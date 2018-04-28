Больше чем разведчик: на что способен российский ударный беспилотник «Корсар»
- Ударный беспилотный самолёт «Корсар»
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Во время ночной репетиции парада Победы на Красной площади впервые широкой публике был продемонстрирован беспилотный комплекс малой дальности «Корсар». Ранее о включении новой разработки в список техники, которую покажут на параде, заявлял министр обороны Сергей Шойгу. Летательный аппарат представлен в самолётном и вертолётном вариантах. Оба типа БПЛА способны доставлять грузы, наносить удары, вести разведку и радиоэлектронную борьбу.
«Корсар», который сейчас проходит финальную стадию испытаний, относится к классу тактических беспилотников. Масса дрона составляет 200 кг, радиус боевого применения — до 200 км. Самолётный «Корсар» изготовлен по схеме с толкающим винтом. Аппарат запускается из специальных контейнеров, размещённых на КамАЗе. БПЛА вооружён ракетным комплексом «Атака», способным уничтожать цели на расстоянии до 6 км, а также многоцелевыми реактивными гранатами.
Вертолётный вариант «Корсара» построен по схеме с соосными винтами (как у вертолётов ОКБ «Камов»). Дрон может взлетать и приземляться в полевых условиях с неподготовленных площадок. Вертолётная модификация БПЛА оснащена управляемыми и неуправляемыми ракетами.
Беспилотники семейства «Корсар» могут использовать подразделения cухопутных войск, ВМФ, cил специальных операций — планируется, что сотни дронов поступят в войска уже к 2025 году.
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- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
Разведчик и боец
«Корсар» — разработка отечественного конструкторского бюро «Луч» (Рыбинск, Ярославская область). Предприятие, входящее в концерн «Вега», специализируется на разработке и производстве беспилотных мишенных авиационных комплексов и различной аппаратуры по сбору и передаче информации.
Инновационный цех по выпуску малых и средних БПЛА и электронной начинки к ним открылся в Рыбинске в сентябре 2015 года. В создание новой производственной площадки Объединённая приборостроительная корпорация (ОПК) вложила 120 млн рублей. В перспективе цех сможет выпускать до 100 аппаратов в год.
Опытно-конструкторские работы над проектом «Корсар» стартовали, предположительно, ещё в 2013 году. Через два года первая модель аппарата была представлена на закрытой выставке в рамках международного форума «Армия-2015», а в начале сентября того же года состоялся полёт первого опытного образца.
Как сообщали СМИ, по набору функций «Корсар» будет аналогичен американскому БПЛА RQ-7A Shadow 200, который используется для приёма и передачи данных. Однако российский аппарат превосходит дрон из США по целому ряду параметров: продолжительности полёта (до 12 часов против 8 у американца), практической дальности (200 км против 125) и диапазону выполняемых задач (RQ-7A Shadow 200 лишён ударного вооружения).
«Корсар» первоначально разрабатывался как разведывательный тактический беспилотник. По версии западных СМИ, в 2013 году Минобороны сделало заказ на создание дрона с новейшей радиоэлектронной аппаратурой. В функции БПЛА должна была входить слежка за самолётами, подавление сигналов летательных аппаратов любого типа и мониторинг наземного пространства.
В 2017 году в России было запущено серийное производство радиоэлектронных систем нового поколения для оснащения БПЛА. Как заявлял замгендиректора ОПК Сергей Скоков ещё в феврале 2016 года, конструкторам удалось достичь главной цели: была разработана технология передачи больших массивов информации на дальние расстояния — «десятки и сотни километров».
Как полагают специалисты, на «Корсаре» установлена бортовая аппаратура, которая обеспечивает обмен данными между землёй и беспилотником в режиме реального времени по широкополосным сетям связи. Это позволяет командным пунктам и каждой боевой единице видеть данные беспилотной разведки и более оперативно принимать решения.
- Опытный образец «Корсара», сентябрь 2015 года
- © gazeta-rybinsk.ru
«Очередное большое достижение»
Как сообщил RT член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (АЭРОНЕТ) Эдуард Багдасарян, «Корсар» находится на стадии государственных испытаний и в скором времени начнёт поступать в войска. Новейший БПЛА — это универсальный аппарат, который в зависимости от задач будет оснащаться ударными вооружениями, говорит эксперт.
«В первую очередь «Корсар» разрабатывался как разведчик для нужд сухопутных войск. На нём установлена оптико-электронная система, фото-, видеоаппаратура для разведки в дневное и ночное время. В то же время полезная нагрузка «Корсара», которая составляет около 40 кг, позволяет установить на нём несколько ракет массой 3—4 кг», — отметил Багдасарян.
По словам эксперта, расчёт «Корсара» состоит из двух человек — дистанционного пилота и оператора. Управление беспилотником осуществляется из небольшого пункта, который находится в грузовике, откуда происходит запуск аппарата. Решение о применении оружия принимает оператор.
В полёте «Корсар» может использовать навигацию GPS, ГЛОНАСС и «элементы автономной навигации по видеоизображению». Аппарат оснащён двигателем внутреннего сгорания и может развивать скорость около 150 км/ч.
«По неофициальной информации, беспилотник прошёл испытание в Сирии. Вероятно, военные удовлетворены характеристиками «Корсара» и поэтому решили продемонстрировать его на параде. Это очередное большое достижение и шаг в развитии отечественного беспилотного авиастроения», — подчеркнул Багдасарян.
Собеседник RT считает, что боевое применение «Корсара» весьма перспективно в условиях сирийской операции. Ударные дроны могут заменить боевую авиацию, выполняя задачи по уничтожению небольших бандформирований, лёгкой бронетехники и джипов, на которых передвигаются боевики по сирийской пустыне.
- Беспилотный аппарат радиоэлектронной борьбы РБ-341В «Леер-3»
- © topwar.ru
В то же время главный редактор UAV.ru, эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов призвал не преувеличивать ударные возможности «Корсара». В беседе с RT он заявил, что беспилотник способен нести только малогабаритное вооружение, которое не обладает серьёзной разрушительной мощью.
«Размещение рядом с БПЛА пусковых контейнеров ПТУР «Атака», на мой взгляд, в большей степени условная демонстрация намерений по созданию многофункциональной системы на базе беспилотных технологий. На мой взгляд, скорее всего, на «Корсаре» будут использованы другие, менее тяжёлые комплексы вооружения», — предположил Федутинов.
При этом эксперт также прогнозирует, что «Корсар» может быть испытан в ходе боевых действий в Сирии: антитеррористическая операция выявит сильные и слабые стороны беспилотника. В арабской республике, по мнению Федутинова, «Корсар» пригодится для разведки, целеуказания, а также нанесения ударов по отдельным наземным целям.
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