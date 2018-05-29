В России создадут комплексы РЭБ с учётом особенностей привезённых из Сирии американских ракет

Новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут разработаны с учётом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет «Томогавк», которые доставили в Россию из Сирии после ракетного удара со стороны коалиции. Об этом заявил советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

«Конечно, на основе этого опыта (ракетного удара стран коалиции по Сирии. — RT) сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учётом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны. Новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны — и оптические, и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави», — рассказал Михеев РИА Новости.

По его словам, полный цикл работ по системам РЭБ занимает порядка 2—3 лет, когда речь идёт о сроках по требованиям к госзаказчику.

«Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за «Томагавками». Имея же эту ракету в руках, мы чётко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации», — добавил он.

Кроме того, особый интерес для российских специалистов представляет наблюдение за западными беспилотниками и новыми американскими истребителями F-22 и F-35 ВВС Израиля, которые активно применяются в районе Сирии.

Ранее сообщалось, что армия России сможет использовать искусственный интеллект в комплексах РЭБ.