Путин заявил о необходимости технологического прорыва в области вооружений

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости технологического прорыва в области вооружений, иначе страна может остаться позади своих соперников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я говорил в своём послании, не к ночи будь помянуто, но говорил о необходимости прорыва, если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадёжно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это очень тяжёлые последствия будут», — сказал Путин на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.

При этом, по его словам, существующего задела может хватить ещё на «два-три десятилетия».

Ранее стало известно, что новая российская модернизированная система ПРО была испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщил замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько. По его словам, запуск прошёл успешно — условная цель была поражена. Отмечается, что ракета относится к системе ПРО, предназначенной для защиты Москвы.

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