«Сапсан», «Таран», «Пищаль»: какими возможностями обладают новые российские комплексы по борьбе с беспилотниками

Российские специалисты концерна «Автоматика» разработали три новых комплекса радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом журналистам рассказали представители предприятия. Эти средства РЭБ позволяют обнаруживать, сопровождать и ликвидировать любые существующие на сегодня БПЛА и могут отразить как единичную, так и массированную атаку дронов. О современных способах противодействия беспилотникам — в материале RT.

Российский концерн «Автоматика», который входит в корпорацию «Ростех», создал три комплекса по борьбе с беспилотными летательными аппаратами: переносной — «Пищаль», мобильный — «Сапсан» и стационарный — «Таран».

Как рассказали РИА Новости представители «Автоматики», новые многофункциональные комплексы способны обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники, воздействуя на их радиоканалы управления, навигации и сброса данных.

«Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря, сходят с ума от него. Если это квадрокоптер, то он зависает, его начинает болтать ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолётного типа начинает неконтролируемо снижаться, пока не встретится с землёй», — рассказал о принципах работы нового оборудования главный конструктор проекта «Автоматики» Сергей Ширяев.

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Как утверждают разработчики, самый мощный из трёх комплексов — «Сапсан». Он способен противодействовать любым существующим сегодня беспилотникам. Комплекс обнаруживает БПЛА в инфракрасном и видимом, радиотехническом и радиолокационном диапазонах с расстояния более 100 км, сопровождает их и излучает направленный поток электромагнитных радиопомех. Если беспилотник необходимо уничтожить, то целеуказание передаётся на средства огневого поражения системы ПВО, и они оперативно сбивают аппарат.

«Таран» предназначен для защиты стационарных объектов и эффективен при угрозе массированной атаки БПЛА сразу с нескольких направлений. Он «возводит» над объектом непроницаемый для дронов защитный невидимый купол радиусом от 900 м. Для борьбы с беспилотниками «Таран» использует широкий диапазон частот. При этом его излучение, как утверждают в «Автоматике», абсолютно безвредно для людей, а под защитным куполом может работать даже мобильная связь.

Переносная «Пищаль» сделана в виде ружья, её масса равна 3 кг. С помощью этого комплекса можно бороться с одиночными БПЛА. Заряда аккумуляторной батареи, от которого питается такое «ружьё», хватает на час непрерывной работы.

В настоящий момент идут испытания всех трёх комплексов. Как заявили в концерне «Автоматика», они должны завершиться в течение ближайших месяцев. К концу 2018 года начнётся серийное производство. Разработчики пояснили, что, помимо силовых ведомств, «убийцами дронов» могут заинтересоваться предприятия оборонно-промышленного комплекса, энергетики, атомной промышленности. Их также можно применять для защиты стадионов и других объектов массового пребывания людей.

На дроны охотятся даже орлы

«Информации о средствах РЭБ, которые могут бороться с беспилотной авиацией, крайне мало, причём как у нас, так и в других странах. Нужно понимать, что эти три комплекса, о которых рассказали прессе, составляют лишь 5% от всего, что разрабатывают в нашей стране. Насколько развиты средства перехвата БПЛА, можно судить по тому, насколько развиты в той или иной стране сами беспилотные аппараты, — рассказал в беседе с RT член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (АЭРОНЕТ) Эдуард Багдасарян.

По словам эксперта, в Советском Союзе были созданы самые передовые для своего времени беспилотники, которые потом летали десятилетиями. Речь идёт о первых БПЛА с реактивным двигателем. Однако после 1990-х годов Россия была вынуждена преодолевать отставание от других стран как в области проектирования самих дронов, так и в области совершенствования технологий их перехвата.

Беспилотник «Гранат Ва-1200» с автоматом «Кедр»

РИА Новости

© Евгений Биятов

Как отметил Багдасарян, по некоторым параметрам Россия уже догнала лидеров беспилотной индустрии — Израиль и США.

«Мы уже можем производить не уступающие американским и израильским лёгкие и средние беспилотники, а значит, умеем и бороться с ними», — отметил эксперт.

