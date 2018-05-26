Шойгу заявил, что ВКС России испытали в Сирии крылатые ракеты для Су-57

Воздушно-космические Силы России выполнили в Сирии пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с истребителя пятого поколения Су-57. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.

Как передаёт РИА Новости, Шойгу отметил, что пуски были проведены в феврале.

Их выполнили с целью «оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники».

Он также сообщил, что по итогам боевого применения в Сирии модернизируются одиннадцать типов российских самолётов и вертолётов.