Беспилотный Су-57: какими возможностями будет обладать российский БПЛА нового поколения

Российский истребитель пятого поколения Су-57 может быть модернизирован до боевого беспилотника. Об этом заявил глава комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев. По его словам, ряд используемых при создании самолёта технологий относится к шестому поколению. Как считают эксперты, технические решения, реализованные в Су-57, действительно помогут разработать сверхзвуковой ударный БПЛА. Однако появление подобной воздушной платформы — вопрос будущего. Какое преимущество даст ВКС России перспективный летательный аппарат, выяснял RT.

Председатель комитета по обороне Совета Федерации, экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявил о возможности переоборудовать сверхзвуковой истребитель пятого поколения Су-57 в ударный БПЛА. По его словам, новейший российский самолёт «имеет все задатки для превращения в полностью автоматический беспилотный вариант боевой машины».

«Ничего похожего (а тем более лучшего) на сегодняшний день в мире не изобрели. Специалисты классифицируют Су-57 не просто как образец пятого поколения, а как самолёт поколения 5+. Причём внедрение новых технологий в этот истребитель продолжается. Ряд из них эксперты причисляют уже к технологиям шестого поколения», — сказал Бондарев в интервью «Российской газете».

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При этом сенатор призвал не забегать вперёд, рассуждая о перспективах создания самолёта шестого поколения, который «станет переходным вариантом между пилотируемыми истребителями и беспилотными интеллектуальными ударными комплексами».

Бондарёв подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на освоении модернизационного потенциала Су-57. Экс-главком ВКС считает, что «мнения о переходе к шестому поколению часто звучат непрофессионально». По его словам, не освоив технологии пятого поколения, «перейти сразу к шестому нельзя».

«Повторю: авиакомплекс Су-57 нужен, без него нет движения вперёд. Он необходим нашим вооружённым силам для обеспечения эффективного противодействия вражеским войскам и гарантированного превосходства над ВВС любых стран», — отметил Бондарев.

«Практически неограниченные возможности»

В настоящее время Су-57 находится на этапе испытаний с двигателем «второго этапа» («изделие 30»), который соответствует характеристикам пятого поколения, то есть способен развивать сверхзвуковую скорость в бесфорсажном режиме. При этом самолёт сохранил прежний уровень сверхманёвренности.

От самолётов четвёртого поколения Су-57 отличается необычайно малой эффективной отражающей поверхностью, становясь практически невидимым для радиолокационных станций (РЛС). Это качество было достигнуто специалистами ОКБ Сухого благодаря особой геометрии планера, крыла и применению радиопоглощающих материалов.

На Су-57 установлена самая современная бортовая аппаратура. Она позволила автоматизировать управление множеством процессов. Кроме того, пилот истребителя пятого поколения получает информацию о происходящем на театре военных действий из разных источников (от наземных средств, беспилотников, других самолётов).

Также превосходство Су-57 над предшественниками обеспечивается с помощью РЛС Н036 с активной фазированной антенной решёткой и уникальной системы постановки электронных помех Л402. Самолёт способен обнаруживать цели на дальности до 400 км и сопровождать до 62 объектов.

Тренировочный полёт пары Су-57

© Пресс-служба Минобороны РФ

Су-57 может нести 14 типов вооружений. В частности, это обычные и корректируемые авиабомбы, управляемые ракеты различного класса, включая Х-59МК2 с дальностью поражения до 300 км (прошла успешное испытание в Сирии в феврале 2018 года. — RT). Причём весь арсенал располагается во внутренних отсеках, а не на внешней подвеске.

На текущий момент самым современным строевым самолётом ВКС является Су-35С поколения 4++. Су-57 уверенно превосходит эту машину по двум критическим для авиации показателям: боевому радиусу (5,5 тыс. км против 4,5) и боевой нагрузке (10 тонн против 8). По словам Бондарева, Су-57 даёт лётчикам «практически неограниченные возможности» в бою благодаря высокому уровню роботизации.

«Су-57 снабжён полноценным «электронным пилотом». Он также может в условиях дефицита времени подсказать человеку правильное решение и взять на себя большое число рутинных операций», — охарактеризовал машину Бондарев.

В погоне за шестым поколением

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что новшества, реализованные в Су-57, позволяют России создавать различные воздушные платформы, в том числе ударный беспилотник, о котором говорил Бондарев. Однако эксперт считает, что сверхманёвренный БПЛА необязательно разрабатывать путём переоборудования самолёта пятого поколения.

«Дело в том, что Су-57 имеет слишком большие габариты, чтобы «перевоплотиться» в беспилотник. К тому же БПЛА во всём мире принято создавать с нуля. По этой причине я думаю, что в будущем у России появится сверхзвуковой беспилотник, но на основе технологий, которыми славится наш истребитель пятого поколения», — сообщил Корнев.

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Как полагает эксперт, перспективный беспилотник может получить от Су-57 аэродинамическую схему, сверхманёвренность и малозаметность. Отсутствие пилота позволит установить дополнительное оборудование и увеличить запасы топлива. По его мнению, данными характеристиками будет обладать следующее поколение истребителей.

На текущий момент военные держат в тайне точные требования к шестому поколению реактивных самолётов. Работы над проектами перспективных истребителей предположительно стартовали во второй половине 2000-х годов. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ведутся в России, США и Китае.

В июне 2016 года глава дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), бывший главком ВВС России Владимир Михайлов заявил, что опытный образец отечественного самолёта шестого поколения поднимется в воздух не раньше 2025 года. Из его слов следует, что управлять боевой машиной наравне с пилотом сможет искусственный интеллект.

«Он будет гиперзвуковым, со скоростью несколько Махов, одноместным, невидимым для противника, сверхманёвренным, многофункциональным, выполненным из композитных материалов. Самолёт будет иметь кабину, но при этом он сможет летать как с пилотом, так и без него, то есть он объединит в себе и пилотируемый, и беспилотный вариант», — пояснил Михайлов.

Над проектом самолёта шестого поколения работают специалисты ОКБ Сухого (отвечают за планер и крыло), концерна «Радиоэлектронные технологии» (автоматизированные системы управления и комплекс радиоэлектронной борьбы), концерна «РТИ» (радиофотонная РЛС) и ОКБ им. А. Люльки (разработка двигателя).

Корнев предполагает, что в ближайшие годы Россия завершит доработку пилотной версии Су-57 и совершит определённый прогресс в создании его беспилотного варианта.

В то же время, как отметил собеседник RT, говорить о каких-либо сроках появления прототипа ударного сверхзвукового БПЛА пока преждевременно. Эксперт констатировал, что цикл создания техники нового поколения значительно увеличился и длится сейчас в среднем 15—20 лет до запуска серийного производства.