странами.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН заявила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога, иначе она может обернуться катастрофой.