«Усилить позиции России в воздухе»: на что способен истребитель пятого поколения Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 приступил к очередной фазе лётных испытаний с применением новейших авиационных средств поражения. Эксперты отмечают, что тесты такого рода являются одним из заключительных этапов разработки самолётов. Ожидается, что Су-57 может поступить в войска уже в 2018 году. Об огневой мощи и уникальных характеристиках боевой машины — в материале RT.

Новый этап

Российский истребитель пятого поколения Cу-57 (до августа 2017 года — Т-50, ПАК-ФА) приступил к очередной фазе испытаний. Об этом в интервью журналу «Военно-техническое сотрудничество» сообщил Борис Обносов, генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ). По его словам, комплекс вооружения для Су-57, разрабатываемый компанией, в настоящее время проходит лётную проверку.

«Мы перешли к практическим полётам, думаю, что в недалёком будущем увидим и результат», — говорит гендиректор ТРВ.

Разрабатывать Су-57 начали почти 20 лет назад — ещё в 1999 году. Тогда проект получил название Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК-ФА). Новый самолёт разработки ОКБ им. Сухого должен заменить стоящие на вооружении ВКС России истребители Су-27 и перехватчики МиГ-31. Среди иностранных аналогов российского самолёта пятого поколения — истребитель F-22 Raptor и универсальный ударный самолёт F-35, поступившие на вооружение ВВС США.

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Свой первый полёт воздушное судно под заводским индексом Т-50, построенное на авиационном заводе им. Ю.А.Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, совершило в 2010 году. По данным на август прошлого года, было известно об 11 произведённых самолётах. А в декабре прошли испытания предназначенного для Су-57 нового двигателя с увеличенной тягой и топливной эффективностью, известного как «изделие 30». Прежде на Су-57 ставили модернизированную версию двигателя АЛ-31 — её же используют на самолётах Су-35С.

Как заявил в августе 2017 года главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев, Минобороны получит новую машину уже в 2018 году.

«Т-50, или Су-57, скоро, со следующего года, начнёт поступать в войска, и пилоты будут его осваивать и эксплуатировать», — сообщил тогда Бондарев.

Однако, как отметил в интервью RT заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, это не значит, что самолёт в текущем году поступит в боевые части.

«Самолёт полетел с двигателем второго этапа в декабре 2017-го, доводка двигателя, тем более с новым газогенератором и новой горячей частью, — это очень длительный процесс, — объясняет эксперт. — Поэтому, я думаю, что 12 самолётов будет закуплено, и все они пойдут формально в ВКС, но на деле в ГЛИЦ (929-й Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны имени В.П.Чкалова в г. Ахтубинск Астраханской области. — RT), может быть, в Липецк (Государственный ордена Ленина Краснознамённый центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ имени В. П.Чкалова — RT), там, где отрабатывают уже не самолёт, а тактику боевого применения».

Истребитель пятого поколения Су-57

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По словам эксперта, Су-57 ещё несколько лет будет находиться на этапе испытаний в структуре ВКС. Кроме тестирования нового двигателя будет отрабатываться и использование новых авиационных средств поражения (АСП).

«Применение АСП — это тоже непростая вещь. Нужно это отработать в разных режимах, разных ситуациях, нанести удары по разным мишеням», — отмечает эксперт.

Говоря о целях создания Су-57, Макиенко заявил, что этот истребитель призван «усилить позиции РФ в воздухе».

«Этот истребитель нужен для того, чтобы держать воздух», — резюмировал эксперт.

Ударная сила

Особенность Су-57 — сочетание функций ударного самолёта и истребителя. Это отражено и в системах вооружений. Су-57 может быть оснащён авиационной пушкой 9-А1-4071К, ракетами класса «воздух-воздух» — Р-73/РВВ-МД (малой дальности), К-77-1/РВВ-АЕ/СД (средней дальности), К-37М/РВВ-БД (большой дальности), а также ракетами класса «воздух-поверхность»: Х-38МЭ (малой дальности), Х-58УШКЭ (противорадиолокационной), Х-35УЭ (тактической противокорабельной) и корректируемыми авиационными бомбами КАБ-500С. Максимальная боевая нагрузка самолёта — 10 тонн.