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Развитие систем спутниковой связи, таких как ГЛОНАСС или GPS, сделало БПЛА крайне эффективным средством разведки и нанесения ударов с воздуха. Первое массовое применение этой техники в ходе боевых действий произошло во время операции «Буря в пустыне» против иракской армии. Тогда беспилотники сделали 522 вылета и в дальнейшем широко использовались во многих вооружённых конфликтах в разных странах.

Системы борьбы с БПЛА развивались параллельно совершенствованию беспилотных аппаратов. Сегодня палитра средств противодействия БПЛА довольно широка — от инновационных до экзотических.

Так, подразделение американского концерна Lockheed Martin разработало для перехвата БПЛА лазерную пушку. В сентябре 2017 года прошли её первые испытания на полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико. Новое оружие перехватило пять различных БПЛА небольшого размера.

Технические специалисты японской полиции предложили бороться с БПЛА с помощью самих беспилотных аппаратов: на дрон-охотник надевается специальная сетка, которая захватывает беспилотник-мишень и притягивает его к земле.

Reuters

© Regis Duvignau

Есть и довольно необычные идеи по борьбе с беспилотниками. Например, специалисты-орнитологи по заказу Национальной полиции Нидерландов обучили орланов и других крупных хищных птиц захватывать беспилотники небольшого размера и прилетать вместе с ними к инструктору.

Безальтернативные средства РЭБ

На сегодня наиболее эффективным способом противодействия беспилотникам остаются комплексы РЭБ, рассказал в беседе с RT эксперт Государственного научно-исследовательского института авиационных систем по развитию БПЛА Денис Федутинов.

«Средства радиоэлектронной борьбы, включая средства, которые позволяют воздействовать на канал связи БПЛА с землёй и на канал спутниковой системы навигации, как показывает опыт их применения, часто демонстрируют большую эффективность по сравнению со средствами ПВО или стрелковым оружием, особенно если БПЛА выполняет полёт на малых высотах, активно маневрирует», — пояснил эксперт.

Федутинов напомнил, что нередко террористы применяют доступные на рынке дешёвые БПЛА. Они закупают беспилотники гражданского назначения в большом количестве, немного их дорабатывают, устанавливают на них несложные самодельные взрывные устройства и с их помощью атакуют военные объекты, как это происходило в ходе событий в Сирии.

В САР террористы также использовали различные тактики применения беспилотников, включая одновременное использование множества БПЛА, отметил эксперт. Всё это обусловливает актуальность разработки средств противодействия беспилотникам, в том числе малого класса, для защиты как военных, так и гражданских объектов.

«В перспективе возможно появление систем БПЛА, которые будут иметь большую автономность при решении задач, а также будут оснащаться системами управления, использующими принципы навигации, не связанные со спутником. Например, они смогут сами ориентироваться по данным аэрофотосъемки, что усложнит задачу борьбы с ними с помощью систем РЭБ. Тем не менее на сегодняшний день средства радиоэлектронной борьбы являются одним из самых эффективных способов противодействия беспилотникам», — заключил Федутинов.

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С утверждением о безальтернативности средств РЭБ при защите объектов от БПЛА согласен и заместитель главы Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

«Стрелковое оружие и зенитки однозначно против беспилотников неэффективны. В лучшем случае уничтожение дронов будет раз в 100 дороже стоимости самого летательного аппарата. А в худшем — в него просто не попадут. Боеприпасов при этой стрельбе будет впустую израсходовано немерено. Это всё показали уже и многочисленные испытания на полигонах, и боевые действия. Хищные птицы и сетки для контрбеспилотников мне видятся также неэффективными по одной простой причине: когда объект атакуют десятки БПЛА, то эти средства от подобной бомбардировки не спасут», — сказал Храмчихин.

По мнению эксперта, кроме РЭБ, некоторые перспективы для противодействия беспилотным аппаратам есть у лазерного оружия.

«Однако его можно применять лишь на небольшой дистанции. На большом расстоянии луч рассеивается в слоях атмосферы и перестаёт представлять угрозу для летательного аппарата», — отметил Храмчихин.