«Так они воевать не привыкли»: в Пентагоне заявили о применении средств РЭБ против ВВС США в Сирии

Противники США в Сирии создают помехи американским самолётам. Об этом заявил командующий силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас. Он не стал уточнять, кого именно называет противником, однако СМИ предполагают, что речь идёт о России или её союзниках. В Совфеде эту версию опровергли. Эксперты отметили, что потеря средств коммуникации отбрасывает американскую армию на несколько десятилетий назад. По мнению специалистов, конфликт в Сирии показывает отставание США в сфере радиоэлектронной борьбы.

В Пентагоне заявили, что противники США в Сирии создают помехи американским самолётам AC-130 с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

По словам командующего Силами специальных операций генерал-лейтенанта Тони Томаса, ВВС США работают в «наиболее агрессивных» условиях на земле.

«Они проверяют нас на прочность каждый день, блокируют средства коммуникации и выводят из строя AC-130», — цитирует Томаса Fox News.

Как отмечает The Drive, генерал-лейтенант не уточнил, кто именно именно глушит системы американских самолётов. В то же время The Drive пишет, что речь, вероятнее всего, идёт о России или поддерживаемых ею силах. Москва эту версию опровергает. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгения Серебренникова, России «есть чем заняться в Сирии».

«Не знаю, кого они имеют в виду под противниками, но Россия к этому никак не причастна, эти претензии не обоснованы... Страна на пути к мирной жизни, Россия помогает ей в этом», — цитирует сенатора РИА Новости.

«У них возникает истерика»

Средства радиоэлектронной борьбы могут быть эффективными против американской техники, однако назвать такой способ противостояния агрессивным нельзя, считает военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«Атака крылатыми ракетами по чужому государству без каких-либо доказательств и решения Совбеза ООН — это агрессия. А такой подход, который сейчас испытывают США, — вполне нормальный способ обороны», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он пояснил, что средства РЭБ заглушают каналы коммуникаций, и на частотах, используемых американскими военными для обмена информацией, возникают помехи.

«В результате информация не поступает между центрами управления и боевыми единицами, фактически вооружённые силы оказываются ослеплёнными. Если радарная установка ведёт поиск цели и отслеживает пространство вокруг себя, то она видит не только истинные цели, но и большое количество ложных», — отметил Дрозденко.

По его словам, армия США является высокотехнологичной и критически зависит от каналов передачи информациями.

«Если оборвать эти высокотехнологичные цепочки, то их армия отбрасывается где-то в район 1970—1980-х годов. Так они воевать не привыкли. Поэтому у них возникает такая истерика, когда плохо работают радары, не туда летят боевые системы», — заключил эксперт.

Сигнал об отставании

Ранее в США признали, что уступают России в сфере радиоэлектронной борьбы. В феврале старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре, выступая в комитете по вооружённым силам палаты представителей США, заявил, что в Россия обгоняет США по нескольким видам вооружений.

«Способность Соединённых Штатов обеспечить своё военное присутствие в западной части Тихого океана неуклонно падает. В Европе ВС США сталкиваются с аналогичными проблемами. Здесь Соединённые Штаты уступают России, которая по сравнению с ними вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также в модернизацию комплексных систем ПВО, средств и методов радиоэлектронной борьбы», — отмечал он.

По словам Шарре, причина отставания заключается в недостаточной «стратегической гибкости» Вашингтона. Для совершенствования радиоэлектронной борьбы он предложил вкладывать деньги в РЭБ, чтобы обеспечить возможность связи в случае создания помех.

«Фактически, США в области РЭБ отстают от нас, несмотря на свои огромные бюджеты. Нужно понимать, что оборонно-промышленный комплекс США — это, прежде всего, огромный бизнес. Этим всем занимаются частные корпорации. Если у нас «Ростех» и входящие компании являются государственными, и прибыль, которая генерируется, остается у государства, то американские компании — частные, им выгодно получат прибыль», — рассказал Дрозденко.

Борьба с беспилотниками

В апреле российские специалисты концерна «Автоматика» разработали три новых комплекса радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

По словам разработчиков, самый мощный из беспилотников — «Сапсан» — способен противодействовать всем существующим на сегодняшний день беспилотникам. Он обнаруживает БПЛА с расстояния более 100 км, сопровождает их и излучает направленный поток электромагнитных радиопомех, а при необходимости уничтожить — передаёт данные на средства огневого поражения системы ПВО.

Комплекс «Таран» предназначен для защиты стационарных объектов и может обороняться при угрозе массированной атаки БПЛА с нескольких направлений. Таран возводит над объектом непроницаемый купол радиусом от 900 м и использует для борьбы с беспилотниками широкий диапазон частот.

В свою очередь, с помощью переносной «Пищали», сделанной в виде ружья, можно бороться с одиночными беспилотниками. Заряда батареи такого устройства хватает на час непрерывной работы.