«Если говорить о пушке, то это в принципе известная автоматическая 30-мм пушка КБ Шипунова (ГШ-30-1. — RT), — рассказал RT об особенностях вооружения Су-57 главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. — Но используются новые боеприпасы, например, с пластиковым ведущим устройством, что повышает их начальную скорость, а ресурс ствола пушки увеличивает в несколько раз».

Авиационная пушка ГШ-30-1

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Кроме того, по словам Мураховского, предполагается использовать и снаряды с дистанционным подрывом на различных участках траектории их полёта.

Испытания пушки начались в 2016 году в Подмосковье на Государственном казенном научно-испытательном полигоне авиационных систем в Фаустове. Скорострельность изделия, предназначенного для поражения всех современных бронированных целей, достигает 30 выстрелов в минуту.

Что касается управляемых авиационных средств поражения, то они, как отмечает Мураховский, составят основу боекомплекта Су-57.

«Это новое поколение ракет «воздух-воздух» малой, средней и большой дальности и новое поколение высокоточных авиационных средств поражения категории «воздух поверхность». Это и противокорабельные ракеты, и противорадиолокационные», — отмечает эксперт.

Истребитель пятого поколения Су-57

© Wikimedia / Dmitry Zherdin

Виктор Мураховский подчёркивает, что корректируемые авиабомбы этого самолёта будут наводиться по лазерному лучу или использовать для самонаведения систему инерциально-спутниковой навигации. По словам эксперта, будут применяться и авиабомбы малого калибра — менее 100 кг, необходимость в появлении которых продемонстрировала операция в Сирии.

«Разрабатываются и барражирующие боеприпасы, и целый ряд других изделий», — говорит эксперт.

Умная мощь

По словам Макиенко, всё, что касается ракет или АСП, — очень закрытая тема. В самом общем виде совершенствование АСП, отмечает эксперт, заключается в усилении помехозащищённости, увеличении дальности, может быть, уменьшении габаритов, «поскольку всё это надо помещать в закрытые отсеки».

Последнее требование, по словам экспертов, обусловлено необходимостью сделать самолёт малозаметным. Для этого почти все вооружения «спрятаны» внутри борта.

«Су-57 как комплекс пятого поколения может обеспечить маршевый сверхзвуковой полёт без форсажа штатного двигателя самолёта, — отмечает Мураховский, — Конфигурация планера Су-57 такова, что он имеет меньшую эффективную поверхность рассеяния (ЭПР), чем самолёты предыдущих поколений».

Показатели заметности самолёта для радаров Су-57 отечественные и зарубежные специалисты оценивают в диапазоне от 0,1 кв.м. до 0,4 кв.м. Для сравнения: ЭПР Су-27 — более 10 кв.м.

«Также отличительной особеностью Су-57 является использование так называемого цифрового борта», — сказал Мураховский.

На самолёте есть электронный второй пилот — бортовой компьютер, который может взять на себя часть функций по управлению самолётом и ведению боя. Так, боевая радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой позволяет одновременно распознать до 60 целей и навести оружие сразу на 16 мишеней. Комплекс радиоэлектронной борьбы «Гималаи» с функцией «умной обшивки», в свою очередь, создаёт помехи головкам самонаведения ракет противника.

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Всё радиоэлектронное оборудование, все системы вооружений, силовая установка Су-57, по словам Мураховского, имеют цифровое управление и «заведены на общую цифровую шину».

«Узлы агрегата имеют модульную конструкцию, что позволяет реализовать новые режимы управления полётом, функционирования силовой установки, применения вооружения, систем связи», — рассказал военный эксперт.

По словам Мураховского, модульная схема позволяет интегрировать истребители в единую систему управления авиацией и противовоздушной обороной и использовать их в составе так называемых разведывательно-ударных контуров (объединённые под одним руководством средства ведения разведки и поражения).

«Это снижает время цикла боевого управления в ходе боевых действий и, соответственно, время реакции на появление противника примерно в три-пять раз по сравнению с существующими вариантами», — отмечает эксперт.

По словам Мураховского, теперь предстоит тщательная отработка всех систем Су-57.