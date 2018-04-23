«Маленькая крылатая ракета»: нужны ли российской армии дроны-камикадзе

Турция собирается наладить выпуск беспилотников-камикадзе с искусственным интеллектом. Сегодня на вооружении Анкары стоят два типа подобных БПЛА — ALPAGU Blok II и KARGU. Дрон-камикадзе — это небольшой оснащённый взрывчаткой летательный аппарат, который при обнаружении цели фактически становится самонаводящимся снарядом. Такого рода аппараты имеют в своём арсенале армии многих стран мира, включая Израиль, США, Польшу, Иран, Азербайджан. Как утверждают специалисты, необычными БПЛА вооружены и российские силовые ведомства. Насколько востребованы дроны-камикадзе в вооружённых силах РФ, разбирался RT.

Турецкая армия рассчитывает создать современный беспилотник-камикадзе с искусственным интеллектом на основе имеющихся в стране разработок, сообщает агентство Anadolu. В настоящее время Вооружённые силы Турции оснащены двумя подобными аппаратами — ALPAGU Blok II и KARGU компании STM (Savunma Teknolojileri Muhedislik ve Ticaret A.S.).

Генеральный директор STM Давут Йылмаз заявил, что компания планирует разработать технологию управления стаей «умных» дронов-камикадзе. Однако, по его словам, уже сейчас модернизированные версии ALPAGU Blok II и KARGU «могут обеспечить значительное преимущество в ходе боевых действий».

Дешевле ракеты

БПЛА-камикадзе (в СМИ иногда встречается название БПЛА-брандер. — RT) является весьма специфичным классом беспилотной техники, информация о котором чаще всего носит секретный характер. Такой дрон представляет собой малогабаритный летательный аппарат, способный нести несколько килограммов взрывчатки. Поэтому беспилотник-камикадзе специалисты называют «барражирующим боеприпасом».

Как правило, БПЛА запускается из специальных контейнеров или катапульты, реже — с транспортного самолёта. Аппарат ведёт наблюдение и управляется оператором. В случае обнаружения цели программа активирует реактивный двигатель, превращая дрон в самонаводящийся боеприпас.

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БПЛА-брандер может поражать живую силу, инженерные укрепления, надводную и сухопутную технику противника. Однако боевой радиус «камикадзе» невелик. При весе в 10—20 кг беспилотник-самоубийца способен выполнять задачи на расстоянии 20—30 км от точки запуска.

Преимуществом такого вида БПЛА является относительная дешевизна и простота в производстве. Кроме того, небольшой по размерам аппарат практически незаметен для радиолокационных станций (РЛС). А использование автономной навигационной системы позволяет обходить средства подавления сигналов GPS.

«Сегодня не составляет труда собрать подобный аппарат. Конечно, он будет отличаться электронной начинкой, двигателем, полезной нагрузкой, но часто это не очень дорогое средство поражения, напоминающее по характеристикам маленькую крылатую ракету. Радиус действия этого БПЛА небольшой, но и его стоимость заметно ниже любой ракеты», — отметил в беседе с RT член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (АЭРОНЕТ) Эдуард Багдасарян.

«Барражирующие боеприпасы»

Пионерами в разработке БПЛА-камикадзе являются Израиль и Соединённые Штаты. Также из сообщений СМИ следует, что дроны-камикадзе эксплуатируют армии Великобритании, Китая, России, Ирана, Польши, Азербайджана, Украины и Белоруссии.

В беседе с RT главный редактор UAV.ru, эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов сообщил RT, что в мире широко известны израильские системы Harpy и Harop концерна Israel Aerospace Industries, БПЛА-камикадзе Orbiter 1K компании Aeronautics Defense Systems, а также линейка барражирующих боеприпасов Hero компании UVision.

Беспилотник-камикадзе Israel Aerospace Industries, запущенный с транспортного самолёта Boeing C-17 Globemaster III

© Tim Chong / Reuters

«В Соединённых Штатах одной из наиболее известных беспилотных систем-камикадзе является Switchblade разработки компании AeroVironment. Также работы в данной области ведут Lockheed Martin, Textron и некоторые другие компании», — добавил Федутинов.

По мнению эксперта, дроны-камикадзе в зависимости от задач представляют собой достаточно востребованный тип вооружения.

Их применение, как полагает Федутинов, позволяет сократить цикл «обнаружение — поражение». Кроме того, эксплуатация лёгких тактических камикадзе обходится дешевле применения тяжёлых БПЛА.

Несмотря на определённый интерес к дронам-брандерам со стороны вооружённых сил многих государств, об их боевом применении известно крайне мало. Достоверно известно только об одном инциденте. В начале апреля 2016 года в период обострения карабахского кризиса два БПЛА-камикадзе Harop азербайджанской армии атаковали автобусы с армянскими ополченцами.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, боевое применение самодельных беспилотников-камикадзе освоили различные исламистские группировки в Сирии. Боевики помещают на аппарат миномётные снаряды и другие боеприпасы.

Беспилотный авиационный комплекс воздушной разведки «Элерон-3»

© Виталий Белоусов / РИА Новости

«Отсутствие информации относительно боевого применения беспилотников-камикадзе, на мой взгляд, вызвано тем, что этот вид дронов используется, прежде всего, в спецоперациях. Нужно понимать, что сфера применения этого вооружения весьма узкая. Государства стараются не распространять лишний раз информацию на этот счёт», — пояснил Эдуард Багдасарян.

«По принципу брандера»

Информация о разработке БПЛА-камикадзе в России впервые появилась в конце мая 2016 года. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило о том, что военные планируют модифицировать один из беспилотников, установив на него боевую часть.

По словам собеседника агентства, дрон «будет работать по принципу брандера, то есть взрываться при достижении своей цели». Позже в СМИ появилась информация о том, что БПЛА-камикадзе создаётся на основе тактического разведывательного комплекса «Орлан-10».

5 апреля 2018 года генеральный директор конструкторского бюро «Рейнольдс» Никита Гусев рассказал о том, что к концу 2019 года будут завершены испытания турбореактивного двигателя для лёгких БПЛА. Эксперты не исключают, что эта силовая установка может быть размещена в том числе на ударных беспилотных комплексах.

Багдасарян уверен, что на вооружении России уже стоит какое-то количество дронов-камикадзе. При этом он скептически относится к перспективам использования этого оружия российскими силовыми структурами.

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«Сфера применения камикадзе очень специфичная, и какой-то большой потребности у России в таких беспилотниках нет. Вряд ли эти БПЛА востребованы в армейских частях. Уместно лишь говорить о применении такого рода вооружения в антитеррористических операциях на Северном Кавказе, которые приводят подразделения силовых ведомств, не относящихся к Минобороны», — сообщил Багдасарян.

По данным собеседника RT, стоимость российского БПЛА-камикадзе составляет порядка 3-4 миллионов рублей. Как правило, дрон оснащается 3-4 кг взрывчатого вещества.

«Всё же не думаю, что российские спецподразделения активно применяют эти беспилотники. А если говорить про российскую армию, то она обладает достаточным количеством привычных средств огневого поражения, чтобы выполнять боевые задачи на расстоянии в десятки километров», — подытожил Багдасарян.

В настоящее время российские войска вооружены разведывательными аппаратами «Элерон-3», «Орлан-10», БПЛА «Форпост» (выпускаются в модернизированном варианте по израильской лицензии). На стадии испытаний находятся тяжёлые беспилотники «Орион», «Альтаир», «Охотник», способные выполнять ударную функцию.