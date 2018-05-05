Военный эксперт прокомментировал операцию авианосной группы ВМС США в Сирии

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал RT начало операции авианосной группы ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» против террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии.

«Здесь возникает целый ряд вопросов. Во-первых, недавно президент США Дональд Трамп сказал, что «Исламское государство» в Сирии они уничтожили. Тогда с каким же ИГ американцы собираются там бороться, если уже заявляли о его уничтожении? Во-вторых, на каком основании они вообще собираются в Сирии проводить боевую операцию? У них нет ни резолюции ООН, ничего вообще нет. То есть это очередное попрание международного права. Сами пришли, сами где-то там порядок наводят, не спрашивая законного правительства Сирии», — сказал он.

По словам Леонкова, если в САР произойдёт очередная провокация, как это было в городе Дума, то авианосная группа ВМС США обязательно ей воспользуется.

«Те силы, которые собраны в восточной части Средиземного моря, всей мощью попытаются снова наказать Сирию. И никакой борьбы с ИГ, которое, как они говорили, уничтожили, не будет. Зато будет поддержка тех сил, которые ещё с 2011 года пытались свергнуть правительство президента САР Башара Асада», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что ударная группа ВМС США приступила к выполнению воздушных операций против ИГ в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.