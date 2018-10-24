«Топаз», «Ворчун» и «Тайфунёнок»: какие вооружения представили на выставке в Москве российские и зарубежные компании

В Москве открылась международная выставка «Интерполитех-2018», на которой представлены новейшие образцы вооружения и техники для силовых ведомств. Помимо отечественных предприятий свою продукцию продемонстрировали компании из Китая, Ирана, Белоруссии, США, Канады, Германии, Франции, Швеции и Японии. Значительную часть экспозиции занимают индивидуальные средства защиты. На выставке можно ознакомиться с экипировкой бойцов Росгвардии и специальных подразделений. Также на «Интерполитехе» представлено серийное огнестрельное оружие, включая последнее изобретение Игоря Стечкина — револьвер ОЦ-38 «Ворчун» — и новейший автомат для подводной стрельбы АДС.

На площадке ВДНХ в павильоне №75 начала работу международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2018». На ней представлен широкий спектр современных образцов оружия, систем наблюдения, комплексов радиосвязи и индивидуальных средств защиты для сотрудников силовых ведомств.

Участниками стали компании из России, Белоруссии, КНР, США, Канады, Германии, Франции, Швеции, Японии, Ирана и Пакистана. Организаторами «Интерполитеха» выступили Росгвардия, Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности РФ.

Броня крепка

В России традиционно уделяется большое внимание индивидуальным средствам защиты правоохранителей и военнослужащих. Государством принят стандарт бронеодежды (ГОСТ Р 50744-95), который включает девять классов защиты.

Первые три класса под шифром «С» означают защиту от удара штык-ножом, попадания охотничьего патрона калибра 18,5-мм и осколков от разрывов артиллерийских снарядов. Остальные шесть классов под шифром «Бр» регламентируют защиту от выстрела из армейского оружия с дистанции 5 или 10 м.

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Например, одежда класса Бр1, Бр2, Бр3 должна выдержать попадание из пистолета Стечкина (АПС), пистолета Сердюкова (СР-1) и пистолета Ярыгина (ПЯ), Бр4 — из АК-74 или АКМ, Бр5 — из винтовки Драгунова (СВД), Бр6 — из крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96.

Все новейшие бронеэлементы проходят процедуру испытаний, по результатам которой получают сертификат. Согласно ГОСТу, бронеодежда не должна терять своих свойств в температурном диапазоне от -40 °C до +40 °C и в случае попадания на неё воды. Кроме того, при ударе пули или осколка в защитные пластины боец не должен получить серьёзные увечья (перелом рёбер, кровоизлияние).

Одним из ведущих российских производителей средств индивидуальной защиты является АО НПП «КлАСС» (Москва). На сегодняшний день предприятие поставляет продукцию для Росгвардии, МВД, ФСИН, Службы охраны президента. Ранее компания активно сотрудничала с Минобороны, которое с 2003 года закупало у неё общевойсковые бронежилеты 6Б23.

На «Интерполитехе» НПП представило бронежилеты, шлемы, комплекты противоударной защиты, специальные очки, а также пулестойкие щиты и сумки. По словам заместителя начальника отдела маркетинга и развития АО НПП «КлАСС» Антона Сикорского, новейшей разработкой предприятия является тактико-штурмовой жилет «Топаз» для нужд Росгвардии.

Экспозиция АО НПП «КлАСС»

© Алексей Заквасин / RT

«Защиту жизненно важных органов обеспечивают две большие бронепанели класса Бр5, изготовленные из карбида кремния. Одна расположена на груди, другая — на спине. Ещё одна пластина (паховый фартук) идёт встык, практически не оставляя зазора для попадания осколков. При этом она не стесняет военнослужащего в движении», — рассказал в интервью RT Сикорский.

«Топаз» реализован по модульной схеме. В зависимости от поставленной задачи боец может избавиться от различных элементов защиты (противоосколочный воротник, наплечники, набедренники, паховый и поясничный фартуки) или, наоборот, надеть их.

«Комплект весит до 20 кг. На первый взгляд, это много, но надо понимать, что все съёмные элементы военнослужащий не будет носить целый день. Их надевают на полчаса-час для выполнения конкретной задачи», — добавил Сикорский.

Одним из самых недорогих и простых комплексов защиты разработки НПП «КлАСС» является общевойсковой бронежилет с повышенной плавучестью «Калан». Главная особенность этого комплекта — наличие системы автоматического спасения (САС) при попадании бойца в воду. Чтобы привести её в действии, достаточно потянуть чеку ручной активации.

Демонстрационный образец экипировки со средствами связи и экшн-камерой

© Алексей Заквасин / RT

Для выполнения повседневных задач правоохранителями НПП «КлАСС» разработало бронежилеты семейства «Кора». Комплект выполнен по традиционной для обычных полицейских подразделений схеме: он закрывает грудь, живот и спину.

Самый лёгкий комплект класса Бр1 без дополнительных бронеэлементов весит 3,4 кг. Масса самого тяжёлого жилета, оснащённого стальными и керамическими панелями, составляет 12,1 кг. Такая бронеодежда способна выдержать попадание пули из автомата Калашникова с расстояния 10 м.

Также на «Интерполитехе» продемонстрирован образец комплекта «Щиток-МО» массой 6,2 кг. Он используется правоохранителями для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях (общественные акции, беспорядки, футбольные матчи). Шлем, жилет и дополнительные элементы оберегают полицейского от ударов арматурой, камнями и бутылками.

