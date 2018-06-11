Ударная группа ВМС США вернулась в Средиземное море для борьбы с ИГ
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- globallookpress.com
«Ударная группа во главе с «Гарри Трумэном» вернулась в восточную часть Средиземного моря, чтобы возобновить полётные операции в поддержку операции «Непоколебимая решимость» 10 июня», — говорится в сообщении.
Как отмечается, палубная авиация будет наносить точечные удары по террористам.
Ранее сообщалось, что авианосец «Гарри Трумэн» зашёл на военно-морскую базу Суда на Крите для пополнения запасов и отдыха экипажа.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.