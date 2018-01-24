Истребитель Су-57 начал полёты с оружием нового поколения на борту

Российский истребитель пятого поколения Су-57 приступил к полётам с авиационными средствами поражения нового поколения, сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

«Работа идёт напряжённо. Весь комплекс высокоточного оружия для данного самолёта, причём как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями корпорации. Мы перешли к практическим полётам, думаю, что в недалёком будущем увидим и результат», — приводит его слова ТАСС.

Обносов добавил, что протоколы взаимодействия почти со всеми типами оружия согласованы.

Ранее сообщалось, что истребитель пятого поколения Су-57 будет принят на вооружение в 2018 году.

5 декабря Су-57 совершил первый полёт с двигателем второго этапа.