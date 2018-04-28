Больше чем разведчик: на что способен российский ударный беспилотник «Корсар»

В Москве 9 мая во время парада Победы будет продемонстрирован ударный беспилотный комплекс малой дальности «Корсар». Впервые он был представлен на ночной репетиции праздника. Новый российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) может применяться как для разведки, так и в качестве самостоятельной атакующей единицы. «Корсар» способен поражать живую силу, бронетехнику и инженерные укрепления противника. При этом по целому ряду характеристик беспилотник превосходит американские аналоги, отмечают эксперты.

Во время ночной репетиции парада Победы на Красной площади впервые широкой публике был продемонстрирован беспилотный комплекс малой дальности «Корсар». Ранее о включении новой разработки в список техники, которую покажут на параде, заявлял министр обороны Сергей Шойгу. Летательный аппарат представлен в самолётном и вертолётном вариантах. Оба типа БПЛА способны доставлять грузы, наносить удары, вести разведку и радиоэлектронную борьбу.

«Корсар», который сейчас проходит финальную стадию испытаний, относится к классу тактических беспилотников. Масса дрона составляет 200 кг, радиус боевого применения — до 200 км. Самолётный «Корсар» изготовлен по схеме с толкающим винтом. Аппарат запускается из специальных контейнеров, размещённых на КамАЗе. БПЛА вооружён ракетным комплексом «Атака», способным уничтожать цели на расстоянии до 6 км, а также многоцелевыми реактивными гранатами.

Вертолётный вариант «Корсара» построен по схеме с соосными винтами (как у вертолётов ОКБ «Камов»). Дрон может взлетать и приземляться в полевых условиях с неподготовленных площадок. Вертолётная модификация БПЛА оснащена управляемыми и неуправляемыми ракетами.

Беспилотники семейства «Корсар» могут использовать подразделения cухопутных войск, ВМФ, cил специальных операций — планируется, что сотни дронов поступят в войска уже к 2025 году.

Многоцелевые российские беспилотные вертолёты

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Разведчик и боец

«Корсар» — разработка отечественного конструкторского бюро «Луч» (Рыбинск, Ярославская область). Предприятие, входящее в концерн «Вега», специализируется на разработке и производстве беспилотных мишенных авиационных комплексов и различной аппаратуры по сбору и передаче информации.

Инновационный цех по выпуску малых и средних БПЛА и электронной начинки к ним открылся в Рыбинске в сентябре 2015 года. В создание новой производственной площадки Объединённая приборостроительная корпорация (ОПК) вложила 120 млн рублей. В перспективе цех сможет выпускать до 100 аппаратов в год.

Опытно-конструкторские работы над проектом «Корсар» стартовали, предположительно, ещё в 2013 году. Через два года первая модель аппарата была представлена на закрытой выставке в рамках международного форума «Армия-2015», а в начале сентября того же года состоялся полёт первого опытного образца.

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Как сообщали СМИ, по набору функций «Корсар» будет аналогичен американскому БПЛА RQ-7A Shadow 200, который используется для приёма и передачи данных. Однако российский аппарат превосходит дрон из США по целому ряду параметров: продолжительности полёта (до 12 часов против 8 у американца), практической дальности (200 км против 125) и диапазону выполняемых задач (RQ-7A Shadow 200 лишён ударного вооружения).

«Корсар» первоначально разрабатывался как разведывательный тактический беспилотник. По версии западных СМИ, в 2013 году Минобороны сделало заказ на создание дрона с новейшей радиоэлектронной аппаратурой. В функции БПЛА должна была входить слежка за самолётами, подавление сигналов летательных аппаратов любого типа и мониторинг наземного пространства.

В 2017 году в России было запущено серийное производство радиоэлектронных систем нового поколения для оснащения БПЛА. Как заявлял замгендиректора ОПК Сергей Скоков ещё в феврале 2016 года, конструкторам удалось достичь главной цели: была разработана технология передачи больших массивов информации на дальние расстояния — «десятки и сотни километров».

Как полагают специалисты, на «Корсаре» установлена бортовая аппаратура, которая обеспечивает обмен данными между землёй и беспилотником в режиме реального времени по широкополосным сетям связи. Это позволяет командным пунктам и каждой боевой единице видеть данные беспилотной разведки и более оперативно принимать решения.

Опытный образец «Корсара», сентябрь 2015 года

© gazeta-rybinsk.ru

«Очередное большое достижение»

Как сообщил RT член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (АЭРОНЕТ) Эдуард Багдасарян, «Корсар» находится на стадии государственных испытаний и в скором времени начнёт поступать в войска. Новейший БПЛА — это универсальный аппарат, который в зависимости от задач будет оснащаться ударными вооружениями, говорит эксперт.

«В первую очередь «Корсар» разрабатывался как разведчик для нужд сухопутных войск. На нём установлена оптико-электронная система, фото-, видеоаппаратура для разведки в дневное и ночное время. В то же время полезная нагрузка «Корсара», которая составляет около 40 кг, позволяет установить на нём несколько ракет массой 3—4 кг», — отметил Багдасарян.

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По словам эксперта, расчёт «Корсара» состоит из двух человек — дистанционного пилота и оператора. Управление беспилотником осуществляется из небольшого пункта, который находится в грузовике, откуда происходит запуск аппарата. Решение о применении оружия принимает оператор.

В полёте «Корсар» может использовать навигацию GPS, ГЛОНАСС и «элементы автономной навигации по видеоизображению». Аппарат оснащён двигателем внутреннего сгорания и может развивать скорость около 150 км/ч.

«По неофициальной информации, беспилотник прошёл испытание в Сирии. Вероятно, военные удовлетворены характеристиками «Корсара» и поэтому решили продемонстрировать его на параде. Это очередное большое достижение и шаг в развитии отечественного беспилотного авиастроения», — подчеркнул Багдасарян.

Собеседник RT считает, что боевое применение «Корсара» весьма перспективно в условиях сирийской операции. Ударные дроны могут заменить боевую авиацию, выполняя задачи по уничтожению небольших бандформирований, лёгкой бронетехники и джипов, на которых передвигаются боевики по сирийской пустыне.

Беспилотный аппарат радиоэлектронной борьбы РБ-341В «Леер-3»

© topwar.ru

В то же время главный редактор UAV.ru, эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов призвал не преувеличивать ударные возможности «Корсара». В беседе с RT он заявил, что беспилотник способен нести только малогабаритное вооружение, которое не обладает серьёзной разрушительной мощью.

«Размещение рядом с БПЛА пусковых контейнеров ПТУР «Атака», на мой взгляд, в большей степени условная демонстрация намерений по созданию многофункциональной системы на базе беспилотных технологий. На мой взгляд, скорее всего, на «Корсаре» будут использованы другие, менее тяжёлые комплексы вооружения», — предположил Федутинов.

При этом эксперт также прогнозирует, что «Корсар» может быть испытан в ходе боевых действий в Сирии: антитеррористическая операция выявит сильные и слабые стороны беспилотника. В арабской республике, по мнению Федутинова, «Корсар» пригодится для разведки, целеуказания, а также нанесения ударов по отдельным наземным целям.