«Тайфунёнок» и «Урал-Next»

Среди представленной на «Интерполитехе» автомобильной техники внимание посетителей привлекла бронированная машина сопровождения КамАЗ-53949 «Тайфунёнок» с колёсной формулой 4х4. Детище легендарного завода оснащено 6-цилиндровым двигателем мощностью 350 л. с. Его снаряжённая масса составляет 13,7 тонны.

«Тайфунёнок» предназначен для транспортировки личного состава, оружия, боеприпасов и всевозможного оборудования. Он вмещает до двух тонн грузов и до десяти военнослужащих. Бронированный корпус обеспечивает защиту от осколков и бронебойных пуль снайперских винтовок и пулемётов калибра 7.62х54R.

Свои новинки на «Интерполитехе» представил завод «Урал» (Миасс, Челябинская область) — ведущий поставщик грузовиков для Росгвардии и Минобороны. В частности, на выставке был продемонстрирован усовершенствованный образец «Урал-4320», главной «рабочей лошадки» Вооружённых сил РФ.

«Мы привезли в Москву «Урал-Next», это многофункциональная транспортная машина, которая приходит на смену классическому «Уралу». В новом грузовике модернизирована вся ходовая часть, установлен современный 6-цилиндровый дизельный двигатель семейства ЯМЗ-536 с расходом топлива порядка 36 л на 100 км», — сообщил RT главный специалист управления маркетинга завода «Урал» Юрий Дубровин.

Автомобиль «Урал-432009»

© Алексей Заквасин / RT

По его словам, проходимость и другие характеристики «Урал-Next» остались на прежнем уровне. Однако машиной стало удобнее управлять благодаря комфортабельной кабине. В частности, сиденье водителя оборудовано пневмоподушкой, которая позволяет легче переносить неровности дороги.

Помимо грузовика предприятие из Миасса продемонстрировало бронированный транспортный автомобиль «Урал-ВВ» («Урал-432009») с колёсной формулой 6х6. Машина способна перевозить до трёх тонн грузов и до 18 военнослужащих, включая экипаж в кабине. Чаще всего она используется для патрулирования и сопровождения колонн.

«Основные заказчики «Урал-432009» — Военная полиция, Росгвардия и спецподразделения. Машина способна защитить военнослужащих от огня из оружия калибра 7,62 мм и подрыва фугаса мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Кабина имеет четвёртый класс защиты (Бр4). Также автомобиль оснащён системой подкачки шин. То есть «Урал» может продолжать ход после нескольких попаданий в колёса», — пояснил Комаров.

«Надёжный, как автомат Калашникова»

ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП, входит в «НПО «Высокоточные комплексы») продемонстрировало публике на «Интерполитехе» серийные образцы огнестрельного оружия, которыми вооружены подразделения ВС РФ и спецназ правоохранительных органов.

«Прежде всего обращает на себя внимание бесшумный револьвер для спецподразделений ОЦ-38 (в СМИ известен как «Ворчун»). Это последняя разработка Игоря Яковлевича Стечкина. И конечно, ГШ-18 — один из самых лёгких пистолетов в мире, созданный Василием Грязевым и Аркадием Шипуновым под патрон 9х19 мм», — рассказал в беседе с RT начальник отдела филиала КБП Николай Комаров.

Благодаря пластмассовой рамке в незаряженном состоянии вес ГШ-18 составляет менее 500 г. Детище тульских конструкторов предназначено для замены в войсках пистолета Макарова (ПМ) как штатного оружия офицера.

«Несмотря на все достоинства, включая простоту и надёжность, ПМ не может в полной мере выполнять боевые задачи на современном театре военных действий. ПМ недостаточно мощный, тяжёлый (800 г), а боекомплект у него вдвое меньше, чем у ГШ-18 (8 патронов против 18)», — пояснил Комаров.

По словам специалиста, особую гордость КБП испытывает за АДС (автомат двухсредный специальный), способный вести огонь под водой и на суше. Оружие было разработано конструктором Юрием Даниловым на основе автоматно-гранатомётного комплекса А-91 под уникальный патрон ПСП, предназначенный для подводной стрельбы. Появление данного боеприпаса позволило использовать промежуточный патрон 5,45х39 мм для АК-74.

Водолаз проводит испытание специального двухсредного автомата АДС

© Антон Денисов / РИА Новости

«Патроны для подводной стрельбы сделаны под габариты штатного автомата Калашникова. То есть АДС способен заменить сразу два изделия: устаревший советский подводный автомат АПС и столь распространённый в войсках Калашников. Единственное, что нужно сделать бойцу, — поменять режим стрельбы и магазин», — отметил Комаров.

Важным преимуществом АДС является компоновка «булл-пап» (спусковой крючок вынесен вперёд и расположен перед магазином и ударным механизмом). Она делает оружие более компактным и эргономичным. Кроме того, новый автомат значительно превосходит АПС по эффективной дальности стрельбы на суше (600 м против 100).

«Огневая мощь АДС несравнимо больше советского автомата. Например, АДС оснащён подствольным гранатомётом. Стоит отметить, что это не оружие массового производства, так как оно поступает исключительно в спецподразделения. Однако можно с уверенностью говорить, что АДС получился таким же надёжным, как автомат Калашникова», — резюмировал Комаров.