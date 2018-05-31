National Interest сравнил российские истребители Су-35 и Су-57

Американский журнал The National Interest сообщил, что российские истребители пятого поколения Су-57 вряд ли заменят истребители Су-35 в Воздушно-космических силах России в ближайшем будущем.

По мнению авторов статьи, Су-35 является «самым мощным» российским военным самолётом, который способен наносить сильные удары по заданным целям.

В то же время издание утверждает, что истребитель за долгое время службы подтвердил свои боевые характеристики, в связи с чем вложение средств в разработку новейшего Су-57 «может вызывать сомнения».

Отмечается, что в основу Су-57 заложены «системы, разработанные для Су-35», а главное новшество заключается в наличии планера, который, как утверждается, должен повысить скрытность истребителя.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал снятое в ходе всеармейского этапа конкурса «Авиадартс» видео боевого разворота истребителей пятого поколения Су-57.