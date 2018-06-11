Ударная группа ВМС США вернулась в Средиземное море для борьбы с ИГ

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» вошла в восточный район Средиземного моря для участия в операции против «Исламского государства»* в Ираке и Сирии. Об этом сообщается на сайте американских ВМС.

«Ударная группа во главе с «Гарри Трумэном» вернулась в восточную часть Средиземного моря, чтобы возобновить полётные операции в поддержку операции «Непоколебимая решимость» 10 июня», — говорится в сообщении.

Как отмечается, палубная авиация будет наносить точечные удары по террористам.

Ранее сообщалось, что авианосец «Гарри Трумэн» зашёл на военно-морскую базу Суда на Крите для пополнения запасов и отдыха экипажа.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.