«Оценка в боевой обстановке»: на что способны крылатые ракеты истребителя Су-57

Россия испытала в Сирии оперативно-тактические крылатые ракеты истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По словам главы оборонного ведомства, ракеты применялись в боевых условиях. Испытание такого вооружения в боевой обстановке крайне важно, подчёркивают военные эксперты. По их мнению, в арабской республике могла тестироваться управляемая ракета Х-59МК2 с проникающей или кассетной боевой частью. В Минобороны РФ подчеркнули, что полученные после испытаний данные позволили приступить к модернизации 11 типов самолётов и вертолётов.

Боевая обкатка

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВКС в феврале 2018 года испытали в Сирии современные крылатые ракеты для истребителя пятого поколения Су-57. Заявление было сделано на заседании коллегии Министерства обороны, состоявшемся в пятницу, 25 мая 2018 года.

«Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных оперативно-тактических крылатых ракет с самолёта пятого поколения Су-57», — сказал Шойгу.

В ходе доклада министр обороны России подчеркнул важность сирийского опыта для совершенствования отечественных оборонительных систем. В частности, он отметил, что в регионе было испытано более 60 серийных и перспективных образцов вооружений ВКС.

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Полученные данные позволили приступить к модернизации «11 типов самолётов и вертолётов», сообщает Минобороны России.

В конце января 2018 года Борис Обносов, генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», проинформировал СМИ, что Су-57 приступил к новой фазе испытаний с применением новейших авиационных средств поражения (АПС).

Сообщения о российских самолётах Су-57 в воздушном пространстве Сирии появились в феврале 2018 года. По информации российского Минобороны, Су-57 были в Сирии всего два дня. 24 мая 2018 года глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь подтвердил журналистам, что эти машины действительно проходили тогда боевую обкатку в Сирии.

«Испытание любого вооружения в боевой обстановке даёт максимальное количество информации для разработчиков и эксплуатантов, — заявил в интервью RT военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. — Особого военного смысла применять в Сирии такое оружие нет, это важно скорее с точки зрения разработки и развития вооружений».

Уникальные ракеты

Су-57, ранее носивший названия ПАК-ФА и Т-50, — новейший российский истребитель пятого поколения, аналог самых современных американских ударных самолётов F-22 и F-35.

Кроме авиационной 30-миллиметровой пушки 9-А1-4071К, ракет класса «воздух — воздух» и корректируемых авиабомб КАБ-500С в зависимости от целей Су-57 может оснащаться ракетами класса «воздух — поверхность». Это Х-38МЭ — высокоточная ракета малой дальности, противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, тактическая противокорабельная ракета Х-35УЭ и управляемая ракета Х-59МК2.

Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил, что в Сирии, вероятно, была испытана именно последняя из перечисленных ракет. По его словам, с учётом характеристик: дальности полёта до 285 км и возможности применения против широкого спектра наземных целей — Х-59МК2 наиболее подходит на роль вооружения, которое могли тестировать в боевых условиях на территории САР.

«Это очень крутая ракета, бьёт на 285 километров, идёт по рельефу, очень точная. Она бьёт по живой силе противника», — заявил RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Эксперт отметил, что в Сирии вряд ли использовались в боевой обстановке ракеты класса «воздух — воздух» из–за отсутствия воздушных боёв. Удары по позициям террористов могли наноситься ракетами Х-59МК2 класса «воздух — поверхность» с проникающей или кассетной боевой частью.

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«Если речь идёт о Х-59МК2 и подобных ей ракетах, то это тактическое оружие, — отметил Дмитрий Корнев. — В нынешнем виде она является самонаводящейся. На последней версии установлена головка самонаведения. На предыдущих — телевизионная». Эксперт отмечает, что для управления ракетой требуется наличие стрелка-оператора, который до захвата цели будет сопровождать её, а потом включит систему самонаведения. После этого Х-59МК2 работает по принципу «выстрелил — забыл».

В Сирии могли тестироваться и другие уникальные оперативно-тактические ракеты, стоящие на вооружении Су-57. К примеру, К-37М/РВВ-БД — самая дальнобойная в мире ракета класса «воздух — воздух» (максимальная дальность — чуть более 300 км), Х-58УШКЭ (дальность — до 245 км) с фугасной боевой частью предназначена для борьбы с радиолокационными станциями противника, а Х-35УЭ — противокорабельная ракета с дальностью пуска 260 км и захвата цели 50 км.

Последняя предназначена для уничтожения надводных целей и способна лететь над гребнями волн на маршевом участке полёта на высоте 10—15 м, снижаясь при приближении к цели до 4 м. Важное преимущество Х-35УЭ — сложность её обнаружения благодаря применению стелс-технологий и спутниковому наведению на цель, что позволяет использовать практически незаметный для РЛС сигнал малой мощности для управления ракетой.

«Важная веха»

Во время выступления Сергея Шойгу на кадрах презентации российского военного ведомства был показан пуск крылатой ракеты из отсека внутри фюзеляжа Су-57.

«Это может быть ракета Х-58 со складывающимися крыльями, это может быть Х-59 со складывающимися крыльями, это может быть что-то ещё», — прокомментировал презентацию Дмитрий Корнев.

По мнению эксперта, отработка пусков из внутрифюзеляжных отсеков имеет большое значение для Су-57. «Безусловно, это очень важно. Одним из свойств самолётов пятого поколения является применение систем вооружений из закрытых отсеков. Это позволяет самолёту до применения ракет обходиться без демаскирующих признаков», — отметил Корнев, добавив, что ракеты на подвеске, с которыми ранее был замечен Су-57, были хорошо заметны для РЛС противника.

«Открыл отсек, выпустил ракету, закрыл отсек. Время нахождения в демаскированном состоянии серьёзно сокращается», — объяснил Корнев.

Такие испытания свидетельствуют о том, что доработка российского истребителя пятого поколения подходит к концу, считает эксперт. «Это важная веха в подготовке Су-57 к принятию на вооружение», — резюмировал Дмитрий Корнев.