В России создадут комплексы РЭБ с учётом особенностей привезённых из Сирии американских ракет

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Новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут разработаны с учётом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет «Томогавк», которые доставили в Россию из Сирии после ракетного удара со стороны коалиции. Об этом заявил советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.
В России создадут комплексы РЭБ с учётом особенностей привезённых из Сирии американских ракет
  • © Christopher Senenko/U.S .Navy
  • globallookpress.com

«Конечно, на основе этого опыта (ракетного удара стран коалиции по Сирии. — RT) сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учётом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны. Новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны — и оптические, и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави», — рассказал Михеев РИА Новости.

По его словам, полный цикл работ по системам РЭБ занимает порядка 2—3 лет, когда речь идёт о сроках по требованиям к госзаказчику.

«Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за «Томагавками». Имея же эту ракету в руках, мы чётко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации», — добавил он.

Кроме того, особый интерес для российских специалистов представляет наблюдение за западными беспилотниками и новыми американскими истребителями F-22 и F-35 ВВС Израиля, которые активно применяются в районе Сирии.

Ранее сообщалось, что армия России сможет использовать искусственный интеллект в комплексах РЭБ.

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