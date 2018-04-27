СМИ: Армия России сможет использовать искусственный интеллект в комплексах РЭБ

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Развитие информационных технологий позволит российской армии использовать роботизированные комплексы радиоэлектронной борьбы с элементами искусственного интеллекта, рассказал начальник межвидового центра подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы полковник Юрий Губсков.

«Развитие информационных технологий и их использование в технике РЭБ позволяет говорить о возможности создания в ближайшей перспективе роботизированных комплексов с элементами искусственного интеллекта. Новые системы смогут эффективно решать задачи в сложной радиоэлектронной обстановке без участия человека», — заявил Губсков в беседе с газетой «Известия».

По его словам, отечественные средства радиоэлектронной борьбы способны противодействовать всем системам управления, стоящим на вооружении армий других стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости технологического прорыва в области вооружений, иначе страна может остаться позади своих соперников.

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