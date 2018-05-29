В России создадут комплексы РЭБ с учётом особенностей привезённых из Сирии американских ракет
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«Конечно, на основе этого опыта (ракетного удара стран коалиции по Сирии. — RT) сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учётом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны. Новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны — и оптические, и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави», — рассказал Михеев РИА Новости.
По его словам, полный цикл работ по системам РЭБ занимает порядка 2—3 лет, когда речь идёт о сроках по требованиям к госзаказчику.
«Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за «Томагавками». Имея же эту ракету в руках, мы чётко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации», — добавил он.
Кроме того, особый интерес для российских специалистов представляет наблюдение за западными беспилотниками и новыми американскими истребителями F-22 и F-35 ВВС Израиля, которые активно применяются в районе Сирии.
Ранее сообщалось, что армия России сможет использовать искусственный интеллект в комплексах РЭБ.